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સાવરકુંડલા-રાજુલા હાઇવે પર 10 ફૂટ લાંબો અજગર આવી જતા ફફડાટ, વન વિભાગે કર્યું સફળ રેસ્કયુ

સાવરકુંડલા–રાજુલા સ્ટેટ હાઇવે પર આંબરડી ગામ નજીક આશરે દસ ફૂટ લાંબો અજગર અચાનક રસ્તા પર આવી જતા વાહન ચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો.

સાવરકુંડલા-રાજુલા હાઇવે પર 10 ફૂટ લાંબો અજગર આવી જતા ફફડાટ
સાવરકુંડલા-રાજુલા હાઇવે પર 10 ફૂટ લાંબો અજગર આવી જતા ફફડાટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 1:40 PM IST

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અમરેલી: સાવરકુંડલા–રાજુલા સ્ટેટ હાઇવે પર આંબરડી ગામ નજીક આશરે દસ ફૂટ લાંબો અજગર અચાનક રસ્તા પર આવી જતા વાહન ચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. અજગરને કારણે રસ્તા પર અડધો કલાક સુધી ટ્રાફિક જામ રહ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ દોડી આવી હતી અને અજગરનું સફળ રેસ્કયુ કર્યું હતું.

રસ્તા પર અચાનક અજગર આવી જતા ટ્રાફિક જામ

સાવરકુંડલા–રાજુલા હાઇવે પર આંબરડી ગામ નજીક આશરે દસ ફૂટ લાંબો અજગર અચાનક હાઇવે પર આવી ચડતાં વાહનચાલકોમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ભારે વાહનવ્યવહાર ધરાવતા આ હાઇવે પર અજગર રોડની વચ્ચે જ બેસી જતાં બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી અને લગભગ અડધો કલાક સુધી ટ્રાફિક પ્રભાવિત રહ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો અને મુસાફરો મોટી સંખ્યામાં સ્થળ પર એકત્ર થયા હતા. મહાકાય અજગરને નજીકથી જોવા માટે લોકો ઉમટી પડતાં ટ્રાફિક વધુ ધીમો બન્યો હતો. કેટલાક વાહનચાલકોએ પોતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વાહનો રસ્તાની બાજુમાં ઉભા રાખી દીધા હતા.

સાવરકુંડલા-રાજુલા હાઇવે પર 10 ફૂટ લાંબો અજગર આવી જતા ફફડાટ (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગની ટીમે અજગરનું કર્યું રેસ્કયુ

સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક સાવરકુંડલા નોર્મલ રેન્જના વન વિભાગને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં જ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) ભરત ચાંદુ ના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગની ટ્રેકર અને રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ટીમે ભારે સાવચેતી સાથે અજગરનું રેસ્ક્યુ હાથ ધર્યું અને કોઈપણ પ્રકારની ઇજા પહોંચાડ્યા વિના તેને સુરક્ષિત રીતે કાબૂમાં લીધો હતો. ત્યારબાદ અજગરને નજીકના સુરક્ષિત જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

વન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઇન્ડિયન પાઇથન વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ શેડ્યૂલ–Iમાં સમાવિષ્ટ સંરક્ષિત પ્રાણી છે. તેથી આવા પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડવું કાયદેસર ગુનો બને છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદને કારણે બિલોમાં પાણી ભરાઈ જતાં અજગર સહિતના વિવિધ સરિસૃપો બહાર નીકળતા હોય છે અને ઘણી વખત રસ્તાઓ કે માનવ વસાહતો તરફ પહોંચી જાય છે.

"હાલ ચોમાસાની સિઝન હોવાથી સાપ અને અજગર જેવા સરિસૃપો સતત બહાર આવી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દરરોજ બે-ત્રણ સ્થળોએ ઇન્ડિયન પાઇથનના રેસ્ક્યુ કરવા પડે છે. લોકો આવા પ્રાણી જોવા મળે ત્યારે ગભરાય નહીં, તેને હેરાન ન કરે અને તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરે. અમારી ટીમ સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને તેમને કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં મુક્ત કરે છે." ભરત ચાંદુ, RFO

વન વિભાગે લોકોને અપીલ કરી છે કે ચોમાસા દરમિયાન ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારો, ખેતરો અને જંગલ વિસ્તાર નજીક સાવચેતી રાખવી જોઈએ. કોઈપણ વન્યજીવ દેખાય તો તેને પકડવાનો કે મારવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે તાત્કાલિક વન વિભાગનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

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