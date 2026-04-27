સુરતના વરાછામાં SBI બેંકમાં ધોળા દિવસે લૂંટ: બેંક કર્મીઓને બંધક બનાવીને 50 લાખની લૂંટ ચલાવી લૂંટારૂઓ ફરાર
Published : April 27, 2026 at 5:21 PM IST
સુરત: હીરાનગરી સુરતના હૃદય સમાન ગણાતા વરાછા વિસ્તારમાં આજે ધોળા દિવસે એક મોટી લૂંટની ઘટના સામે આવી છે. વરાછા સ્થિત સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ની શાખામાં પાંચ હથિયારધારી લૂંટારુઓએ ત્રાટકી અંદાજે 50 લાખ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઈ જતાં સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાને પગલે વેપારી આલમ અને સ્થાનિક રહીશોમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.
બપોરના સમયે બેંકમાં ઘુસ્યા લૂંટારૂઓ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, બપોરના સમયે જ્યારે બેંકમાં રાબેતા મુજબની કામગીરી ચાલી રહી હતી, ત્યારે અચાનક પાંચ જેટલા અજાણ્યા શખ્ખો હથિયારો સાથે બેંક પરિસરમાં ઘૂસી આવ્યા હતા. લૂંટારુઓએ પોતાની પાસે રહેલા હથિયારો બતાવી બેંકના કર્મચારીઓ અને હાજર ગ્રાહકોને બંદૂકની અણીએ ડરાવી-ધમકાવી એક ખૂણે કરી દીધા હતા. ગણતરીની મિનિટોમાં જ આતંક ફેલાવી લૂંટારુઓએ કર્મચારીઓને બંધક બનાવી દીધા હતા.
50 લાખ રોકડની લૂંટ ચલાવી
બેંકના સ્ટાફને બાનમાં લીધા બાદ લૂંટારુઓએ સ્ટ્રોંગ રૂમ અને કેશ કાઉન્ટરને નિશાન બનાવ્યું હતું. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, આ શખ્સો આશરે 50 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ લૂંટીને નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. લૂંટની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એટલી ઝડપી હતી કે આસપાસના લોકોને તેની ગંધ સુદ્ધાં આવી નહોતી. હથિયારોના જોરે લૂંટને અંજામ આપી લૂંટારુઓ વાહન પર સવાર થઈ પળવારમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા હતા.
પોલીસ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને તપાસ શરૂ કરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત વરાછા પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને FSLની ટીમ દ્વારા પણ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી લીધો છે અને લૂંટારુઓને પકડવા માટે શહેરના પ્રવેશ અને નિકાસ દ્વારો પર ચુસ્ત નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે.
પોલીસ દ્વારા અત્યારે બેંકની અંદરના તેમજ આસપાસની દુકાનો અને જાહેર રસ્તાઓ પર લાગેલા CCTV ફૂટેજ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, લૂંટારુઓની ઓળખ કરવા માટે ફૂટેજમાં દેખાતા શખ્ખોના દેખાવ અને તેમના વાહન નંબરની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
DCP આલોક કુમારે જણાવ્યું કે, વરાછામાં લંબે હનુમાનની SBI બ્રાન્ચ છે ત્યાં એક લૂંટની ઘટની બની છે. પ્રાથમિક જાણકારી મુજબ અંદાજે 50 લાખની કેશ રકમ લૂંટવામાં આવી છે જે કેશિયર પાસે હતી અને અહીં કેશ ડિપોઝિટની જે ગાડી આવી એમાં જેમની પાસે જે બોક્સ હતું તેમાંથી રકમ લૂંટવામાં આવી છે. ચોક્કસ રકમની અમે ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ. કુલ 5 આરોપી હાલ દેખાઈ રહ્યા છે વધુ આરોપી હોવાની સંભાવના છે. અહીં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ઝોન-1ની અલગ-અલગ ટીમો લાગેલી છે. પ્રાથમિક રીતે જોવામાં આરોપીઓ હિન્દી ભાષી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, જે બેંક પાસેથી જાણવા મળી રહ્યું છે અને તેમણે અહીં હથિયારનો ઉપયોગ તેમને ડરાવવા-ધમકાવવા માટે કર્યો હતો, પોલીસને જાણ થતા જ અહીં પહોંચી ગઈ હતી, અલગ-અલગ ટીમો અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. તેમની પાસે પિસ્તોલ હતી જે સીસીટીવીમાં દેખાઈ રહી છે. સીસીટીવીમાં 5 લોકો દેખાઈ રહ્યા છે, કેટલીક એંગલ સીસીટીવીમાં નથી એટલે વધુ પણ હોઈ શકે તેની તપાસ ચાલી રહી છે.
