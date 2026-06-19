સતલાસણાના ભાણાવાસ દૂધ મંડળીમાં સભાસદોનો બળવો: 40 વર્ષથી એક જ કમિટીના શાસન સામે આક્રોશ, 400 લિટર દૂધ રઝળ્યું
પશુપાલકોએ મંડળીમાં દૂધ ભરાવવાનું બંધ કરી દેતા છેલ્લા ચાર દિવસથી રોજનું 300થી 400 લિટર દૂધ રઝળી પડ્યું છે.
Published : June 19, 2026 at 4:58 PM IST
મહેસાણા: સતલાસણા તાલુકાના ભાણાવાસ ગામમાં દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં છેલ્લા 40 વર્ષથી એક જ કમિટીના શાસન અને પ્રમુખની આપખુદશાહી સામે સભાસદોએ બળવો કર્યો છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં વહીવટમાં પારદર્શિતા લાવવા અને નવી કમિટીના માંહ કરનાર પશુપાલકોને પ્રમુખે ધમકાવીને હાંકી કાઢતા વિવાદ વકર્યો છે. આ આક્રોશને પગલે પશુપાલકોએ મંડળીમાં દૂધ ભરાવવાનું બંધ કરી દેતા છેલ્લા ચાર દિવસથી રોજનું 300થી 400 લિટર દૂધ રઝળી પડ્યું છે.
ભાણાવાસ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં વિવાદ
ઉત્તર ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પશુપાલનએ ખેડૂતો માટે આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને સહકારી દૂધ મંડળીઓ તેમની આર્થિક કરોડરજ્જુ સમાન છે. પરંતુ જ્યારે આ જ સહકારી મંડળીઓમાં વહીવટી ખામીઓ અને સત્તાધીશોની મનમાની વધે છે, ત્યારે પશુપાલકોને ભારે આર્થિક નુકસાન અને માનસિક ત્રાસનો સામનો કરવો પડે છે.
ભાણાવાસ ગામના જાગૃત સભાસદોના જણાવ્યા અનુસાર, સહકારી કાયદાઓ મુજબ સામાન્ય રીતે દર પાંચ વર્ષે મંડળીની કમિટી અને પ્રમુખમાં ફેરફાર થવો જોઈએ પરંતુ ભાણાવાસ દૂધ મંડળીમાં છેલ્લા 40 વર્ષથી કમિટીમાં કોઈ જ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી. ગામના પશુપાલકો આ સમસ્યાથી છેલ્લા 10 વર્ષથી ઝઝૂમી રહ્યા છે અને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ સાંભળતું નથી. મંડળીનો સંપૂર્ણ વહીવટ માત્ર 4 થી5 લોકોના હાથમાં જ છે. કમિટીમાં એવી મહિલાઓને સભ્ય તરીકે રાખવામાં આવી છે જેમને સહકારી કાયદાઓ કે મંડળીના વહીવટ વિશે કોઈ જ જાણકારી નથી અને માત્ર તેમના સહી-સિક્કાનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
વાર્ષિક સભામાં હોબાળો
તાજેતરમાં ત્રણ દિવસ અગાઉ મંડળીની વાર્ષિક સાધારણ સભા મળી હતી. આ મીટિંગમાં જ્યારે ગામના પશુપાલકો અને સભાસદોએ મંડળીમાં પારદર્શિતા લાવવા અને કમિટી બદલવાની ઉગ્ર માંગ કરી, ત્યારે પ્રમુખ અને કમિટીના અન્ય સભ્યોએ તેમની વાત સાંભળવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો. સભાસદોનો આક્ષેપ છે કે પ્રમુખે મીટિંગમાં તેમને ધમકાવીને ડેરીમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા હતા અને આપખુદશાહી ભર્યું નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે, "તમારે દૂધ ભરાવવું હોય તો ભરાવો, બાકી નહીં ભરાવો તો કંઈ નહીં."
દૂધ રઝળતા ખાનગી વાહનનો આશરો
પ્રમુખના આ પ્રકારના વર્તનને પગલે ગામના અનેક પશુપાલકોએ મંડળીમાં દૂધ ભરાવવાનું બંધ કરી દીધું છે જેના પરિણામે છેલ્લા ચાર દિવસથી ગામનું આશરે 300થી400 લિટર દૂધ રોજિંદા ધોરણે રઝળી રહ્યું છે. દૂધનો બગાડ અટકાવવા અને આર્થિક નુકસાનથી બચવા માટે સભાસદોને છેક સિદ્ધપુર-પાટણ તરફથી ખાનગી વાહન ચાલકોને બોલાવવાની ફરજ પડી છે. ગત 16મી તારીખની સાંજથી મોટા સડા ગામના એક ખાનગી વાહન ચાલક મારફતે આ દૂધ એકત્રિત કરીને સીધું સિદ્ધપુર ખાતે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. એક તરફ ગામમાં જ સરકારી સહકારી મંડળી કાર્યરત છે, છતાં પશુપાલકોને અન્ય સ્થળે ખાનગીમાં દૂધ આપવા જવું પડે તે વહીવટી તંત્રની મોટી નિષ્ફળતા દર્શાવે છે.
દૂધસાગર ડેરીમાંથી પણ નિરાશા
આ ગંભીર સમસ્યા અંગે સભાસદોએ મહેસાણા સ્થિત માતૃસંસ્થા દૂધસાગર ડેરીમાં પણ રજૂઆત કરી હતી. જેના પગલે ડેરીના અધિકારીઓ તપાસ માટે ભાણાવાસ ખાતે આવ્યા હતા પરંતુ સભાસદોના જણાવ્યા મુજબ, આ અધિકારીઓએ પણ પ્રમુખની જ તરફેણ કરી હોય તેમ વર્તન કર્યું હતું અને સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે "હાલમાં પ્રમુખ બદલી શકાશે નહીં."
હાલમાં ભાણાવાસ ગામના પશુપાલકોમાં મંડળીના પ્રમુખ અને વહીવટી તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. તેઓ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરીને ન્યાયની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે અને તાત્કાલિક ધોરણે આ કમિટીનું વિસર્જન કરી પારદર્શક ચૂંટણી મારફતે નવી કમિટીની રચના થાય તેવી ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: