ચોરવાડના મુસાફરો માટે આનંદના સમાચાર: સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસને ચોરવાડમાં અપાયું સ્ટોપેજ
ચોરવાડની આસપાસના લોકોને મુંબઈ સાથે સીધી કનેક્ટિવિટી દરરોજ મળશે. જેથી પ્રવાસીઓની સુવિધામાં વધારો થશે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે સૌરાષ્ટ્ર જનતા ટ્રેનને ચોરવાડ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ અપાયું.
Published : October 22, 2026 at 9:59 AM IST
જુનાગઢ: વેરાવળ-બાંદ્રા અને બાંદ્રા-વેરાવળ વચ્ચે ચાલતી સૌરાષ્ટ્ર જનતા દૈનિક એક્સપ્રેસ ટ્રેનને ચોરવાડ સ્ટેશન પર વિધિવત રીતે સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે. ભાવનગર રેલવે મંડળના વરિષ્ઠ વાણિજ્ય મેનેજર અતુલ ત્રિપાઠીએ પ્રવાસીઓની માંગને ધ્યાને રાખીને ચોરવાડ સ્ટેશન પર સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસને સ્ટોપેજ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. જે બાદ વેરાવળથી બાંદ્રા તરફ જતી અને બાંદ્રાથી વેરાવળ તરફ આવતી ટ્રેન વિધીવત રીતે ચોરવાડ સ્ટેશન પર ઉભી રહેશે. જેને કારણે ચોરવાડની આસપાસના લોકોને મુંબઈ સાથે સીધી કનેક્ટિવિટી દરરોજ મળશે. જેથી પ્રવાસીઓની સુવિધામાં વધારો પણ થશે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે સૌરાષ્ટ્ર જનતા ટ્રેનને ચોરવાડ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે.
ચોરવાડ સ્ટેશન પર સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસને સ્ટોપેજ
વેરાવળ થી બાંદ્રા અને બાંદ્રા થી વેરાવળ તરફ દૈનિક ચાલતી સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસ ટ્રેન હવે નિયમિત રીતે ચોરવાડ રેલવે સ્ટેશન પર ઉભી રહેશે ચોરવાડ વિસ્તારના સ્થાનિક લોકોની પાછલા ઘણા વર્ષથી સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસને સ્ટોપેજ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. જેને પગલે રેલવે બોર્ડ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસનું ચોરવાડ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ મંજૂર કરવામાં આવતા જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા અને ભાવનગર રેલવે મંડળના જનરલ મેનેજર અને અધિકારીઓની હાજરીમાં વેરાવળથી બાંદ્રા તરફ જતી સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસ ટ્રેનને વિવિધ રીતે સ્ટોપેજ આપી અને તેને બાંદ્રા તરફ રવાના કરાઈ હતી.
પ્રવાસીઓને વધુ એક ટ્રેનનો મળશે લાભ
વેરાવળથી બાંદ્રા તરફ જતી 19218 વેરાવળ-બાંદ્રા અને બાંદ્રાથી વેરાવળ તરફ આવતી 19217 સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસ ટ્રેન હવે નિયમિત રીતે ચોરવાડ સ્ટેશન પર ઊભેલી જોવા મળશે. વેરાવળથી નીકળી અને બાંદ્રા તરફ જતી એક્સપ્રેસ ટ્રેન બપોરે 12:15 કલાકે ચોરવાડ રેલવે સ્ટેશન પર આવશે અને એક મિનિટનું રોકાણ કરીને બાંદ્રા તરફ 12:16 મિનિટે પ્રસ્થાન કરશે. તેવી જ રીતે બાંદ્રાથી વેરાવળ તરફ જતી બાંદ્રા વેરાવળ સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસ સાંજે 05:49 મિનિટે ચોરવાડ રેલવે સ્ટેશન પર આવશે અને 05:50 મિનિટે ટ્રેન વેરાવળ તરફ રવાના થશે. ચોરવાડ નાળિયેરની ખેતી અને માછીમારી ઉદ્યોગ સાથે પણ જોડાયેલું છે, જેથી મુંબઈ સાથેનો સીધો ટ્રેન વ્યવહાર મળતા વેપારી ગતિવિધિની સાથે પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા પ્રવાસીઓને ટ્રેનને ચોરવાડ રેલવે સ્ટેશન પર આપવામાં આવેલા સ્ટોપેજથી ફાયદો થશે.
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