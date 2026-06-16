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સાસણ ગીરમાં સફારીનો સમય લંબાવાયો, ચાલુ સીઝનમાં 2 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓ નોંધાયા

સામાન્ય રીતે દર વર્ષે 15 જૂનથી બંધ થતું ગીર અભયારણ્ય આ વર્ષે 22 જૂન સુધી ખુલ્લું રહેશે.

સાસણ ગીરમાં સફારીનો સમય લંબાવાયો
સાસણ ગીરમાં સફારીનો સમય લંબાવાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 12:57 PM IST

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ગીર સોમનાથ: સાસણ ગીરમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા પ્રવાસીઓ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થતા વન વિભાગે ગીર જંગલ સફારીનો સમયગાળો એક સપ્તાહ લંબાવવાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે 15 જૂનથી બંધ થતું ગીર અભયારણ્ય આ વર્ષે 22 જૂન સુધી ખુલ્લું રહેશે.

23 જૂનથી ગીર અભયારણ્ય પ્રવાસીઓ માટે બંધ

ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થતાં વન વિભાગે આ વર્ષે ગીર જંગલ સફારીનો સમયગાળો એક સપ્તાહ લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. સામાન્ય રીતે 15 જૂને ગીર જંગલ સફારી બંધ થતી હોય છે પરંતુ આ વર્ષે 22 જૂન સુધી સફારી ચાલુ રહેશે અને 23 જૂનથી ગીર અભયારણ્ય પ્રવાસીઓ માટે સત્તાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવશે.

ગીર અભયારણ્યના સેન્ચુરી સુપ્રિટેન્ડેન્ટ અગ્નિશ્વર વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, હજુ સુધી વિસ્તારમાં પૂરતો વરસાદ ન પડતાં જંગલના કાચા માર્ગો સારી સ્થિતિમાં છે. સફારી વાહનો સરળતાથી અવરજવર કરી શકે તેવી પરિસ્થિતિ હોવાથી સ્થાનિક સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખી વન વિભાગે સફારીનો સમયગાળો લંબાવ્યો છે.

સાસણ ગીરમાં સફારીનો સમય લંબાવાયો (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, ગીરમાં સફારીનો મુખ્ય હેતુ માત્ર પ્રવાસન પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ એશિયાટિક સિંહોના સંરક્ષણ, જૈવવિવિધતા અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પણ છે. સફારી સાથે સ્થાનિક ગાઈડ્સ, જીપ સંચાલકો, હોટેલ, રિસોર્ટ અને અન્ય વ્યવસાયોને રોજગારી મળતાં સમગ્ર વિસ્તારના અર્થતંત્રને પણ ગતિ મળે છે.

ચાલુ વર્ષે 2 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓએ ગીરની મુલાકાત લીધી

ચાલુ પ્રવાસન સીઝનમાં સાસણ ગીરે નવો રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે. ઓક્ટોબર 2025થી જૂન 2026 દરમિયાન દેશ-વિદેશના 2 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓએ ગીરની મુલાકાત લઈને સિંહ દર્શનનો લ્હાવો લીધો છે. સિંહ ઉપરાંત દીપડા, વિવિધ પક્ષીઓ અને ગીરનું કુદરતી સૌંદર્ય પણ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

ચોમાસા દરમિયાન વન્યજીવોના સંવર્ધન અને પ્રજનન કાળને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી ચાર મહિના સુધી સફારી બંધ રહેશે. વરસાદી મોસમ પૂર્ણ થયા બાદ 16 ઓક્ટોબરથી ગીર નેચર સફારી પાર્ક ફરી પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે.

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