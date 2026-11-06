70-80 વર્ષ જૂની પરંપરા, સાવરકુંડલામાં હસતા મોઢે ખેલાય છે સળગતા ઇંગોરિયા યુદ્ધ
દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં ઇંગોરિયા યુદ્ધ જામે છે, લોકો શિવાકાશીના નહીં દેશી હર્બલ કોકડા ફોડી ઉજવે છે.
Published : November 6, 2026 at 7:23 PM IST
અમરેલી: દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં 'ઇંગોરિયા યુદ્ધ' જામે છે. દિવાળી નજીક હોવાથી હવે ઇંગોરિયાના યુદ્ધને આખરી ઓપ અપાયો છે. ત્યારે સાવરકુંડલામાં શિવાકાશીના ફટાકડા નહીં, પણ દેશી હર્બલ ફટાકડા ફોડીને દિવાળી પર્વ ઉજવવામાં આવે છે.
જોકે, હવે ઇંગોરિયાનું સ્થાન અત્યારે કોકડાએ લઈ લીધું છે. ઇંગોરિયાનું ફળ જે વૃક્ષ ઉપર થતું હતું તે લુપ્ત થઈ જતા ઇંગોરિયાના બદલે હવે કોકડાથી આ યુદ્ધ ખેલાઈ રહ્યું છે.
ચીકુ જેવા ફળ આકારના વૃક્ષ પર ઇંગોરિયા નામનું ફળ થતું હતું. પણ હવે ઇંગોરિયાના વૃક્ષ લુપ્ત થતાં દોરી બનાવવાના કોકડાનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે. 10થી 15 રૂપિયાના કોકડા પાછળ મહિનાઓની મહેનત કારીગરો દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યારે દેશભરમાં દિવાળીમાં લોકો ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરતા હોય છે, પરંતુ અમરેલીના સાવરકુંડલામાં દિવાળીની રાત્રે કંઈક અલગ જ નજારો જોવા મળે છે. અહીં લોકો 'ઇંગોરિયા નહીં, હવે કોકડા યુદ્ધ' કરી ઉજવણી કરતા હોય છે. દિવાળીની રાત પડતા જ સાવરકુંડલાની બજારમાં લોકો સામસામે બે જૂથમાં વહેંચાઈ જતા હોય છે અને બાદમાં એકબીજા પર સળગતા કોકડા ફેંકી ઉજવણી કરતા હોય છે. દેખીતી રીતે જોખમી લાગતી આ રમતમાં સાવરકુંડલામાં કોઈ વ્યક્તિ દાઝતી ન હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. અને દિવાળીની રાત્રે ખેલાનારા કોકડા યુદ્ધ માટે કારીગરો મહિનાઓ પહેલાં કોકડા તૈયાર કરવામાં લાગી જાય છે.
'ઇંગોરિયા યુદ્ધ' સાવરકુંડલાની ઓળખ બની ગઈ છે
'ઇંગોરિયા યુદ્ધ' સાવરકુંડલાની ઓળખ બની ગઈ છે અને ઇંગોરિયા યુદ્ધની વાત આવે એટલે તુરંત જ સાવરકુંડલાનું નામ આવે. અમરેલીના સાવરકુંડલા શહેરમાં છેલ્લા 7-8 દાયકાથી દિવાળીની રાત્રે એકબીજા પર સળગતા ઇંગોરિયા ફેંકી ઉજવણી કરવાની અનોખી પરંપરા ચાલી આવે છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધ ગુસ્સાના ભાવ સાથે ખેલાતા હોય છે. પરંતુ, દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલા શહેરમાં ખેલાતું ઇંગોરિયા કોકડા યુદ્ધ હસતા મોઢે ખેલવામાં આવે છે. લોકો નિર્દોષભાવ સાથે સામસામે એકબીજા પર સળગતા ઇંગોરિયા ફેંકી ઉજવણી કરતા હોય છે. દિવાળીની રાત્રે આ યુદ્ધ રાત્રિના 10 વાગ્યાથી વહેલી સવાર સુધી ચાલતું હોય છે. ત્યારે સાવરકુંડલામાં લોકો છેલ્લા 70-80 વર્ષથી દિવાળીની રાત્રે ઇંગોરિયા કોકડાથી યુદ્ધ કરતા આવ્યા છે. પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઇંગોરિયાના વૃક્ષો ઘટી જતા ઇંગોરિયા મળવા મુશ્કેલ બન્યા છે. ત્યારે અહીંના લોકોએ ઇંગોરિયાના વિકલ્પમાં કોકડીમાં જે પૂંઠાની ભૂંગળી આવે છે તેનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે. ઇંગોરિયા યુદ્ધમાં જે ઇંગોરિયા કે કોકડાનો ઉપયોગ થાય છે તેમાં ઠાંસીઠાંસીને કોલસાની ભૂકી ભરવામાં આવે છે. કોલસાની ભૂકી બાદ પથ્થર નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ડ્રીલની મદદથી એક હોલ કરવામાં આવે છે. દિવાળીને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે સાવરકુંડલામાં લોકો અને કારીગરો ઇંગોરિયા (કોકડા) તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે.
સાવરકુંડલામાં કોકડાથી રમત
આખા ભારતમાં માત્ર સાવરકુંડલામાં જ ઇંગોરિયા યુદ્ધની રમત રમાય છે. પહેલાં ઇંગોરિયાથી રમાતી. જોકે, ઇંગોરિયાના વૃક્ષ લુપ્ત થવાના આરે હોવાથી હવે કોકડાથી રમત રમવામાં આવે છે. આ રમત એટલી બધી સારી છે કે જેને જોવા માટે ગુજરાત બહારના લોકો અહીં આવે છે. આ પરંપરા બહુ જૂની છે, એકબીજાની ઉપર કોકડા ફેંકી બધા લોકો મનોરંજન માણતા હોય છે. આજ સુધી કોઈને જાનહાનિ નથી થઈ. ત્રણ-ચાર મહિનાથી કારીગરો તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ અને દિવાળીની રાત્રે સામસામે ખેલાય છે ઇંગોરિયા યુદ્ધ.
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