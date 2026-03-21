કામરેજના ધોરણ પારડીમાં આવેલ સત્યમ યોગ ધામ આશ્રમ વિવાદમાં: નકલી નોટના રેકેટ સાથે તાર જોડાતા ગ્રામજનોમાં રોષ
ગામમાં આવેલા 'સત્યમ યોગ ધામ' આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ શંકાના દાયરામાં આવતા ગ્રામજનો અને પંચાયતે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
Published : March 21, 2026 at 7:20 PM IST
સુરત: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તાજેતરમાં પકડાયેલા નકલી ચલણી નોટના મોટા રેકેટમાં સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ધોરણ પારડી ગામનું નામ ઉછળતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ગામમાં આવેલા 'સત્યમ યોગ ધામ' આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ શંકાના દાયરામાં આવતા ગ્રામજનો અને પંચાયતે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
ધોરણ પારડી ગામના સરપંચ અલ્પેશ પટેલે આ મામલે ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ આશ્રમ છેલ્લા સાત-આઠ વર્ષથી કહેવાતા યોગ ગુરુ પ્રદીપ જોગટીયા દ્વારા ચલાવવામાં આવતો હતો. આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ શરૂઆતથી જ શંકાસ્પદ રહી છે. આશ્રમની ફરતે 15-15 ફૂટ ઊંચી દીવાલો બનાવવામાં આવી છે, જેથી અંદર શું ચાલે છે તેની કોઈને ખબર પડતી નહોતી.
સરપંચના જણાવ્યા મુજબ, ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વર્ષ 2015, 2019 અને 2021 માં આશ્રમને લેખિત નોટિસો ફટકારવામાં આવી હતી. રાત્રિના સમયે આશ્રમમાં અજાણ્યા લોકોની અવરજવર અને મોડી રાત સુધી ચાલતા કાર્યક્રમો બાબતે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ આશ્રમ સંચાલકોએ ક્યારેય સંતોષકારક જવાબ આપ્યો નહોતો.
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, આ આશ્રમમાં ગામના જ કોઈ વ્યક્તિને પ્રવેશ આપવામાં આવતો નહોતો. જ્યારે પણ સ્થાનિકો કે પંચાયત દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવતી, ત્યારે સંચાલકો દ્વારા '1000 માણસો બોલાવીને મારી નાખવાની' ધમકીઓ પણ આપવામાં આવતી હોવાનું સરપંચે જણાવ્યું છે.
નકલી નોટ રેકેટમાં નામ ખુલ્યા બાદ તપાસ દરમિયાન આશ્રમમાં એક શંકાસ્પદ ભોયરું પણ મળી આવ્યું છે, જે અનેક રહસ્યો તરફ ઈશારો કરે છે. આશ્રમની અંદર થતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં ગ્રામજનોએ આ મામલે ઊંડી તપાસ કરી આશ્રમ વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે.
