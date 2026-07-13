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ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલ એલર્ટ, 70 વેન્ટિલેટર બેડ સાથે વિશેષ તૈયારી

પંચમહાલ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે ચાર બાળકોના મોત નોંધાયા છે.

સયાજી હોસ્પિટલ
સયાજી હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 5:56 PM IST

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વડોદરા: મધ્ય ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના નોંધાઈ રહેલા કેસોને પગલે આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં પણ દર્દીઓની સારવાર માટે વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

મધ્ય ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસોમાં વધારો નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા વિશેષ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં નોંધાયેલા કેસોને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગ સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ પંચમહાલ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે ચાર બાળકોના મોત નોંધાયા છે, જેને પગલે આરોગ્ય વિભાગે વિવિધ જિલ્લાઓને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી છે.

સયાજી હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણ (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ દ્વારા પણ જરૂરી આરોગ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. હોસ્પિટલના વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધી ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ પાંચ બાળ દર્દીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ત્રણ બાળકોના મોત થયા હોવાનું હોસ્પિટલ દ્વારા જણાવાયું છે, જ્યારે હાલ બે બાળકોની સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. બંને દર્દીઓની સ્થિતિ પર નિષ્ણાત તબીબોની ટીમ સતત નજર રાખી રહી છે.

સયાજી હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં ચાંદીપુરા વાયરસના સંભવિત દર્દીઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોઈપણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે કુલ 70 સ્પેશિયલ વેન્ટિલેટર બેડ તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત જરૂરી દવાઓ, તબીબી સાધનો અને નિષ્ણાત ડોક્ટરોની ટીમ પણ સતત કાર્યરત રાખવામાં આવી છે જેથી ગંભીર સ્થિતિમાં આવતા દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર મળી શકે.

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વાલીઓને પણ સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. બાળકોમાં તાવ, ઉલ્ટી, બેભાન થવું, ખેંચ આવવી અથવા અન્ય ગંભીર લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વિના નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા જણાવાયું છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સર્વેલન્સ અને જાગૃતિ અભિયાન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને સયાજી હોસ્પિટલ સંપૂર્ણ તૈયાર હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ગભરાવાના બદલે સાવચેતી રાખવા અને બાળકોમાં શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક સારવાર લેવા અપીલ કરી છે.

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