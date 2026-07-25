અરવલ્લીમાં ટ્રેક્ટર ભાડે લઈને સૌરાષ્ટ્રમાં વેચાનું કૌભાંડ: પોલીસે 20 ટ્રેક્ટર, 1 JCB અને 10 ટ્રોલી સાથે 6 આરોપી ઝડપ્યા
પોલીસ હાલ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંડોવણી, તેમજ વેચી દેવાયેલા અન્ય વાહનો અંગે તપાસ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે.
Published : July 25, 2026 at 9:10 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં ભાડા કરાર કરીને ટ્રેક્ટર કૌભાંડમાં અરવલ્લી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. જિલ્લા એલસીબી, માલપુર પોલીસ અને મેઘરજ પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતો પાસેથી ભાડા કરારના નામે ટ્રેક્ટર, ટોલી અને અન્ય વાહનો મેળવી તેમને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં સસ્તા ભાવે વેચી દેવાના કૌભાંડનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. માલપુર અને મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદોના આધારે પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડી 20 ટ્રેક્ટર, 1 JCB અને 10 ટ્રોલી સહિત કુલ ₹ 4 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં વિજય પ્રાંતવેલ બાયડ, સુનિલભાઈ પરમાર, પ્રવીણભાઈ મસાર, કનુ ભરવાડ, કનુભાઈ પાંડોર અને વિપુલ નામના આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે તેમના 3 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
પોલીસ હાલ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલા છે કે નહીં તેમજ વેચી દેવાયેલા અન્ય વાહનો અંગે માહિતી મેળવવા તપાસ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે. પોલીસનું માનવું છે કે આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન કૌભાંડ સંબંધિત વધુ મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર અને મેઘરજ વિસ્તારમાં ભાડે ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી અને જેસીબી લઈ બારોબાર વેચી દેતી ઠગ ટોળકીનો અરવલ્લી પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ માલપુર, મેઘરજ પોલીસ અને એલસીબીની સંયુક્ત ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી.પોલીસે 20 ટ્રેક્ટર, 1 જેસીબી અને 10 ટ્રોલી મળી અંદાજે રૂ. 4 કરોડનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. આ કેસમાં કાનુ ભરવાડ, વિજય, સુનિલ કાળાભાઈ પરમાર, પ્રવીણ મછાર, વિપુલ અને કાનુભાઈ પાંડો સહિત કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તમામ આરોપીઓ હાલ ત્રણ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર છે અને અન્ય વાહનોની રિકવરી માટે તપાસ ચાલુ છે. અરવલ્લી પોલીસે વાહનો ભાડે આપતી વખતે જરૂરી કાયદાકીય દસ્તાવેજો કરવાની પણ અપીલ કરી છે.
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