સાવરકુંડલામાં દીકરીઓનું પ્રેરણાદાયી ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’, ભણતરની સાથે સ્વાવલંબન તરફ ડગ માંડ્યા

સાવરકુંડલાના છાત્રાલયની વિદ્યાર્થિનીઓએ સ્વાવલંબી બની અભ્યાસ સાથે બિઝનેસ શરુ કર્યો છે, વાંચો આ ખાસ અહેવાલમાં...

દીકરીઓનું પ્રેરણાદાયી ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 3:03 PM IST

અમરેલી : સાવરકુંડલામાં અભ્યાસ કરતી અને કપોળ કન્યા છાત્રાલયમાં નિવાસ કરતી દીકરીઓએ ભણતરની સાથે વ્યવસાયનો અનોખો માર્ગ અપનાવી સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. છાત્રાલયની દીકરીઓએ ‘અર્ન વિથ લર્ન’ (Earn with Learn) પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત હોસ્ટેલ બહાર પોતાનું ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરી સ્વાવલંબન તરફ મજબૂત પગલાં ભર્યા છે.

આ દીકરીઓ સવારે નિયમિત અભ્યાસ માટે કોલેજે જાય છે અને શનિવાર-રવિવારે સાંજે છાત્રાલયની બહાર ઓર્ગેનિક ફૂડ સ્ટોલ ચલાવે છે. અહીંથી થતી આવક સંસ્થાને અર્પણ કરવામાં આવે છે, જેના માધ્યમથી દીકરીઓની શિક્ષણ, રહેવા-જમવા સહિતની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર પ્રયાસ ‘નફો નહીં, નુકસાન નહીં’ ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે, જ્યાં દીકરીઓ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ સાથે સામાજિક સેવાનો પાઠ પણ શીખી રહી છે.

દીકરીઓનું પ્રેરણાદાયી ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’ (ETV Bharat Gujarat)

શુદ્ધતા અને સ્વાસ્થ્યનો સંગમ : કેમિકલયુક્ત અને ફાસ્ટ ફૂડના યુગમાં શુદ્ધ, સાત્વિક અને સ્વાસ્થ્યવર્ધક આહાર પ્રદાન કરવાનો દીકરીઓનો દ્રઢ સંકલ્પ છે. સ્ટોલ પર પીરસાતી તમામ વાનગીઓ દીકરીઓ દ્વારા જ સ્વહસ્તે તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ ઓર્ગેનિક સ્ટોલ દર શનિવાર અને રવિવારે સાંજે 6:00 થી રાત્રે 10:00 કલાક સુધી કાર્યરત રહે છે.

"અમે દર શનિ-રવિવારે ‘અર્ન વિથ લર્ન’ રીતે અલગ અલગ વાનગી અને પીણાં બનાવીએ છે. હાલ શિયાળામાં ખજૂર દૂધ અને વેજ સૂપ બનાવીએ છીએ, જે લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહ્યો છે." -- રિદ્ધિ જોગરાણા

ફક્ત ₹20 માં ખજૂર દૂધ અને વેજ સૂપ

અહીં ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ યુક્ત ગરમ દૂધ, તાજા શાકભાજીમાંથી બનેલું ઓર્ગેનિક વેજીટેબલ સૂપ, પ્રોટીનથી ભરપૂર કઠોળની ભેળ, રવા બર્ગર તેમજ આયુર્વેદિક કાવો જેવી વાનગીઓ લોકોમાં લોકપ્રિય બની છે. ખાસ વાત એ છે કે દરેક વાનગી માત્ર ₹20 માં પીરસવામાં આવે છે, જેથી સામાન્ય માણસ પણ પૌષ્ટિક અને શુદ્ધ આહારનો આનંદ લઈ શકે.

છાત્રાલયની વિદ્યાર્થિનીનું ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’
છાત્રાલયની વિદ્યાર્થિનીનું ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’ (ETV Bharat Gujarat)

શહેરવાસીઓનો વધતો પ્રતિસાદ : કપોળ કન્યા છાત્રાલયની દીકરીઓની આ અનોખી પહેલને શહેરવાસીઓ તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. શનિ-રવિની રાત્રી દરમિયાન લોકો ખાસ કરીને આ દીકરીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવતી ઓર્ગેનિક વાનગીઓનો સ્વાદ માણવા આવી રહ્યા છે.

આત્મનિર્ભરતા અને સમાજસેવાના મૂલ્યો : સાવરકુંડલાની આ છાત્રાલયની વિદ્યાર્થીઓનો કન્સેપ્ટ ખૂબ સારો છે. જેથી મોટી સંખ્યામાં સાવરકુંડલાના રહીશો અહીં રાત્રિ દરમિયાન આ દીકરીઓનું ભોજન આરોગવા માટે આવી રહ્યા છે. માત્ર 20 રૂપિયામાં જ અહીં વાનગી પીરસાય છે, અને દીકરીઓ અભ્યાસની સાથે સાથે અહીં પોતાનો ખર્ચ પણ ઉઠાવી રહી છે. આ રીતે સાવરકુંડલાની દીકરીઓ માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતું સીમિત ન રહી, પરંતુ વ્યવહાર કૌશલ્ય, આત્મનિર્ભરતા અને સમાજસેવાના મૂલ્યો સાથે આગળ વધી રહી છે, જે આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યું છે.

