27 વર્ષથી નાસતા ફરતા સાવરકુંડલા બેંકના પૂર્વ મેનેજરની પાલીતાણાથી અટકાયત, કયા કેસમાં વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો?
અમરેલી એલ.સી.બી.ને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે આરોપી કિશોર મહેતા પાલીતાણા વિસ્તારમાં રહે છે.
Published : January 22, 2026 at 1:22 PM IST
અમરેલી : જિલ્લા પોલીસને લાંબા સમયથી ચકમો આપતો એક વોન્ટેડ આરોપી આખરે પોલીસના જાળમાં આવી ગયો છે. છેલ્લા 27 વર્ષથી ફરાર રહેલો આરોપી કિશોર દેવજી મહેતાને અમરેલી એલ.સી.બી. પોલીસે પાલીતાણા વિસ્તારમાંથી ઝડપી લેતાં જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, આરોપી કિશોર દેવજી મહેતા વર્ષ 1990માં સાવરકુંડલા નાગરિક સહકારી બેંકમાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. પોતાની હોદાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરી તેણે બેંકના ખાતામાંથી રૂ. 30,000ની ઉચાપત કરી હતી. આરોપીએ ચેક બુકમાંથી ગ્રાહક અશ્વિનભાઈ દવેની બનાવટી સહી કરી ચેક કાઢ્યો હતો અને તે રકમ પોતાની પત્ની મનીષાબેન (મીનાક્ષીબેન) મહેતાના નામે રાજકોટ સ્થિત બેંક ખાતામાં જમા કરાવી હતી.
"અમરેલી એલ.સી.બી. ટીમે છેલ્લા 27 વર્ષથી ફરાર રહેલા આરોપીને ઝડપી લેવામાં સફળતા મેળવી છે. કાયદાથી કોઈ પણ બચી શકતું નથી અને આવા તમામ કેસોમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - સંજય ખરાત, એસપી અમરેલી
આ સમગ્ર મામલે વર્ષ 1998માં સાવરકુંડલા પોલીસ મથકમાં ફરીયાદ નોંધાઈ હતી, પરંતુ ફરીયાદ બાદ આરોપી તથા તેની પત્ની પોલીસથી બચતા ફરતા રહ્યા હતા. બંને દંપતિ છેલ્લા 27 વર્ષથી વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2023માં આરોપીની પત્ની મીનાક્ષીબેનનું નિધન થયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
તાજેતરમાં અમરેલી એલ.સી.બી.ને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે આરોપી કિશોર મહેતા પાલીતાણા વિસ્તારમાં રહે છે. બાતમીના આધારે એલ.સી.બી. ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી પાલીતાણામાં દરોડો પાડીને આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. આ રીતે અમરેલી પોલીસને લાંબા સમયથી હાથતાળી આપતો આરોપી આખરે કાયદાની પકડમાં આવ્યો છે.
