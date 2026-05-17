ETV Bharat / state

સુરતમાં ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી કરીને વેચવાનું કૌભાંડ, પોલીસના દરોડામાં પકડાયું આખું રેકેડ

નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા ટેન્કરોમાંથી મોટા પાયે ઇંધણની ચોરી કરીને તેને કાળાબજારમાં વેચવાનું આખું રેકેટ કડોદરા વિસ્તારમાં ધમધમી રહ્યું હતું.

સુરતમાં ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી કરીને વેચવાનું કૌભાંડ
સુરતમાં ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી કરીને વેચવાનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી માંગ અને કટોકટી વચ્ચે સુરતમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરત ગ્રામ્ય એલસીબી પોલીસે પેટ્રોલ-ડીઝલની ચોરી કરતા એક મોટા આંતરરાજ્ય નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા ટેન્કરોમાંથી મોટા પાયે ઇંધણની ચોરી કરીને તેને કાળાબજારમાં વેચવાનું આખું રેકેટ કડોદરા વિસ્તારમાં ધમધમી રહ્યું હતું, જેનો પોલીસે ભાંડાફોડ કર્યો છે.

સુરત ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એટલે કે એલસીબીની ટીમને એક મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે બાતમીદારોના આધારે કડોદરાના હરીઓમ પાર્કિંગમાં દરોડા પાડ્યા હતા. જ્યાં નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા માલવાહક ટેન્કરોના ડ્રાઇવરો સાથે મિલીભગત કરીને પેટ્રોલ-ડીઝલની ચોરીનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. આ સમગ્ર કાળાબજારીના ખેલમાં પોલીસે હરીઓમ પાર્કિંગના માલિક નરેન્દ્રકુમાર બબેલ સહિત કુલ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ શાતિર આરોપીઓ હાઈવે પર જતા ટેન્કરોને પાર્કિંગમાં ઊભા રખાવતા હતા અને તેમાંથી સિફતપૂર્વક પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી કરીને પ્લાસ્ટિકના મોટા બેરલોમાં ભરી દેતા હતા.

સુરતમાં ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી કરીને વેચવાનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, આરોપીઓ પેટ્રોલ-ડીઝલ ચોરી બાદમાં આ ચોરીનું ઇંધણ ઊંચા ભાવે અલગ-અલગ જગ્યાએ વેચવામાં આવતું હતું. પોલીસે રેડ દરમિયાન ઘટનાસ્થળેથી અંદાજે 28,200 લીટર પેટ્રોલ ભરેલું આખું ટેન્કર, 100 લીટર છૂટક પેટ્રોલ, 10 પ્લાસ્ટિક પાઇપ, પ્લાસ્ટિકના બેરલ, મોબાઇલ ફોન અને રોકડ રકમ મળીને કુલ રૂપિયા 33 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસે મુખ્ય સુત્રધાર નરેન્દ્રકુમાર મહેશપ્રસાદસિંહ બઘેલ જે સુરત શહેરના લિંબાયત સુરત શહેર રહેવાસી છે. ટેન્કર ચાલક, તેમજ મુખ્ય સુત્રધારના સાગરીતની ધરપકડ કરી આ રેકેટમાં કોણ કોણ સંડોવણી છે અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ મામલે હાલ કડોદરા પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પોલીસને આશંકા છે કે આ આંતરરાજ્ય નેટવર્કના તાર અન્ય કેટલાય રાજ્યો અને મોટા માથાઓ સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે. ત્યારે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ હવે આ રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મકાન ભાડું ન ચૂકવી શકતા મકાનમાલિકે ભાડૂઆતની પત્ની અને 13 વર્ષની પુત્રી પર ગુજાર્યો બળાત્કાર
  2. મહેસાણા: કડીમાં રહેણાંક મકાનના ઉપરના માળે નકલી દારૂની ફેક્ટરી પર એલસીબીનો દરોડો, લાખોનો મુદ્દામાલ ઝડપાયો

TAGGED:

SURAT POLICE
PETROL AND DIESEL
PETROL DIESEL THEFT SCAM
સુરતમાં પેટ્રોલ ચોરી કરવાનું કૌભાંડ
SURAT PETROL AND DIESEL THEFT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.