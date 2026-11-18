વડોદરાઃ સાવલીના MLA કેતન ઈનામદારની CMને રાવ; લખ્યું, "ખેડૂતોને પાણીની જરૂર હોય ત્યારે જ કેનાલ રિપેરિંગનું બહાનું કેમ?"
સાવલી વિધાનસભા વિસ્તારમાં ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી અને વીજળીને લઈને ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત કરી છે.
Published : November 18, 2026 at 5:26 PM IST
વડોદરા: સાવલી પંથકમાં નર્મદા કેનાલમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી ન મળવાની અને ખેડૂતોને અનિયમિત વીજળી મળતી હોવાની સમસ્યાને લઈને ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદાર સક્રિય થયા છે. ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ માટે તેમણે મુખ્યમંત્રીને અલગ-અલગ બે પત્ર લખીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે. ચોમાસા દરમિયાન કેનાલોની મરામત અને સફાઈ ન કરવામાં આવતી હોવા છતાં વાવેતર માટે પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે રિપેરિંગના નામે પાણી બંધ રાખવામાં આવતું હોવાનો તેમણે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. બીજી તરફ, ખેડૂતોને 10 કલાક વીજળી આપવાના પરિપત્રનો અમલ ન થતો હોવાની પણ રજૂઆત કરી છે.
MLA કેતન ઈનામદારના CMને બે પત્ર
સાવલી સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતી માટે સિંચાઈના પાણી અને પૂરતી વીજળીની ઉપલબ્ધતા ખેડૂતો માટે મહત્વનો મુદ્દો બની રહી છે. ખાસ કરીને વાવેતર અને ખેતીના કામકાજ દરમિયાન નર્મદા કેનાલમાંથી સમયસર પાણી ન મળતું હોવાની ફરિયાદો વચ્ચે હવે સ્થાનિક ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે સરકાર સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓના ઉકેલ માટે તેમણે મુખ્યમંત્રીને બે અલગ-અલગ પત્ર લખીને કેનાલ અને વીજળીની સમસ્યામાં તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની માગ કરી છે.
"જરૂરિયાત સમયે જ સફાઈનું બહાનું કેમ?"
ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે નર્મદા કેનાલના સંચાલન અંગે સવાલ ઉઠાવતાં જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસા દરમિયાન કેનાલોની મરામત અને સફાઈ કરવાની હોય છે, પરંતુ જ્યારે ખેડૂતોને વાવેતર અને ખેતી માટે પાણીની સૌથી વધુ જરૂરિયાત હોય છે, ત્યારે રિપેરિંગ કામના નામે કેનાલમાંથી પાણી છોડવામાં આવતું નથી. તેમણે સવાલ કર્યો હતો કે, ખેડૂતોને પાણીની જરૂર હોય તેવા સમયે જ રિપેરિંગનું બહાનું આગળ ધરવાની જરૂર શા માટે ઊભી થાય છે?
તેમણે વધુમાં નારાજગી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દે વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં અધિકારીઓ દ્વારા તેને કેટલી ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે તે સમજાતું નથી. ખેડૂતોની મુશ્કેલીનો સમયસર ઉકેલ આવે તે માટે વહીવટી તંત્રએ જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી કરવી જોઈએ તેવી તેમની માગ છે.
8 કલાક પણ વીજળી નથી મળતીઃ ઈનામદાર
આ ઉપરાંત અનિયમિત વીજળીના કારણે ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓનો મુદ્દો પણ ધારાસભ્યએ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. કેતન ઇનામદારના જણાવ્યા મુજબ, તમામ ધારાસભ્યો દ્વારા ખેડૂતોને પૂરતા કલાક વીજળી આપવાની રજૂઆતો કરવામાં આવ્યા બાદ મુખ્યમંત્રી અને ઉર્જા મંત્રીએ ખેડૂતોને દરરોજ 10 કલાક વીજળી આપવા અંગેનો પરિપત્ર કર્યો હતો. તેમ છતાં સ્થાનિક સ્તરે કેટલાક અધિકારીઓ પરિપત્ર મળ્યો ન હોવાનું કારણ આગળ ધરી રહ્યા હોવાની ફરિયાદ તેમણે કરી છે.
આ મુદ્દે કેતન ઇનામદારે માત્ર પત્રવ્યવહાર પૂરતો વિરોધ મર્યાદિત રાખ્યો નથી, પરંતુ મુખ્યમંત્રીને રૂબરૂ મળીને પણ ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અંગે રજૂઆત કરી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્યમંત્રીએ આ બંને મુદ્દાઓને ગંભીરતાથી સાંભળ્યા હતા અને સંબંધિત અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી.
નર્મદા કેનાલમાંથી સમયસર પાણી ન મળવું અને ખેતી માટે નિયમિત વીજળીની સમસ્યા સાવલી પંથકના ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી રહી છે. આ બંને મુદ્દે ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ બે પત્રો દ્વારા તેમજ રૂબરૂ મુલાકાત કરીને રજૂઆત કરી છે. હવે મુખ્યમંત્રીની સૂચનાઓ બાદ સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ કેનાલમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા અને 10 કલાક વીજળીના પરિપત્રના અમલ માટે શું પગલાં લે છે તેના પર ખેડૂતોની નજર રહેશે. ખેડૂતોને ખેતીના નિર્ણાયક સમયે પાણી અને વીજળી સમયસર મળે તે જ આ સમગ્ર રજૂઆતનો મુખ્ય હેતુ છે.
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