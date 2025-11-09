સાયલાના ધાંધલપૂરમાં પાંચાલ પરગણા રબારી સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ, સંતો-મહંતો અને અગ્રણીઓની હાજરી
9 નવેમ્બર 2025ના રોજ આ સ્નેહ મિલનમાં સમાજના વિકાસ તથા કુરિવાજો તેમજ મહત્વના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના ધાંધલપૂર ગામે રબારી સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 9 નવેમ્બર 2025ના રોજ આ સ્નેહ મિલનમાં સમાજના વિકાસ તથા કુરિવાજો તેમજ મહત્વના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
રબારી સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્નેહ મિલન - ધાંધલપૂર
સમાજમાં ચાલતા અનેક કુરિવાજો સાથે-સાથે સામાજિક પ્રશ્નો, શિક્ષણ, સમૂહ લગ્ન, વેપાર, રોજગાર અને યુવાઓના ભવિષ્ય જેવા મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા થશે. સમાજ માટે કલ્યાણકારી એવા નિર્ણયો લેવાશે તેવી શક્યતા છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે હાલ સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજસ્તરે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં
આવ્યો છે
વડવાળા મંદિર દુધરેજધામ કનીરામ બાપુએ દીકરા દીકરીના લગ્નના પૈસા લેતાં લોકોએ સમુહ લગ્નમાં ન જોડાવવું તેમજ લગ્ન પ્રસંગ માં ડીજેના ખોટા ખર્ચા બચાવી અને ગામમાં રહેતા ઢોલ અને શરણાઈવાળા ગરીબ વ્યક્તિઓને મદદ કરવી સહિતના મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા.
રિવાજ અને પરંપરાઓમાં જરૂરી સુધારાઓ અંગે પણ વિચારણા
પાંચાળ પ્રદેશના આશરે 352 ગામના પંચાળા પરગણા રબારી સમાજના ભાઈ-બહેનો, આ સ્નેહ મિલનમાં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેશે. રબારી સમાજની ગુરુ ગાદી દુધરેજધામ વડવાળા મંદિરના મહંત કનીરામ બાપુ, વડવાળા ધામ દુધઈ મહંત રામબાલકદાસ બાપુ સહિતના સંતો-મહંતો, અગ્રણીઓ અને આગેવાન પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં રિવાજ અને પરંપરાઓમાં જરૂરી સુધારાઓ અંગે પણ વિચારણા કરવામાં આવી.
સમાજની એકતા, પ્રગતિ અને ભાવિ પેઢીના વિકાસને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને યોજાયેલ આ સ્નેહ મિલન રબારી સમાજ માટે ઐતિહાસિક તબક્કો સાબિત થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
