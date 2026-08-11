ETV Bharat / state

માંજલપુરના નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય સતીષભાઈ પટેલે વિધાનસભામાં શપથ ગ્રહણ કર્યા

વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા.

માંજલપુરના નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય સતીષભાઈ પટેલે વિધાનસભામાં શપથ ગ્રહણ કર્યા
માંજલપુરના નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય સતીષભાઈ પટેલે વિધાનસભામાં શપથ ગ્રહણ કર્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાની માંજલપુર બેઠકની તાજેતરમાં યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં વિજેતા બનેલા નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય સતીષભાઈ પટેલે આજે ગાંધીનગર ખાતે વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા.

વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં સતીષભાઈ પટેલ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડ્યા અને વિજેતા બન્યા હતા. આજે વિધાનસભા સ્પીકરની હાજરીમાં ધારાસભ્ય તરીકે તેમણે શપથ લીધા હતા. આ શપથ વિધિ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી, સંસદીય બાબતોના મંત્રી, નાણાં મંત્રી અને વન મંત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સતીષભાઈ પટેલે સંગઠનમાં અનેક જવાબદારીઓ નિભાવી છે. તેમણે દાહોદ પ્રભારી તરીકે કામ કર્યું છે અને વડોદરા જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે. પાર્ટીને તેમના અનુભવનો લાભ મળ્યો છે.

માંજલપુરના નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય સતીષભાઈ પટેલે વિધાનસભામાં શપથ ગ્રહણ કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

તમામ વિપક્ષ એક થઈને લડ્યા હતા. દેખાવમાં સામસામે હોય એવા પક્ષો એક થયા હોવા છતાં માંજલપુરની જનતાએ ભાજપને વિજેતા બનાવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના માર્ગદર્શન નીચે સતીષભાઈ પટેલની પસંદગી થઈ છે, ત્યારે ગુજરાતના નેતૃત્વનો તેમને સપોર્ટ મળ્યો છે. માંજલપુરની જનતાનો મિજાજ એ રાજ્યની જનતાનો મિજાજ છે. ભાજપના મતે વિકાસ પ્રાથમિકતા છે. આમ સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું.

આ શપથ વિધિ સમારોહમાં વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણ શુક્લ, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સહિત રાજ્ય મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ તેમજ વિવિધ ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

TAGGED:

SATISHBHAI PATEL MLA
MLA FROM MANJALPUR
LEGISLATIVE ASSEMBLY
SATISHBHAI PATEL
SATISHBHAI PATEL NEWLY ELECTED MLA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.