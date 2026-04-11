સાવરકુંડલા નગરપાલિકા ચૂંટણી: જિલ્લા NSUI પ્રમુખ અને શહેરના ઉપપ્રમુખે કોંગ્રેસ પક્ષ છોડતા ભાજપે આપી ટિકિટ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 9:51 AM IST

અમરેલી: સાવરકુંડલા શહેરમાં આવનારી નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ વિવિધ પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી અને ગોઠવણો વચ્ચે રાજકીય ઉથલપાથલ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પક્ષ માટે આ વખતે મોટો રાજકીય ઝટકો સામે આવ્યો છે, કારણ કે પક્ષના બે મહત્વના યુવા નેતાઓએ કોંગ્રેસનો ત્યાગ કરીને ભાજપનો દામન થામ્યો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, કોંગ્રેસના સાવરકુંડલા શહેરના ઉપપ્રમુખ વિપુલ ઉનાવા તથા અમરેલી જિલ્લા NSUIના પ્રમુખ સાહિલ શેખે અચાનક પક્ષ છોડી ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો છે. બંને નેતાઓએ સીધા ભાજપમાંથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતાં રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. આ પગલાને કોંગ્રેસ માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે બંને યુવા નેતાઓ સ્થાનિક સ્તરે સક્રિય અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવતા હતા.

વોર્ડ નંબર 3માંથી વિપુલ ઉનાવાને અને વોર્ડ નંબર 9માંથી સાહિલ શેખને ભાજપ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જોકે, આ નિર્ણય બાદ ભાજપની અંદર જ અસંતોષની લાગણી ઉભી થઈ છે. લાંબા સમયથી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા સ્થાનિક કાર્યકરોમાં આ મુદ્દે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તેઓનો આક્ષેપ છે કે બહારથી આવેલા નેતાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવતા વર્ષોથી કામ કરતા કાર્યકરો સાથે ન્યાય થયો નથી.

સ્થાનિક સ્તરે ભાજપ કાર્યકરો દ્વારા વિરોધના સ્વર ઊઠતા પક્ષ માટે આ પરિસ્થિતિ પડકારરૂપ બની છે. ચૂંટણી પહેલા જ આંતરિક મતભેદો સામે આવતા પક્ષને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

બીજી તરફ, કોંગ્રેસ માટે આ બનાવ મોટો રાજકીય આંચકો સાબિત થઈ શકે છે. ચૂંટણી પહેલા જ મહત્વના યુવા ચહેરાઓના પક્ષત્યાગથી કોંગ્રેસની સંગઠનાત્મક શક્તિ પર અસર થવાની શક્યતા છે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને કારણે સાવરકુંડલા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં નવા રાજકીય સમીકરણો ઉભા થયા છે. હવે આવનારા દિવસોમાં પક્ષો દ્વારા આ સ્થિતિને કઈ રીતે સંભાળવામાં આવે છે અને મતદારો પર તેનો શું પ્રભાવ પડે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

