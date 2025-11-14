સૌરાષ્ટ્રનું એકમાત્ર મહોગની વૃક્ષ લુપ્ત થવાના આરે, જેનું લાકડું ખૂબ કીમતી રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ફર્નિચર ઉપયોગી
મહોગની આ એક એવા ઝાડનું નામ છે, કે જે હવે આવનારા વર્ષોમાં કદાચ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી લુપ્ત થઈ જાય નામ જેટલું જ લાગણી ધરાવતુ આ વૃક્ષ.
Published : November 14, 2025 at 5:45 PM IST
જુનાગઢ : મહોગની આ એક એવા ઝાડનું નામ છે, કે જે હવે આવનારા વર્ષોમાં કદાચ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી લુપ્ત થઈ જાય નામ જેટલું જ લાગણી ધરાવતુ આ વૃક્ષ. આજે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એકમાત્ર વૃક્ષ હોવાનું પણ નોંધાયું છે.મહોગનીના વૃક્ષ ગિરના જંગલમાં કદાચ એકલ દોકલ હોઈ શકે, પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આ એક માત્ર વૃક્ષ હવે લુપ્ત થવાના સમય સુધી પહોંચી ગયુ છે. પાછલા પાંચ સાત વર્ષથી તેમાં કોઈ ફળ કે બીજ આવતા નથી. જેથી તેના નવા છોડ તૈયાર થાય તેવી પણ શક્યતાઓ નથી. જેથી આવનારા વર્ષોમાં કદાચ મહોગ્નિનું આ એકમાત્ર વૃક્ષ પણ આપણી વચ્ચેથી ખૂબ જ દર્દ સાથે વિદાય લે તેવી પણ શક્યતાઓ છે.
મહોગનીનુ એકમાત્ર વૃક્ષ જૂનાગઢમાં
મહોગની આ એક એવા વૃક્ષનું નામ છે, કે જે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એક માત્ર વૃક્ષ જૂનાગઢમાં જોવા મળે છે. વન વિભાગે પણ આ એક માત્ર વૃક્ષને લુપ્તપાઈ પ્રજાતિના વૃક્ષમાં સામેલ કર્યું છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં જુનાગઢ સિવાય અન્ય કોઈ પણ સ્થળે મહોગનીનું વૃક્ષ હોય તેવું નોંધાયું નથી. ગીરના જંગલમાં કદાચ એકલ દોકલ વૃક્ષ મહોગનીના હોઈ શકે છે, પરંતુ શહેરમાં આ એક માત્ર વૃક્ષ જુનાગઢ શહેરમાં જોવા મળે છે, જે પણ લુપ્ત પાય થવા સુધી પહોંચી ગયું છે.
જુનાગઢમાં આવેલું આ વૃક્ષ 125 વર્ષની આસપાસનું આયુષ્ય ધરાવે છે, તેના નવા છોડ તૈયાર કરવા માટે ફળ કે બીજની ખૂબ આવશ્યકતા હોઈ છે, પરંતુ તેમાં આજે પાછલા પાંચ વર્ષથી કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ કે બીજ આવ્યા નથી. જેથી તેના છોડ તૈયાર થઈ શક્યા નથી. વધુમાં આજથી પાંચેક વર્ષ પૂર્વે મહોગનીના વૃક્ષમાં બે ફળ આવ્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી છોડ ઉત્પન્ન થયા નહીં.
વાનસ્પતિક પ્રજનન પણ અશક્ય
વનસ્પતિમાં બીજ અને વાનસ્પતિક પ્રજનન દ્વારા એકમાંથી અનેક છોડ બનાવી શકાય છે, પરંતુ મહોગનીના આ વૃક્ષમાં વાનસ્પતિક પ્રજનન આજે પણ શક્ય નથી, વધુમાં આ વૃક્ષ કોઈ પણ કારણોસર પોતાની કુદરતી પ્રજનન ક્ષમતા ગુમાવી ચૂક્યું હશે. જેથી તેમાં ફળ કે બીજ લાગતા નથી. પાંચ વર્ષ પૂર્વે આવેલા બે ફળમાંથી છોડ તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમાં પણ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. જેથી આજે એક માત્ર જોવા મળતું વૃક્ષ જૂનાગઢ શહેરની સાથે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રનું એકમાત્ર મહોગનીનું વૃક્ષ બની રહ્યું છે.
લાકડું ખૂબ કીમતી રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ફર્નિચર
મહોગની વૃક્ષ એકદમ ઊંચાઈ અને છ થી સાત મીટર થડનો ઘેરાવો ધરાવતુ મહાકાય વૃક્ષ છે. જેનુ લાકડું પણ આટલું જ કીમતી માનવામાં આવે છે. જેને કારણે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં જે ફર્નિચર બનાવવામાં આવ્યું છે, તે તમામ ફર્નિચર એક માત્ર મહોગની ના વૃક્ષના લાકડામાંથી તૈયાર કરાયું છે, એટલે આપણે સમજી શકીએ કે મહોગનીનું વૃક્ષ અને તેનું લાકડું કેટલું કીમતી હશે, પરંતુ બદ નસીબે હવે આ પ્રકારના વૃક્ષો જંગલમાં પણ જોવા મળતા નથી. એક માત્ર વૃક્ષ જૂનાગઢમાં જોવા મળે છે, જે પણ હવે 125, વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ચૂક્યું છે, જેથી તે પણ હવે આવનારા વર્ષોમાં લુપ્તપાઈ થાય તો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી મહોગનીનું વૃક્ષ સંપૂર્ણ પણે નામષેશ થાય તેવી ગંભીર સ્થિતિ પણ ઊભી થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો...