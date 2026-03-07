દિવસે ગરમી, રાત્રે ઠંડી... સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં મિશ્ર ઋતુ કેમ અનુભવાય છે? હવામાન નિષ્ણાંતે આપ્યું આ કારણ
માર્ચ મહિનાના અંતિમ દિવસોથી ફરી એકવાર અકળાવનારી ગરમી શરૂ થશે તેવી શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
Published : March 7, 2026 at 5:11 PM IST
જુનાગઢ : હાલ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સવારના સમયે શિયાળો અને ઉનાળો આ બે મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ લોકોને થઈ રહ્યો છે. વહેલી સવારે 2 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા દરમિયાન શિયાળા જેવો ઠંડો માહોલ અને 09 વાગ્યા બાદ ધીમે ધીમે ગરમીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આ ઘટના બે ઋતુ હોવાને કારણે સામે આવી રહી છે. જેની પાછળ જમીનનું રેડિએશન કૂલિંગ જવાબદાર માનવામાં આવે છે. જમીનમાંથી નીકળતા ઠંડા કિરણોને કારણે સવારના સમયે ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. માર્ચ મહિનાના અંતિમ દિવસોથી ફરી એકવાર અકળાવનારી ગરમી શરૂ થશે તેવી શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
મિશ્ર ઋતુને કારણે ઠંડી અને ગરમીનો અહેસાસ
હાલ સવારના 2 વાગ્યાથી લઈને 9 વાગ્યા દરમિયાન જાણે કે શિયાળો હોય તેવું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. સવારે 9 વાગ્યા બાદ સામાન્ય રીતે ઉનાળો શરૂ થયો હોય તેવો અહેસાસ સૌ કોઈને થઈ રહ્યો છે. તેની પાછળ હાલના સમયે શિયાળાની વિદાય અને ઉનાળાનું આગમન આ બે ઋતુને કારણે હાલ હવામાન સવારના સમયે અને ત્યારપછીના દિવસ દરમિયાન મિશ્ર જોવા મળી રહ્યું છે. જેથી લોકો સવારના 9 વાગ્યા દરમિયાન ઠંડીનો અને ત્યારબાદ ગરમીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ અને વાતાવરણ 31 માર્ચ સુધી સતત જોવા મળી શકે છે, ત્યારબાદ ધીમે ધીમે દિવસ અને રાત્રિનું તાપમાન એકસમાન થતા લોકોને પ્રચંડ ગરમીનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે.
જમીનમાં રેડીએશન કુલિંગને કારણે ઠંડી
વર્તમાન દિવસોમાં સવારના 2 વાગ્યાથી લઈને 9 વાગ્યા દરમિયાન જમીનમાં રેડીએશન કુલિંગને કારણે શિયાળાનો અનુભવ લોકો કરી રહ્યા છે. જમીન વધારે ઠંડી થતાં જમીનમાંથી ઠંડા કિરણો સવારના સમયે બહાર આવતા હોય છે. જેથી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે, તેની પાછળ દિવસ દરમિયાન જોવા મળતો તાપમાનનો બદલાવ પણ કારણભૂત માનવામાં આવે છે. જેને કારણે વહેલી સવારે ઠંડી અને બપોર બાદ ગરમીનો અહેસાસ લોકોને થઈ રહ્યો છે.
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રો ધીમંત વઘાસીયાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, "સવારના સમયે વાદળ ભેજ અને ધુમ્મસને કારણે સામાન્ય તાપમાન છે, તેના કરતાં નીચું તાપમાન જોવા મળે છે. જેને કારણે લોકો ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારનું ઠંડું હવામાન આવતા અઠવાડિયામાં પણ જોવા મળે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે, ત્યારબાદ ધીમે ધીમે માર્ચ મહિનો તેના અંતિમ દિવસો તરફ આગળ વધશે. આ સમયે દિવસ અને રાત્રીના તાપમાનમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો કે ઘટાડો જોવા મળશે નહીં જેથી લોકો આકરી ગરમીનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે.
