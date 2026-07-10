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આઠ મહિનાનો ધંધો, પછી ચોમાસાના ચાર મહિના મંદી, સાસણના નાના ધંધાર્થીઓની કપરી પરિસ્થિતિ

સાસણ ગીર અભયારણ્યમાં ચોમાસા દરમિયાન સફારી બંધ થતાં ચા-નાસ્તા, રેસ્ટોરન્ટ, ટોપી-ચશ્માંનું વેચાણ કરતા લોકો સહિત ગાઇડ અને જિપ્સી ડ્રાઇવરો ચોમાસાના 4 મહિના રહે છે બેરોજગાર.

ચોમાસાના 4 મહિના રહે છે બેરોજગાર
ચોમાસાના 4 મહિના રહે છે બેરોજગાર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 4:19 PM IST

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જૂનાગઢ : સાસણ ગામમાં 100થી વધુ પરિવારોની આર્થિક હકીકત છે, જેઓ એકમાત્ર પર્યટન પર જીવે છે. દર વર્ષે 16મી ઓક્ટોબરથી 15મી જૂન સુધીના આ આઠ મહિના સાસણના ચા-નાસ્તાવાળા, ચશ્માં-ટોપી વેચનારા, રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકો સહિતના નાના ધંધાર્થીઓ માટે આવકનું એકમાત્ર સાધન બને છે. પરંતુ 15 જૂનથી 16મી ઓક્ટોબરની ચોમાસાઋતુ દરમિયાન સાસણ ગીર સફારી પાર્કની તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ બંધ થતાં જ આ નાના રોજગાર ઠપ થઈ જાય છે.

સાસણના નાના ધંધાર્થીઓ માટે 8 મહિનાનું નાણાકીય વર્ષ
સાસણની પ્રવાસન ગતિવિધિ અહીંના સ્થાનિક નાના વેપારીઓ માટે વર્ષના આઠ મહિના જ આવકનું એકમાત્ર માધ્યમ બની રહે છે. જ્યાં દેશના અન્ય સામાન્ય લોકો માટે નાણાકીય વર્ષ 12 મહિનાનું ગણાય છે, ત્યાં સાસણના નાના વેપારીઓ માટે આઠ મહિનાનું નાણાકીય વર્ષ ગણાય છે. 15મી જૂનથી 16મી ઓક્ટોબરના ચાર મહિના દરમિયાન સાસણ સફારી પાર્ક ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાને રાખીને તમામ પ્રકારની પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે બંધ કરવામાં આવે છે, જેને કારણે ચોમાસાના ચાર મહિના સાસણના નાના વેપારીઓ ધંધા-રોજગાર વગર સૂમસામ બેસી રહે છે.

સાસણના નાના ધંધાર્થીઓની કપરી પરિસ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)

તમામ નાના ધંધા-રોજગાર થાય છે ઠપ
સાસણમાં આવકનું સાધન એકમાત્ર પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસન ગતિવિધિ સાથે જોડાયેલું છે. સાસણના સ્થાનિક લોકો છેલ્લા પચાસેક વર્ષથી પ્રવાસન સાથે જોડાયેલા ધંધા-રોજગાર કરે છે, જેમાં ચાની કીટલી, ગાંઠિયા-સમોસા જેવા નાસ્તાની દુકાન, પરોઠા હાઉસ, ઠંડા પીણાંની દુકાનો, નાળિયેર-પાણી જેવા નાના-મોટા ખાણીપીણીના ધંધા અને રેસ્ટોરન્ટ સામેલ છે. સાસણ પ્રવાસ માટે આવતા પ્રવાસીઓ ચશ્માં, સિંહના મુખકૃતિવાળી ટી-શર્ટ અને ટોપી સહિતની નાની-મોટી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરતા હોવાથી તેના વેચાણકર્તાઓને પણ રોજગાર મળે છે. આઠ મહિના પ્રવાસન ગતિવિધિ વેગમાં હોવાથી તમામ ધંધા ચાલે છે, પરંતુ ચાર મહિના સાસણ બંધ રહેતાં ધંધા એકદમ મંદ પડી જાય છે. આથી તેઓ આઠ મહિનાની કમાણીમાંથી જ વેકેશનના ચાર મહિના પોતાના પરિવાર અને દુકાન કે રેસ્ટોરન્ટમાં કામે રાખેલા માણસોના નિર્વાહનો ખર્ચ કરે છે.

ગાઈડ અને જીપ્સી ડ્રાઇવર પણ રોજગાર વિહોણા
પ્રવાસન ગતિવિધિ સાથે સંકળાયેલા ટૂરિસ્ટ ગાઈડ અને જીપ્સી ડ્રાઈવરો પણ વેકેશનના ચાર મહિના દરમિયાન રોજગાર વિહોણા થઈ જાય છે. સાસણમાં પ્રવાસન સિવાય કોઈ નાનો ઉદ્યોગ કે ખેતીનું કામ નથી અને આસપાસ અનામત જંગલ હોવાથી સ્થાનિક લોકો માટે અન્ય જગ્યાએ રોજગારી મેળવવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. સાસણમાં 122 જેટલા ગાઈડ અને 250થી વધુ જીપ્સી ચાલકો આઠ મહિના પ્રવાસન થકી રોજગારી મેળવે છે, જેમાં તેમને એક સફારી દીઠ રૂ. 300 થી 500 મહેનતાણું મળે છે. તહેવારો, ખાસ કરીને દિવાળી, સાતમ-આઠમ, નાતાલ અને ઉનાળુ વેકેશનમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડને કારણે જીપ્સી ડ્રાઇવર અને ગાઈડની આવક વધી જાય છે, પરંતુ ચોમાસાનું વેકેશન આવતાં જ આ તમામ આવક ઝીરો થઈ જાય છે.

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TAGGED:

SASAN GIR SMALL TRADERS
SASAN SEASONAL EMPLOYMENT
MONSOON TOURISM SHUTDOWN
GIR VENDOR STRUGGLE
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