ઓલપાડની કાંઠા વિભાગ સુગર મિલમાં 15.65 કરોડનું ‘સ્વીટ’ કૌભાંડ: પૂર્વ MD સહિત 3 સામે FIR
સુગર મિલના પૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગોડાઉન કીપર અને બેંક મેનેજરે ખાંડનો ખોટો સ્ટોક બતાવી કરોડોની લોન મેળવી સભાસદો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : March 13, 2026 at 10:04 PM IST
સુરત: ઓલપાડ તાલુકાની પ્રતિષ્ઠિત કાંઠા વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી (સરસ સુગર)માં 15.65 કરોડ રૂપિયાનું મસમોટું કૌભાંડ સપાટી પર આવતા સહકારી આલમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સુગર મિલના પૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD), ગોડાઉન કીપર અને બેંક મેનેજરે મેળાપીપણું કરીને ખાંડનો ખોટો સ્ટોક બતાવી કરોડોની લોન મેળવી સભાસદો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાની ફરિયાદ ઓલપાડ પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે.
મળતી વિગતો મુજબ, મંડળીના ગોડાઉનમાં હકીકતમાં માત્ર 4022 ક્વિન્ટલ ખાંડનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હતો. પરંતુ પૂર્વ MD પ્રદીપકુમાર પંડ્યા અને ગોડાઉન કીપર પ્રદીપકુમાર પટેલે પીપલ્સ બેંકના મેનેજર જતીનભાઈ નાયક સાથે મળીને ચોપડે 59,402 ક્વિન્ટલ ખાંડનો સ્ટોક હોવાનું ખોટું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો હતો. આ ખોટા રિપોર્ટના આધારે NCDC (નેશનલ કો-ઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન) માંથી કુલ 15,65,24000 રૂપિયાની લોન મેળવી લીધી હતી.
મંડળીના સભાસદ બ્રિજેશભાઈ (વિરલભાઈ) પટેલે આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવતા ઓલપાડ પોલીસે આ ત્રણેય સામે છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને ગુનાહિત કાવતરું (IPC 420, 409, 120-B) સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ મોટા માથાઓની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસે ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે.
સમગ્ર મામલે ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનના PI સી.આર જાદવે જણાવ્યું કે, "ઓલપાડ પોલીસ મથકમાં એક ગુનો નોંધાયો છે, જેમાં શ્રી કાંઠા વિભાગ સહકારિ ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડ, સરસ ગામના સભાસદ બ્રિજેશભાઈ ઉર્ફે વિરલભાઈ ગુણવંતભાઈ પટેલે ફરિયાદ નોંધાવી છે. વિગતો મુજબ, મંડળીના તત્કાલીન એમ.ડી. પ્રદીપકુમાર ગૌતમભાઈ પંડ્યા, ગોડાઉન કીપર પ્રદીપકુમાર ભગુભાઈ પટેલ અને પીપલ્સ બેંકના મેનેજર જતીનભાઈ ઈશ્વરભાઈ નાયકે ગુનાહિત કાવતરું રચીને ખાંડનો ખોટો સ્ટોક બતાવી મંડળીના નામે કરોડો રૂપિયાની લોન મેળવી હતી. ગોડાઉનમાં જ્યારે માત્ર ૪,૦૨૨ ક્વિન્ટલ ખાંડ હતી ત્યારે ચોપડે ૫૯,૪૦૨ ક્વિન્ટલ સ્ટોક બતાવીને પીપલ્સ બેંકમાંથી કુલ ૧૫.૬૫ કરોડની લોન મેળવીને છેતરપિંડી આચરી છે. પોલીસે આ મામલે ૪૨૦, ૪૦૯ જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે."
આ પણ વાંચો: