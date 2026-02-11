સોનમ વાંગચુકના નિવેદનોનો 'વધારે પડતો' મતલબ કાઢી રહી છે સરકાર: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોનમ વાંગચુકની જામીન અરજી પર સુનવણી, સોનમ ગત વર્ષે લેહમાં થયેલી હિંસાના અનુસંધાને જેલમાં બંધ છે
Published : February 11, 2026 at 9:22 PM IST
નવી દિલ્હી: લદ્દાખના પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ (NSA) હેઠળ તેમની અટકાયતના આધાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર તેમના નિવેદનોનું "વધુ પડતું" અર્થઘટન કરી રહી છે.
કેન્દ્ર સરકારે ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને પી.બી. વરાલેની બેન્ચને જણાવ્યું કે પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની અટકાયત પછી 24 વખત તબીબી તપાસ કરવામાં આવી છે અને તેઓ "ફિટ અને સ્વસ્થ" છે અને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ બેન્ચને જણાવ્યું કે, વાંગચુકની અટકાયતનો આદેશ જે કારણોસર પસાર કરવામાં આવ્યો હતો તે માન્ય રહ્યો છે અને તેમને સ્વાસ્થ્યના આધારે મુક્ત કરવાનું શક્ય બનશે નહીં. મહેતાએ કહ્યું, "અમે તેમની 24 વખત સમયાંતરે આરોગ્ય તપાસ કરાવી છે. તેઓ ફિટ, સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત છે. તેમને પાચન સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ હતી; તેની સારવાર ચાલી રહી છે. ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. અમે આવી છૂટ આપી શકીએ નહીં."
મહેતાએ જણાવ્યું કે, અટકાયતના આદેશના કારણો યથાવત છે, અને સ્વાસ્થ્યના આધારે તેમની મુક્તિ શક્ય બનશે નહીં. મહેતાએ કહ્યું, "આ કદાચ યોગ્ય ન પણ હોય. અમે આ વાત ધ્યાનમાં લીધી છે."
કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર એડિશિનલ સોલિસિટર જનરલ કેએમ નટરાજે પણ જણાવ્યું હતું કે, વાંગચુક હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોને ઉશ્કેરવામાં મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે શામેલ હતા. બેન્ચે દલીલ કરી હતી કે, તેમણે નેપાળ અને આરબ સ્પ્રિંગના ઉદાહરણો આપીને યુવાનોને ઉશ્કેર્યા હતા.
બેન્ચે પૂછ્યું, "તેઓ આ ક્યાં કહી રહ્યા છે? તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓએ (યુવાનોએ) તેને સ્વીકાર્યું છે. તેઓ પોતે અચરજમાં છે."
કેએમ નટરાજે જવાબ આપ્યો કે નિવેદનનું અર્થઘટન કરવાની જરૂર છે. નટરાજે કહ્યું, "કૃપા કરીને આગળના મુદ્દા પર આગળ વધો. તેઓ કહે છે કે લદ્દાખમાં સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તેઓ કહે છે કે યુવાનો કહે છે કે શાંતિપૂર્ણ પદ્ધતિઓ અસરકારક સાબિત થઈ નથી."
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, "તેઓ કહી રહ્યા છે કે યુવાનો આ કહી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ વાક્ય વાંચો. તેઓ કહી રહ્યા છે કે આ ચિંતાનો વિષય છે. જો કોઈ કહે છે કે હિંસક પદ્ધતિઓ યોગ્ય રીત નથી..." તો બેન્ચે કહ્યું, "તમે તેમાં વધુ પડતું વાંચી રહ્યા છો."
બેન્ચે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ગયા વર્ષે લેહમાં થયેલી હિંસા સાથે વાંગચુકના અગાઉના નિવેદનો કેવી રીતે જોડાયેલા હતા. નટરાજે કહ્યું કે લદ્દાખમાં પરિસ્થિતિ નાજુક હતી અને જો નિવારક પગલાં લેવામાં ન આવ્યા હોત તો તે વધુ ખરાબ થાત.
બેન્ચે કહ્યું, "તેઓ ચિંતિત છે...આપણે સંપૂર્ણ વાક્ય લેવું પડશે...તે વાંચો...'કેટલાક લોકો ગાંધીવાદી શાંતિપૂર્ણ પદ્ધતિઓ છોડી રહ્યા છે. આ ચિંતાનો વિષય છે'...ધ્યાન અહિંસક પદ્ધતિઓથી દૂર થઈ રહ્યું છે, આ ચિંતાનો વિષય છે..."
સુપ્રીમ કોર્ટ ગુરુવારે કેસની સુનાવણી ચાલુ રાખશે. વકીલ સર્વમ રિતમ ખરેએ વાંગચુકની પત્નીનો પક્ષ બેન્ચ સમક્ષ રજૂ કર્યો.
સુપ્રીમ કોર્ટ વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મો દ્વારા દાખલ કરાયેલ હેબિયસ કોર્પસ અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ (NSA), 1980 હેઠળ તેમની અટકાયતને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
આંગ્મોએ કહ્યું કે ગયા વર્ષે 24 સપ્ટેમ્બરે લેહમાં થયેલી હિંસાની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાઓ માટે વાંગચુકના કાર્યો અથવા નિવેદનોને કોઈપણ રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં.
