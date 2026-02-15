સેવા પરમો ધર્મ: મહાશિવરાત્રીએ 20 હજારથી વધુ શિવભક્તો માટે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પ્રસાદ અને શરબતની વ્યવસ્થા
ધર્મના નામે મારતા અને મરતા લોકોએ સાવરકુંડલાની આ કોમી એકતાને જોઈ કંઈક શીખવું જોઈએ
Published : February 15, 2026 at 4:23 PM IST
સાવરકુંડલા: સૌરાષ્ટ્રના ધાર્મિક નકશામાં આગવું મહત્વ ધરાવતા સાવરકુંડલા શહેરમાં મહાશિવરાત્રીના પાવન પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ. શહેરના નિર્દોશાનંદ આશ્રમ સ્થિત શિવ મંદિરે શિવરાત્રી નિમિત્તે વિશાળ પ્રમાણમાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી રહ્યા છે. આ પર્વ દરમિયાન ધર્મ-જાતિના ભેદ ભૂલી માનવતા અને ભાઈચારાનો સંદેશ આપતું એક સુંદર દૃશ્ય સમગ્ર શહેરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
શિવરાત્રીના પાવન અવસરે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા શિવભક્તો માટે નિઃસ્વાર્થ સેવાભાવથી પ્રસાદ અને શરબતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મુસ્લિમ સમાજના KGN ગ્રુપ દ્વારા શિવ મંદિર પરિસર નજીક પ્રસાદ વિતરણ માટે વિશેષ સ્ટોલ મૂકવામાં આવ્યો છે. વહેલી સવારથી જ મંદિર બહાર પાણીના પરબ સાથે શરબત તથા પ્રસાદની વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાસ કરીને વરિયાળીના શરબતની અલાયદી પ્રસાદી રાખવામાં આવી હતી. હજારોની સંખ્યામાં આવતા શિવભક્તોએ આ સેવા કાર્યનો લાભ લીધો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શિવરાત્રી નિમિત્તે નિર્દોશાનંદ આશ્રમે સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી આશરે 20 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન-પૂજન માટે પહોંચે છે. ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખી આશ્રમની નજીક આવેલી કેજીએમ સોસાયટીના મુસ્લિમ યુવકો દ્વારા અનોખી રીતે પાણીનું પરબ અને શરબત વિતરણની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. મુસ્લિમ વિસ્તારના રહીશોએ દાખવેલી આ પહેલે કોમી એકતાની જીવંત જ્વાલા પ્રગટાવી છે.
એક તરફ શિવભક્તો ઉપવાસ, જાપ-તપ અને અભિષેકમાં લીન રહ્યા, ત્યારે બીજી તરફ ધર્મની દીવાલો તોડી માનવતાનો સંદેશ આપતી આ સેવા સૌના દિલને સ્પર્શી ગઈ. શહેરના નાગરિકો દ્વારા આ દૃશ્યને “સાવરકુંડલાની ઓળખ” તરીકે વખાણવામાં આવી રહ્યું છે.
હિન્દુ સમાજના અગ્રણી હસુભાઈ સૂચક, ખાદી ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ ના પ્રમુખ પરાગભાઈ ત્રિવેદી અને બ્રહ્મ સમાજના અગ્રણી કિરીટભાઈ દવે દ્વારા મુસ્લિમ યુવકોની આ અનોખી પહેલને ખૂબ વખાણવામાં આવી હતી અને કોમી એકતાને બિરદાવવામાં આવી હતી.
શિવરાત્રીના દિવસે શિવભક્તિ સાથે સહઅસ્તિત્વ, માનવતા અને કોમી સૌહાર્દનો સંદેશ આપતું આ દૃશ્ય સાવરકુંડલાને ગૌરવ અપાવનારું બની રહેશે અને સમાજમાં ભાઈચારાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
