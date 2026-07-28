સુરતના કામરેજમાં પ્લોટના નામે કરોડોની છેતરપિંડી: પતંગ હોટેલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ થઈ
કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એપ્રિલ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલા ગુના અનુસાર, આરોપી ઉમંગ હરીભાઈ ઠક્કરે કામરેજ વિસ્તારના ખોલવડ ગામમાં 'નિર્વાણા' નામે એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો.
Published : July 28, 2026 at 3:48 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ વિસ્તારમાં જમીન અને પ્લોટના નામે નાગરિકો સાથે લાખો-કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરનાર શખ્સ વિરુદ્ધ કામરેજ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અમદાવાદની જાણીતી પતંગ હોટેલના માલિક અને શાતિર ઠગે નિર્દોષ લોકોને પોતાના જાળમાં ફસાવીને મોટી છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ખોટા પ્રોજેક્ટ અને ટાઇટલ ક્લિયર વગર વેચ્યા પ્લોટ
કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એપ્રિલ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલા ગુના અનુસાર, આરોપી ઉમંગ હરીભાઈ ઠક્કરે કામરેજ વિસ્તારના ખોલવડ ગામમાં 'નિર્વાણા' નામે એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જે જમીન પર પ્રોજેક્ટ બતાવવામાં આવ્યો હતો, તે જમીન વર્ષ 2018માં જ અન્ય કોઈ વ્યક્તિને વેચી દેવામાં આવી હોવા છતાં, જમીનના ટાઇટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં આ શાતિર ઠગે ખુલ્લા પ્લોટનું બુકિંગ શરૂ કરી દીધું હતું.
15થી વધુ લોકો સાથે 1.56 કરોડની છેતરપિંડી
આરોપીએ અલગ-અલગ 15 થી વધુ જેટલા સહાયતા અને ફરિયાદીઓને પ્લોટના બુકિંગના નામે વિશ્વાસમાં લીધા હતા. ફરિયાદીઓ પાસેથી પ્લોટ પેટે કુલ 1 કરોડ 56 લાખ રૂપિયા પડાવવા છતાં ન તો તેમને પ્લોટ આપવામાં આવ્યો કે ન તો તેમના નાણાં પરત કરવામાં આવ્યા.
પોલીસ પકડથી દૂર રહેનાર ઠગ આખરે સળિયા પાછળ
ભોગ બનનાર મહિલા અને અન્ય નાગરિકો દ્વારા કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવતા પોલીસે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોતાના વગ અને રાજકીય પહોંચનો દુરુપયોગ કરીને પોલીસ પકડથી લાંબા સમયથી ભાગતા ફરતા આ ઠગને કામરેજ પોલીસે આખરે જેલના હવાલે કરી દીધો છે.
કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. આર.બી ગોજિયાએ કહ્યું કે, "વર્ષ 2026ના એપ્રિલ મહિનામાં કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં બી.એન.એસ. કલમ 316 અને 318 મુજબ ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ ગુનાના મુખ્ય આરોપી ઉમંગ હરીભાઈ ઠક્કર દ્વારા કામરેજના ખોલવડ ગામે 'નિર્વાણા' પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો. જે જગ્યા 2018માં અન્યને વેચી નાખેલી હોવા છતાં ટાઇટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં ખુલ્લા પ્લોટ વેચાણ અર્થે મૂકી 15 થી 16 જેટલા ફરિયાદીઓ પાસેથી કુલ 1 કરોડ 56 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા. પ્લોટ કે પૈસા પરત ન આપતા ફરિયાદી સ્ત્રીએ ફરિયાદ કરતા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલ તપાસમાં કુલ રકમ 1.56 કરોડ આવી છે, જે વધુ તપાસમાં ખુલાસો થશે."
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