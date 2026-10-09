જૂનાગઢઃ એક દાયકા બાદ જય-વીરૂ વિના સાસણ સફારીનો પ્રારંભ, પહેલા દિવસે પ્રવાસીઓની પાંખી હાજરી
જૂનાગઢના સાસણગીર સફારી પાર્કમાં પહેલા જ દિવસે પ્રવાસીઓની ખૂબ પાંખી હાજરી જોવા મળી હતી.
Published : October 9, 2026 at 9:14 AM IST
જૂનાગઢઃ એશિયાટિક લાયનનું એક માત્ર ઘર એટલે ગીર. સાસણ ગીર સફારી પાર્કનો આજથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે માત્ર 24 કલાકની અંદર જ સફારી પાર્કનો નિર્ણય કરવામાં આવતા પહેલા દિવસે પ્રવાસઓની પાંખી હાજરી જોવા મળી હતી. વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રવાસીઓને વેલકમ કરીને ગીર સફારીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
સામાન્ય રીતે સાસણ ગીર સફારીમાં પહેલા દિવસે 150 જેટલી સફારીનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ વન વિભાગે 24 કલાક પહેલા જ સફારી શરૂ થવાની જાહેરાત કરતા, પહેલા દિવસે માત્ર 24 સફારીનું જ ઓનલાઈન બૂકિંગ થયું હતું. પહેલા દિવસે ખૂબ જ ઓછા પ્રવાસીઓ જોવા મળ્યા હતા. જો કે, 16 ઓક્ટોબરથી તમામ 150 સફારીનું આજે ઓનલાઈન બૂકિંગ થઈ ચૂક્યું છે.
પહેલા દિવસે પ્રવાસીઓની પાંખી હાજર
સાસણ ગીર સફારી પાર્ક એક અઠવાડિયા પહેલા પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સફારી પાર્ક શરૂ થા પહેલા દિવસે માત્ર ગણ્યા-ગાંઠ્યા પ્રવાસીઓ જ જોવા મળ્યા હતા. જ્યાં પહેલા દિવસે પ્રવાસીઓનું કિડીયારું ઉભરાતું હતું, તે સાસણ ગીર સફારીમાં આજે પ્રવાસીઓ ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં જોવા મળ્યા હતા.
પહેલા દિવસે ખૂબ ઓછી સફારીનું બુકિંગ થયું છે, જેને કારણે જંગલમાં વન્ય પ્રાણીઓ સિંહ સહિત દીપડા જોવા મળવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. કર્ણાટકથી આવેલા પ્રવાસીઓએ તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો કે, તેઓ પહેલા દિવસે સફારીમાં આવ્યા છે અને ગીરમાં સિંહ જોવાને લઈને ખૂબ ઉત્સુક છે. પાછલા વર્ષોમાં પણ તેઓ સફારી માટે આવ્યા હતા, પરંતુ આજે સફારી શરૂ થયાનો પહેલો દિવસ છે, જેથી તેઓ ગીરમાં સિંહ અને જોવા માટે વધારે ઉત્સુકતા છે.
એક દાયકા બાદ જય-વીરુની બેલડીના નહીં થાય દર્શન
સાસણમાં જય-વીરુની સિંહ બેલડી ખૂબ પ્રખ્યાત હતી. આ બંને સિંહના મોત થઈ ચૂક્યા છે એટલે એક દાયકા બાદ હવે સાસણમાં જય-વીરુની જોડીના દર્શન પ્રવાસીઓને નહીં થાય. ગત વર્ષોમાં સાસણ ગીર સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા સિંહ પ્રેમીઓ અને વન્ય જીવ પ્રશંસકો માટે ગીરમાં જય અને વીર ની સિંહ બેલડી સૌથી વધારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતી હતી, પરંતુ પાછલા દિવસો દરમિયાન જય અને વિરુનું ઇન ફાઇટ દરમિયાન ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં મોત થતા વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ખૂબ નિરાશા જોવા મળી હતી
સલમાન અને ભુપત લેશે જય-વીરુનું સ્થાન?
જય-વીરુના ગયા બાદ હવે પ્રવાસીઓને તેમની જગ્યાએ સલમાન અને ભુપત નામના નવા બે સિંહના દર્શન કરવા મળશે. સલમાન અને ભુપત સાસણ ગીર જંગલમાં પોતાનો દબદબો વધારતા જોવા મળશે. આ બંને સિંહ વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીના કેમેરામાં કેદ થયા હતા.વન્ય જીવ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીના કેમેરામાં 15 જુન 2026 સુધીમાં કેમેરામાં કેદ થયેલી સિંહ બેલડીના આ દ્રશ્યો હવે ગીરમાં વન્યજીવ પ્રેમીઓ માટે એક નવું આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બની રહેશે.
કેવી રીતે થાય છે સિંહોનું નામકરણ?
વન વિભાગના કોઈ અધિકારી તરફથી નામકરણ કરવામાં નથી આવતું, પરંતુ દર વર્ષે સાસણ સફારી પાર્કમાં આવતા વન્યજીવ ફોટોગ્રાફર અને સિંહ પ્રેમીઓની સાથે વન વિભાગના કેટલાક ટ્રેકરો દ્વારા સિંહોની વિશેષ ઓળખ થાય તે કારણે તેને નામ આપતા હોય છે. ત્યારબાદ સિંહ કે સિંહણ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા આપવામાં આવતા હુલામણા નામથી ખૂબ જ પ્રચલિત થયા છે. જય-વિરુની સાથે ટીલીયો, રાજમાતા, બાડ્યો, કાનકટ્ટો આવા અનેક નામોથી સિંહો ગીરમાં પ્રચલિત પણ થયા છે.
સાસણ સફારી પાર્ક વહેલું શરૂ થતા સિંહ પ્રેમીઓમાં નિરાશા
સાસણ ગીર સફારી પાર્ક સામાન્ય રીતે 16મી ઓક્ટોબરથી વિધિવત રીતે શરૂ થાય છે, પરંતુ આ વખતે 9 ઓક્ટોબર એટલે કે એક અઠવાડિયા પહેલા શરૂ કરવાનો નિર્ણય વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ને કારણે દર વર્ષે નિયમિત રીતે આવતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર અને વન્યજીવ પ્રેમીઓ માટે નિરાશાજનક બન્યો છે.
વન્યજીવ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીએ ETV BHARAT સાથે કરેલી ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ પાછલા ઘણા વર્ષથી 16મી ઓક્ટોબરે પ્રથમ દિવસની પ્રથમ સફારી કરતા હોય છે, પરંતુ અચાનક આ વર્ષે 24 કલાકની અંદર સફારી શરુ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેને કારણે દર વર્ષે આવતા અને દૂરના સ્થળોથી આવવા માંગતા પ્રવાસીઓ માટે આ ખૂબ મુશ્કેલ અને નિરાશાજનક નિર્ણય છે.
વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, વન વિભાગે સાસણ સફારી પાર્ક શરૂ કરવાની ચોક્કસ નિર્ધારિત તારીખ દર વર્ષે એક રાખવી જોઈએ, તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર ન કરવો જોઈએ. પાછલા બે ત્રણ વર્ષથી આ જ પ્રકારે ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, જેને કારણે પ્રવાસીઓને ઓનલાઈન બુકિંગથી લઈને તમામ પ્રકારની અસુવિધા અને ગીર સુધી પહોંચવા માટે અનેક મુશ્કેલી માંથી પસાર થવું પડ્યું છે. અચાનક 24 કલાકના સમયમાં જ સાસણ સફારી પાર્ક શરૂ કરવાના નિર્ણયની સામે તેઓ આ વખતે સાસણ સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શન માટે નહીં આવે તેવું તેમણે રોષ સાથે જણાવ્યું હતું.
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