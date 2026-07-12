અમરેલી : સાવરકુંડલાના 177 લિસ્ટેડ બૂટલેગરો અને અસામાજિક તત્વો સાથે સંવાદ, ગુનાખોરી છોડવા કડક ચેતવણી
દારૂનો ધંધો કરો છો? સાવરકુંડલા પોલીસે 177 ગુનેગારોને એક છત નીચે બોલાવીને ચોખ્ખું કહી દીધું – હવે પકડાશો તો સીધી કડક કાર્યવાહી
Published : July 12, 2026 at 8:13 PM IST
અમરેલી : સાવરકુંડલા ડિવિઝનમાં પોલીસે ગુનાખોરી છોડવા માટે 177 લિસ્ટેડ બૂટલેગરો અને અસામાજિક તત્વો સાથે સીધો સંવાદ સાધીને એક નવતર પહેલ હાથ ધરી છે. સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં પુનઃસ્થાપિત થવાની અપીલ સાથે ભવિષ્યમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવા પર કડક ચેતવણી પણ અપાઈ છે.
અમરેલી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ગુનાખોરી પર અસરકારક નિયંત્રણ લાવવા તેમજ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા લોકોને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાના હેતુથી સાવરકુંડલા ડિવિઝનમાં એક અનોખી પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે. લિસ્ટેડ બૂટલેગરો, ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ અને અસામાજિક તત્વો સાથે સીધો સંવાદ સાધી તેમને ગુનાખોરીનો માર્ગ છોડી કાયદાનું પાલન કરવા અને સમાજમાં જવાબદાર નાગરિક તરીકે જીવન જીવવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.
સાવરકુંડલાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે ડીવાયએસપી વિરલ ચંદનની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં સાવરકુંડલા ટાઉન, સાવરકુંડલા રૂરલ, વંડા અને લીલીયા પોલીસ મથકના પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલા લિસ્ટેડ બૂટલેગરો તથા અન્ય અસામાજિક તત્વોને ઉપસ્થિત રાખવામાં આવ્યા હતા.
બેઠકમાં સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ મથકના 98, સાવરકુંડલા રૂરલના 58, વંડાના 10 અને લીલીયાના 11 મળી કુલ 177 જેટલા લિસ્ટેડ ગુનેગારો અને અસામાજિક તત્વો સાથે સંવાદ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ અધિકારીઓએ દારૂના દુષણ, બૂટલેગિંગ, મારામારી, ધાક-ધમકી, જુગાર અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહી કાયદેસર જીવન જીવવા સમજાવ્યું હતું.
ડીવાયએસપી વિરલ ચંદને બેઠક દરમિયાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, સમાજમાં શાંતિ અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જવાબદારી સમજવી જરૂરી છે. ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ છોડીને સારા કાર્યો દ્વારા સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત થવાનો માર્ગ અપનાવવા તેમણે ઉપસ્થિત લોકોને અપીલ કરી હતી. સાથે જ ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી કે ભવિષ્યમાં કોઈપણ વ્યક્તિ ફરીથી દારૂના ધંધા કે અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલી જણાશે તો તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પોલીસ તંત્રનું માનવું છે કે માત્ર કાયદેસરની કાર્યવાહીથી જ નહીં, પરંતુ સમજાવટ, સંવાદ અને સામાજિક જવાબદારીની ભાવના દ્વારા પણ ગુનાખોરીમાં ઘટાડો લાવી શકાય છે. આ હેતુસર યોજાયેલી બેઠકમાં ગુનાખોરીના માર્ગે જતા લોકોને સુધારી સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવા પ્રેરિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
સાવરકુંડલા ડિવિઝનમાં હાથ ધરાયેલી આ નવતર પહેલને ગુનાખોરી અટકાવવા, દારૂના દુષણ પર નિયંત્રણ લાવવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
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