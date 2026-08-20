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સાવરકુંડલા: ચર્ચ પર ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાનો આરોપ, જ્વલનશીલ પ્રવાહી વડે આગ લગાવી

જ્વલનશીલ પ્રવાહી ભરેલા કેન સાથે ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશનમાં ઘૂસેલા ઈસમની ધરપકડ

જ્વલનશીલ પ્રવાહી ભરેલા કેન સાથે ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશનમાં ઘૂસેલા ઈસમની ધરપકડ
જ્વલનશીલ પ્રવાહી ભરેલા કેન સાથે ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશનમાં ઘૂસેલા ઈસમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 9:14 PM IST

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અમરેલી: જિલ્લાના સાવરકુંડલા શહેરમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ધર્મસ્થાન ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશન ચર્ચમાં એક ઈસમ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરી આગ લગાડવામાં આવી હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સાવરકુંડલા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશન ચર્ચમાં ઉદયભાઈ હરસુરભાઈ ખુમાણ નામનો ઈસમ જ્વલનશીલ પ્રવાહી ભરેલા કેન સાથે પ્રવેશ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ ચર્ચના પરિસરમાં આગ લગાડવામાં આવી હતી. આગના કારણે ચર્ચની મિલકતને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ફરિયાદમાં અંદાજે રૂ.50 હજાર જેટલું નુકસાન થયાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં સાવરકુંડલા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી. ધર્મસ્થાનમાં આગ લગાડવાની ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પણ પોલીસ દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.

જ્વલનશીલ પ્રવાહી ભરેલા કેન સાથે ધ પેન્ટેકોસ્ટલ મિશનમાં ઘૂસેલા ઈસમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદી લિડીયા શીદા મસીહા રાની મધર દ્વારા સાવરકુંડલા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ઉદયભાઈ હરસુરભાઈ ખુમાણ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરી તેની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ કાર્યવાહી બાદ આરોપીને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પોલીસ પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી

આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન ચર્ચમાં આગ લગાડવા પાછળના કારણ અંગે પણ મહત્વની વિગતો સામે આવી હોવાનું પોલીસ સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીને ચર્ચમાં ધર્મપરિવર્તન થતું હોવાની શંકા અથવા આક્ષેપ હોવાના કારણે આગ લગાડવાનો પ્લાન બનાવ્યો હોવાની વિગતો સામે આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

જોકે, આ અંગેના આક્ષેપો અને આરોપીના નિવેદનોની પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનાની પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ, આગ લગાડવા માટે જ્વલનશીલ પ્રવાહી ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યું અને ઘટનાની પૂર્વયોજના કેટલી હતી તે સહિતના મુદ્દાઓને લઈને પોલીસ તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે.

સાંપ્રદાયિક સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસની સતર્કતા

ધર્મસ્થાનમાં આગ લગાડવાની ઘટના અત્યંત સંવેદનશીલ હોવાથી સમગ્ર મામલે સાંપ્રદાયિક અને સામાજિક રીતે કોઈ ગંભીર પ્રત્યાઘાત ન પડે તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાના તમામ પાસાઓની તપાસ સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ અંગે DySP ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. આરોપીની ધરપકડ કરી તેને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી તથા તપાસ ચાલુ છે.

ધર્મસ્થાનમાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે સાવરકુંડલા શહેરમાં ચર્ચા સાથે પોલીસ તંત્ર પણ વધુ સતર્ક બન્યું છે. સમગ્ર મામલે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ઘટનાની પાછળનું ચોક્કસ કારણ અને અન્ય હકીકતો વધુ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.

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