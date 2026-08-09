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સાયણ સુગર મિલની ચૂંટણી: ઓલપાડમાં ભારે ઉત્સાહ વચ્ચે શાંતિપૂર્ણ મતદાન, 11 તારીખે પરિણામ

કુલ 18 ઝોનના 37 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ, 21 હજારથી વધુ મતદારોએ ઉત્સાહભેર કર્યું મતદાન

કુલ 18 ઝોનના 37 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ, 21 હજારથી વધુ મતદારોએ ઉત્સાહભેર કર્યું મતદાન
કુલ 18 ઝોનના 37 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ, 21 હજારથી વધુ મતદારોએ ઉત્સાહભેર કર્યું મતદાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 6:33 PM IST

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સુરત: જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્ર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતી ઓલપાડ તાલુકાની સાયણ સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણી માટે આજે મતદાન પ્રક્રિયા ઉત્સાહભેર શરૂ થઈ છે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા અત્યંત શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં ચાલી રહી છે, જેમાં સભાસદો અને ખેડૂતોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ચૂંટણીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, માત્ર સ્થાનિક જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં વસતા સભાસદો પણ પોતાના પવિત્ર મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે ખાસ મોટી સંખ્યામાં વતન દોડી આવ્યા છે. સહકારી ક્ષેત્ર પ્રત્યેની આ જાગૃતિ અને સમર્પણ ભાવના સહકારી જગતમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.

ચૂંટણીનું ચિત્ર અને આંકડાકીય માહિતી:

કુલ ઝોન: 18

મેદાનમાં કુલ ઉમેદવાર: 37

કુલ સભાસદ મતદારો: 21,800 જેટલા

મતદાનનો સમય: આજે સવારથી પ્રારંભ

પરિણામ તારીખ: 11 ઓગસ્ટ

ફેક્ટરીના કુલ 21,800 જેટલા સભાસદો આજે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને નવા નેતૃત્વની પસંદગી કરી રહ્યા છે. 11 ઓગસ્ટે આ મતદાનનું અધિકૃત પરિણામ જાહેર થશે. આ ચૂંટણીમાં કોણ બાજી મારશે અને સત્તાના શિખર પર કોણ બિરાજમાન થશે તેના પર સમગ્ર સુરત જિલ્લાના સહકારી અને રાજકીય ક્ષેત્રની મીટ માંડાઈ છે.

કુલ 18 ઝોનના 37 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ, 21 હજારથી વધુ મતદારોએ ઉત્સાહભેર કર્યું મતદાન (ETV Bharat Gujarat)

ચૂંટણીના માહોલ વિશે વાત કરતા ઉમેદવાર કેતન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "સાયણ સુગર ફેક્ટરીની આજના મતદાનમાં ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. સભાસદોમાં ભારે ઉત્સાહ છે અને અમને અંદાજે 95 ટકા જેટલા ઊંચા મતદાનની અપેક્ષા છે. ખેડૂતો અને સભાસદોના મિજાજ પરથી અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે તમામ ઝોનમાં પરિવર્તન આવશે, જેનું સાચું ચિત્ર આવતીકાલે પરિણામના રૂપમાં સૌની સામે આવશે."

મતદારોના પ્રચંડ સમર્થન અંગે ઉમેદવાર રજનીકાંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "લોકોમાં ચૂંટણીને લઈને અદ્ભુત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા સભાસદો પણ પોતાના કામકાજ છોડીને ફક્ત મતદાન કરવા માટે અહીં આવ્યા છે. ખેડૂતો પોતે જમીન અને ખેતી સાથે સીધા જોડાયેલા હોવાથી તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે સહકાર ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કોને મત આપવો યોગ્ય છે. અમને તમામ સભાસદો તરફથી ખૂબ જ સારો અને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે." હાલ તો ઓલપાડ પંથકમાં સાયણ સુગરની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે અને સૌકોઈ આવતીકાલના પરિણામની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે.

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