આઈસ એપલ તરીકે ઓળખાતું આ ફળ જે ઉનાળામાં શરીરને રાખે ઠંડુ અને તાજગીભર્યું, આરોગ્ય માટે પણ લાભકારી

મોટે ભાગે એપ્રિલથી લઈને જૂન મહિનામાં તાડના ઝાડ પર આ ફળ લાગતા હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 2:10 PM IST

જુનાગઢ : ઉનાળાના દિવસોમાં તાડના ઝાડ પર લાગતું ફળ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને મોટાભાગે ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે ઉનાળા દરમિયાન જોવા મળતું હોય છે. બહારથી નાળિયેર જેવું પરંતુ કદમાં નાનું કાળું બદામી રંગનું ગોળાકાર ફળ કે જેની અંદર એક થી લઈને ત્રણ જેટલા ગર્ભ હોય છે. જેને તાળનો ગર્ભ કે તાડફળ તેમજ અંગ્રેજીમાં 'આઈસ એપલ' પણ કહેવામાં આવે છે. ઉનાળામાં મળતું હોવાને કારણે આ ફળ ગરમીમાંથી રાહત અપાવનાર અને શરીરને ઠંડક આપનારું પણ હોય છે. જેનો સ્વાદ મીઠો પાણીદાર જોવા મળે છે. મોટે ભાગે એપ્રિલથી લઈને જૂન મહિનામાં તાડના ઝાડ પર આ પ્રકારે તાડફળીના ફળ લાગતા હોય છે.

તાડફળીના અનેક ફાયદાઓ

પ્રો. ડી. કે વરુ જણાવ્યું કે, "તાડફળી ઉનાળાના દિવસોમાં આવતુ હોવાથી તે સીધી રીતે ગરમી અને હિટ સ્ટ્રોકથી બચાવતું હોય છે. તાડફળીમાં 90 ટકા કરતાં વધારે પાણી હોય છે, જેથી તે શરીરને ઠંડુ રાખવામાં મદદગાર બને છે. તાડફળીમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાઇબર હોય છે, જેથી પાચન ક્રિયાને સારી બનાવે છે. તાડફળીમાં કુદરતી સુગર હોવાને કારણે તે ઉનાળાના ગરમીના દિવસોમાં તરસ છીપાવવા માટે પણ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. તાડફળીનું સેવન જો વધારે કરવામાં આવે તો તેનાથી ગેસ ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા પણ વધારે છે. તાડફળીના ગર્ભને કાઢ્યા બાદ તેનો તુરંત ઉપયોગ કરવો પણ આટલો જ આવશ્યક છે, બે કલાક કરતાં વધારે તાડફળીનો ગર્ભ બગડી જતો હોય છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તાડફળીનું ગર્ભ ખાવાથી બચવું જોઈએ એટલા માટે કે તેમાં કુદરતી રીતે સુગર સામેલ હોય છે."

તાડફળીમાં આવેલા પોષક તત્વો

તાડફળીના ગર્ભમાં 90% જેટલું પાણી હોય છે. 30 થી 35 ટકા કેલેરી 6 થી 8 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ 01 ગ્રામ ફાઇબર થોડા થોડા પ્રમાણમાં વિટામિન B અને C તેમજ ઉનાળાની ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપવા માટે જવાબદાર ગણાતા પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ પણ તાડફળીમાં હાજર હોય છે. ઉનાળાના દિવસોમાં હાથ પગના તળિયા ગરમીને કારણે બળતરા કરતા હોય તેમાં ઠંડક માટે તાડફળીનો ગર્ભ ઘસવામાં આવતો હોય છે. તાડફળીના ઝાડમાંથી બનતો તાડનો રસ એટલે કે નીરો શિયાળાના દિવસોમાં વધારે ગુણકારી હોય છે.

તાડફળીના ગર્ભમાંથી બનતી ખાદ્યચીજો

પ્રો. ડી. કે વરુ જણાવ્યું કે, "તાડફળીના ગર્ભમાંથી તાડફળી શરબત અને તાડફળી ખીર પણ બનતી હોય છે. જેમાં શરબતમાં તાડફળીનો ગર્ભ સાથે પાણી, જીરું, કાળું, મીઠું, લીંબુ અને બરફથી બનેલું શરબત ગરમીમાંથી રાહત આપે છે. તેવી જ રીતે તાડફળીનું ખીર દૂધમાં બનાવવાની પરંપરા છે. સ્વાદ માટે ખાંડ એલચી પાવડર નાખીને ઉનાળાના ઔષધ અને મીઠાઈ તરીકે તાડફળીની ખીર ઉનાળા દરમિયાન બનતી હોય છે."

તાડફળીની ખેતી અને વૃક્ષ

પ્રો. ડી. કે વરુ જણાવ્યું કે, "સામાન્ય રીતે તાડફળીની ખેતી ખૂબ જ ભાગ્યે જ થતી જોવા મળે છે. જૂનાગઢમાં નવાબના સમયમાં સકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય અને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં વાવેતર કરાયેલા તાડફળીના વૃક્ષો જોવા મળે છે. આ સિવાય તેનું કોઈ વ્યાપારિક ધોરણે વાવેતર થતું નથી. આ વૃક્ષ 50 થી 100 વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવે છે અને 20 થી 25 વર્ષ સુધી તે ફળ આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એપ્રિલથી લઈને જૂન મહિનામાં તાડફળીના ગર્ભ પુષ્કળ પ્રમાણમાં બજારમાં વેચાતા જોવા મળે છે."

તાડફળીનું આયુર્વેદમાં મહત્વ

તાડફળીના ગર્ભનો આયુર્વેદમાં પણ આટલુ જ મહત્વપૂર્ણ ફળ માનવામાં આવ્યું છે, તે ઠંડુ મધુર અને પિત શામક હોય છે. ઉનાળાના દિવસો માટે ગરમી બળતરા અને એસિડિટીમાં રાહત આપે છે. ઉનાળાના દિવસોમાં પેશાબમાં થતી બળતરા હોય તો તાડફળીનું ફળ રાહત આપનારું માનવામાં આવે છે. બીમારી પછી શરીરમાં આવી ગયેલી નબળાઈને દૂર કરવા માટે પણ તાડફળીના ગર્ભનો ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

