ETV Bharat / state

સાયણ સુગર મિલની ચૂંટણી: ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોનો ભારે જમાવડો, 9 ઓગસ્ટે મતદાન

સાયણ સુગર મિલની ચૂંટણીમાં ગરમાવો: 18 ઝોનની બેઠકો માટે ઉમેદવારીનો ધમધમાટ, 9 ઓગસ્ટે મતદાન

ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોનો ભારે જમાવડો
ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોનો ભારે જમાવડો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન અને સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી એવી સાયણ સુગર મિલની આગામી ચૂંટણીને લઈને સહકારી રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. સાયણ સુગર મિલની કુલ 18 ઝોનની બેઠકો માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેના ભાગરૂપે ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારો અને તેમના સમર્થકોનો ભારે જમાવડો જોવા મળ્યો હતો.

ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની આવતીકાલે છેલ્લી તારીખ હોવાથી આજે કચેરી બહાર ઉમેદવારોમાં ભારે દોડધામ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણીમાં સાયણ સુગર મિલના પૂર્વ ચેરમેન કેતન પટેલ અને પૂર્વ ડિરેક્ટર દર્શન નાયક સહિતના દિગ્ગજ આગેવાનોએ પોતાના સમર્થકોની ઉપસ્થિતિમાં ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોનો ભારે જમાવડો (ETV Bharat Gujarat)

ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ પૂર્વ ડિરેક્ટર દર્શન નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 10 વર્ષથી હું ખેડૂત હિત અને લાગણી સાથે જોડાઈને સેવક તરીકે કામ કરી રહ્યો છું. સાંધીેર, ઓલપાડ, હસનાબાદ, હાટીસા, એરથાણ, મોરથાણ, સોનામીઠા અને રાજનગર સહિતના તમામ ગામોના ખેડૂત મિત્રોનો એક જ અવાજ છે કે, ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને શેરડીના વ્યાજબી ભાવ માટે અમારો સંઘર્ષ સતત ચાલુ રહેશે."

ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું
ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે મારી કોઈ રાજકીય પેનલ નથી, પરંતુ બારોબાર ખેડૂતનો દીકરો અને ખેડૂત પુત્ર જ મારી પેનલ છે. ખેડૂતોના હિત માટે હું આજીવન લડતો રહીશ અને 9મી ઓગસ્ટે યોજાનાર મતદાનમાં ખેડૂતો ભારે બહુમતીથી વિજય અપાવશે તેવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે."

ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું
ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)

સાયણ સુગર મિલના પૂર્વ ચેરમેન અને ઉમેદવાર કેતન પટેલે પોતાની પેનલ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, "આજે અમારી પેનલના 12 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે અને બાકીના બે ઉમેદવારોના ફોર્મ સ્વીકારાશે, તેમજ આવતીકાલે હજુ એક-બે ફોર્મ ભરાશે. સુગર ફેક્ટરીનો સર્વાંગી વિકાસ, પારદર્શક વહીવટ અને સભાસદોની સુવિધા માટે અમારી પેનલના તમામ સભ્યો કટિબદ્ધ છે."

ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું
ઓલપાડ પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)

ચૂંટણી પંચના જાહેર થયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, આગામી 9 ઓગસ્ટના રોજ મતદાન યોજાશે, જ્યારે 11 ઓગસ્ટે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવ્યા બાદ ચૂંટણીના અધિકૃત પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણા અર્બન કો.ઓ.બેંકની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર, વિકાસ પેનલનો ભવ્ય વિજય
  2. એશિયાની સૌથી મોટી ઊંઝા APMCમાં ઉનાવા APMCના વિલીનીકરણની માંગ ઊઠી, ગ્રામજનો દ્વારા સહકાર મંત્રીને રજુઆત

TAGGED:

SAYAN SUGAR MILL
SURAT NEWS
SUGAR MILL ELECTION
OLPAD NEWS
SAYAN SUGAR MILL ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.