સાસણ સફારી પાર્ક સિંહ દર્શન માટે થયું બંધ, હવે 16મી ઓક્ટોબરથી ફરી પ્રવાસીઓ માટે ખુલશે
15મી જૂન સાસણ સફારી પાર્ક બંધ કરવાની મુદતમાં એક અઠવાડિયાનો વધારાયા બાદ આજ સાંજથી 6:30 કલાકે અંતિમ સફારી આવ્યા બાદ સફારી પાર્ક બંધ થશે.
Published : June 22, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 5:01 PM IST
સાસણગીર, જુનાગઢ: આજથી સાસણ ગીર સફારી પાર્ક 16 મી ઓક્ટોબર સુધી બંધ થવા જઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે 15મી જૂનથી લઈને 15મી ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની સિઝન હોવાને કારણે અભયારણ્ય તમામ પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે બંધ રાખવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ હજુ સુધી ગીર વિસ્તારમાં વરસાદ ન થયો હોવાને કારણે એક અઠવાડિયા સુધી સિંહ દર્શન અને સાસણ સફારી પાર્ક ખુલ્લું રાખવાનો વન વિભાગે નિર્ણય કર્યો હતો.
જેમાં આજે 22 તારીખે વધારાના આઠ દિવસની સમય મર્યાદા પૂર્ણ થતા સાંજે 6:30 કલાકે સફારી પરત આવ્યા બાદ ચાર મહિના સુધી સાસણ સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિઓ માટે બંધ કરવામાં આવશે.
આજથી 15મી ઓક્ટોબર સુધી સાસણ સફારી પાર્ક બંધ
આજથી ગીર સાસણ સફારી પાર્ક 15મી ઓક્ટોબર સુધી બંધ થવા જઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે સાસણ સફારી પાર્ક અભયારણ્યના રૂપમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ વર્ષોથી ચોમાસાના સમય ને ધ્યાને રાખીને 15 મી જુન થી 15 મી ઓક્ટોબર સુધી તમામ પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે સાસણ સફારી પાર્ક બંધ રાખવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે 15મી જુન બાદ વરસાદની કોઈ સ્થિતિ ન હોવાને કારણે રાજ્યના વન વિભાગ અને સરકારે 15મી તારીખે સાસણ સફારી પાર્ક બંધ કરવાની મુદતમાં એક અઠવાડિયાનો વધારો કરીને 22મી જૂન સાંજે 6:30 કલાકે અંતિમ સફારી આવ્યા બાદ સફારી પાર્કને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
અગાઉ 10 દિવસ વેકેશન વહેલું ખુલ્યું
સામાન્ય રીતે સાસણ સફારી પાર્ક દિવાળી પહેલા 16 મી ઓક્ટોબર થી વિધિવત રીતે તમામ પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે ખોલવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે 16મી ઓક્ટોબરની જગ્યા પર 10 દિવસ વહેલા એટલે કે પાંચમી ઓક્ટોબરથી વિધિવત રીતે પ્રવાસન ગતિવિધિ સાસણ સફારી પાર્કમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે સફારી પાર્ક શરૂ થવાના દિવસોમાં દસ દિવસનો વધારો તેમજ બંધ કરવાના સમયમાં પણ એક અઠવાડિયાનો વધારો કરીને આ વર્ષે 15 દિવસ વધારે સફારી શરૂ રાખવામાં આવી હતી. જેને કારણે પ્રવાસીઓએ પંદર દિવસ દરમિયાન વિશેષ પ્રકારે સિંહોના દર્શન સફારી પાર્કમાં કર્યા હતા.
નવ મહિનામાં 10 લાખ કરતાં વધારે પ્રવાસીઓ
સાસણ સિંહ સદનના નાયબ વન સંરક્ષક ડો અગ્નિશ્વર વ્યાસે મધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર આ વર્ષે સાસણ સફારી પાર્કમાં 9 મહિના દરમિયાન બે લાખ કરતા વધારે તેમજ દેવળિયા સફારી પાર્કમાં 8 લાખ કરતાં વધારે મળીને કુલ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સાસણ અને દેવળીયા સફારી પાર્કમાં 10 લાખ કરતા પણ વધારે પ્રવાસીઓએ સિંહ દર્શનની સાથે જંગલ સફારીની મોજ માણી હતી. આ વર્ષે વરસાદ ખેંચાતા એક અઠવાડિયા સુધી સાસણ સફારી પાર્ક વધારે ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ સિવાય વર્ષ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ કેન્દ્ર ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનો,સુપ્રીમ કોર્ટના જજ,કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના પ્રધાનો, લાકારો સહિત અનેક નામની અનામી અને વીઆઈપી લોકોએ પણ નવ મહિના દરમિયાન સાસણમાં સિંહ દર્શન અને સફારી પાર્કની મજા માણી ચુક્યા છે.