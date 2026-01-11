ETV Bharat / state

ઉપલેટા પંથકમાં 2.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, કોઈ જાનહાની નહી

ઉપલેટા અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 1:25 PM IST

રાજકોટ : સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં અવારનવાર આવતા ભૂકંપના આંચકાઓની શૃંખલામાં આજે વધુ એક આંચકો અનુભવાયો છે. આજે વહેલી સવારે જ્યારે લોકો ગાઢ નિદ્રામાં હતા, ત્યારે ઉપલેટા અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો.

ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ સેન્ટર (ISR) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, આજે તારીખ 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ વહેલી સવારે 04:57 કલાકે આ ભૂકંપ નોંધાયો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા 2.7 મેગ્નિટ્યુડની માપવામાં આવી છે.

આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ (Epicenter) ઉપલેટા શહેરથી 26 કિલોમીટર દૂર પૂર્વ-ઉત્તર-પૂર્વ (ENE) દિશામાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભૂકંપની ઊંડાઈ જમીન સપાટીથી 12 કિલોમીટર નીચે નોંધાઈ છે. સામાન્ય રીતે 10 થી 15 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ ઉદભવતા આંચકાઓ સપાટી પર ધ્રુજારીનો અનુભવ કરાવતા હોય છે, પરંતુ તેની તીવ્રતા ઓછી હોવાથી મોટું નુકસાન થતું નથી.

વહેલી સવારનો સમય હોવાથી મોટાભાગના લોકો ઊંઘમાં હતા, તેથી ઘણા લોકોને આ આંચકાનો ખ્યાલ પણ આવ્યો ન હતો. જોકે, કેન્દ્રબિંદુની નજીકના ગામડાઓમાં કેટલાક જાગૃત નાગરિકોએ હળવી ધ્રુજારી અનુભવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સ્થાનિક તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ કે મકાનોને નુકસાન થયાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી.

ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓના મતે, સૌરાષ્ટ્રની ભૌગોલિક રચનામાં રહેલી ફોલ્ટ લાઈન્સ સમયાંતરે સક્રિય થતી રહેતી હોય છે. જેના પરિણામે આવા નાના આંચકાઓ સામાન્ય છે. 2.7ની તીવ્રતાનો આંચકો ભયજનક નથી, તેથી લોકોએ ગભરાવવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે.

ભૂકંપની વિગત:

  • તારીખ: 11 જાન્યુઆરી, 2026
  • સમય: સવારે 04:57 (IST)
  • તીવ્રતા: 2.7 (રિક્ટર સ્કેલ)
  • સ્થળ: ઉપલેટાથી 26 કિમી દૂર (ENE)
  • ઊંડાઈ: 12 કિમી
  • સ્રોત: ISR, ગાંધીનગર

