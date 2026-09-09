સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, કોલેજ ટ્રાન્સફર માટે પોર્ટલ ખુલ્લું મુકાયું
આ સુવિધા અંડર ગ્રેજ્યુએટ સેમેસ્ટર-3 અને સેમેસ્ટર-5 તથા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સેમેસ્ટર-3ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, તેઓ ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.
Published : September 9, 2026 at 1:11 PM IST
રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા હજારો વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ અનેક વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ બદલવા માંગતા હોવાની વ્યાપક રજૂઆતો મળતા યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં મોટો નિર્ણય લીધો છે.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા નિયામક દ્વારા તમામ સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ માટે એક પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કોલેજ ટ્રાન્સફર માટેનું પોર્ટલ ખોલવામાં આવ્યું હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કોલેજ બદલવા માંગતા હોય તેઓ હવે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.
યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા પરિપત્ર મુજબ, આ સુવિધા ખાસ કરીને યુજી એટલે કે અંડર ગ્રેજ્યુએટ સેમેસ્ટર-3 અને સેમેસ્ટર-5 તથા પીજી એટલે કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સેમેસ્ટર-3ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ વિદ્યાર્થીઓ માટે કોલેજ ટ્રાન્સફરની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા માટેનું પોર્ટલ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કાઉન્સિલ સિવાયની કોલેજોના આચાર્યોએ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે કોઈપણ વિદ્યાર્થીની કોલેજ ટ્રાન્સફર માટે અરજી આવે ત્યારે બીજી કોલેજમાં મેજર વિષય સરખા હોય તો જ NEP-2020 અંતર્ગત પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. એટલે કે વિદ્યાર્થી જે વિષયમાં ભણે છે તે જ વિષય બીજી કોલેજમાં હોવો જરૂરી છે.
યુનિવર્સિટીએ અરજી પ્રક્રિયાને લઈને પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે. વિદ્યાર્થીએ જે કોલેજમાંથી ટ્રાન્સફર થવું છે તે કોલેજના ટીસી (ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ)ની ઓરિજિનલ કોપી કોલેજના લેટર પેડ સાથે જોડવાની રહેશે. આ સાથે અગાઉની દરેક સેમેસ્ટરની માર્કશીટની ઝેરોક્સ કોપી પણ જોડવાની રહેશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીનું પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ હજુ સુધી આવ્યું ન હોય તેવા કિસ્સામાં પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ અવશ્ય જોડવાની રહેશે. આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગમાં એક સાથે જમા કરાવવાના રહેશે.
સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે આ વખતે વિદ્યાર્થીઓએ લેટ ફી સાથે અરજી કરવાની રહેશે. કોલેજ ટ્રાન્સફર માટે લેટ ફી રૂ. 500 નક્કી કરવામાં આવી છે. ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10મી સપ્ટેમ્બર એટલે કે આવતીકાલે છે. કાલે અરજી કરવાનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી દરેક કોલેજોએ આ તારીખ દરમિયાન જ ફરજિયાતપણે ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ કોઈપણ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
આ નિર્ણયથી સૌરાષ્ટ્રભરના અનેક વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે, જેઓ અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી શહેરની કોલેજમાં કે પછી પોતાના ઘરની નજીકની કોલેજમાં ટ્રાન્સફર થવા માંગતા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની કોલેજનો સંપર્ક કરીને તાત્કાલિક આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
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