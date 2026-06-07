ચોટીલાના રેશમિયા ગામમાં તડપતી માછલીઓનો જીવ બચાવાયો! કુંડ બનાવી જળચર જીવોને નવજીવન અપાયું
સુરેન્દ્રનગરમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોના જળાશયો તળિયાઝાટક થઇ જતા જળચર પ્રાણીઓના અસ્તિત્વ સામે મોટો ખતરો ઉભો થયો છે.
Published : June 7, 2026 at 9:42 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ 42થી 45 ડિગ્રી જેટલા આકરા તાપમાનને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોના જળાશયો તળિયાઝાટક થઇ ગયા છે, જેને પગલે જળચર પ્રાણીઓના અસ્તિત્વ સામે મોટો ખતરો ઉભો થયો છે. થાનગઢ અને વઢવાણના તળાવોમાં તાજેતરમાં ઓક્સિજનના અભાવે માછલીઓના મોત બાદ ચોટીલાના અંતરિયાળ રેશમિયા ગામમાં પણ આવી જ ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. ગામનું તળાવ સંપૂર્ણ ખાલી થઇ જતાં હજારો માછલીઓ કીચડમાં તરફડી રહી હતી. જોકે, ગામના અગ્રણીઓની સક્રિયતા અને ચોટીલાના SDMની કામગીરીને પગલે તાત્કાલિક પાણીના ટેન્કર મોકલી, તળાવમાં ખાસ કુંડ તૈયાર કરી માછલીઓના જીવ બચાવવામાં આવ્યા છે.
ટેન્કર દ્વારા પાણી ભરી માછલીઓના જીવ બચાવાયો
સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા તાલુકાના રેશમિયા ગામનું તળાવ ગરમીને કારણે સુકાઇ ગયું હતું. રેશમિયા ગામના માલધારી હરજીભાઇ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી કે, ગામના તળાવમાં પાણી સંપૂર્ણ સૂકાઇ જતા તેમાં રહેલી માછલીઓ તડપી રહી છે અને કેટલીક માછલીઓના મોત થયા છે. જિલ્લામાં 45 ડિગ્રી જેટલું ઊંચુ તાપમાન જળચર જીવો માટે ઓક્સિજનનો અભાવ જીવલેણ બન્યો છે. બે-ત્રણ દિવસ અગાઉ ગામના સરપંચ દ્વારા બે ટેન્કર મારફતે તળાવમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું પરંતુ અસહ્ય ગરમીને કારણે તે પાણી ઝડપથી સૂકાઇ જતા ફરી કીચડ જેવી સ્થિતિ સર્જાઇ હતી અને માછલીઓનો જીવ જોખમમાં મુકાયો હતો.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિની જાણ થતાં રેશમિયા ગામના અગ્રણી શિવરાજભાઇ જેબલિયાએ તાત્કાલિક ચોટીલાના સેવાભાવી અને પારદર્શક વહીવટ માટે જાણીતા SDM એચ.ટી.મકવાણાનો સંપર્ક કર્યો હતો. SDMએ ઘટનાની ગંભીરતા સમજી તરત જ પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારીને સ્થળ પર મોકલ્યા હતા તેમજ માછલીઓના જીવ બચાવવા માટે તાત્કાલિક પાણીનું ટેન્કર મોકલવાની સૂચના આપી હતી, તેમના ઝડપી નિર્ણયથી અનેક જળચર જીવોને બચાવવાનો પ્રયાસ શક્ય બન્યો હતો.
પૂર્વ સરપંચ શિવરાજ જેબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, રેશમિયા ગામમાં આવેલ તળાવ ખાલી થઈ જવાથી તેમાં રહેલા હજારો જળચર જીવોના અસ્તિત્વ સામે ગંભીર સંકટ ઊભું થયું હતું. આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં મૂંગા જીવોને બચાવવા માટે સ્થાનિક તંત્ર અને ગ્રામજનોએ સાથે મળીને એક પ્રશંસનીય પહેલ હાથ ધરી છે.
શિવરાજ જેબલિયાએ નાગરિકોને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વ્યસ્ત જીવન દરેકનું હોય છે પરંતુ તેની આડમાં આપણા આસપાસના પર્યાવરણ, જંગલો, પક્ષીઓ, જળચર જીવો, કીટકો અને પશુઓ પ્રત્યેની જવાબદારી ભૂલવી ન જોઇએ. પ્રકૃતિ ઇશ્વરની અમૂલ્ય ભેટ છે અને તેનું સંરક્ષણ કરવું એ જ સાચા અર્થમાં પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી છે.
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