Sasan Gir Safari 2026: સાસણ-ગીર ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરો છો? સિંહ દર્શનનું ઓનલાઇન બુકિંગ કેવી રીતે કરવું? જાણો ATOZ માહિતી
સાસણ-ગીરમાં સિંહ દર્શનનો પ્રારંભ: પ્રથમ દિવસે જ તમામ 50 પરમિટ ફૂલ, પ્રવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 9, 2026 at 7:28 PM IST
ધર્મેશ જેઠવા, ગીર સોમનાથ: ગીરના ગાઢ જંગલમાં મુક્તપણે વિચરતા એશિયાટિક સિંહોને નજીકથી નિહાળવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા પ્રવાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર છે. સાસણ-ગીર અને દેવળિયા સફારી પાર્કમાં 9 ઓક્ટોબરથી, સિંહ દર્શનની નવી સિઝનનો પ્રારંભ થયો છે. જો તમે પણ સાસણ-ગીર ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સિંહનું ઓનલાઇન બુકિંગ કેવી રીતે કરવું? અમદાવાદથી ક્યા રૂટ પર સરળતાથી પહોંચી શકાય? આવો આ અહેવાલમાં જાણીયે તમામ માહિતી...
સાસણ-ગીર વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગીર માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. કુદરતી વાતાવરણમાં સિંહોને નિહાળવાનો રોમાંચક અનુભવ મેળવવા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સાસણની મુલાકાત લે છે. નવી સિઝન શરૂ થતાં પ્રવાસીઓ માટે ફરી એકવાર ગીરના જંગલમાં સિંહ દર્શન કરવાની તક ઉપલબ્ધ બની છે. જોકે, સફારીનો આનંદ માણવા માટે અગાઉથી પરમિટ બુક કરાવવી, સમયની જાણકારી મેળવવી અને લાગુ પડતા ચાર્જિસ સમજવા જરૂરી છે.
સાસણ સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શનની શરૂઆતના પ્રથમ સ્લોટમાં જ તમામ 50 પરમિટ બુક થઈ જતાં પ્રવાસીઓમાં ગીર સફારી પ્રત્યેનું આકર્ષણ જોવા મળ્યું હતું.
સાસણ અને દેવળિયા સફારી પાર્કમાં શું છે ખાસ?
ગીરમાં સિંહ દર્શન માટે સાસણ ગીર સફારી પાર્ક અને દેવળિયા સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે બે મુખ્ય વિકલ્પો છે. બંને સ્થળોએ સફારીનો અનુભવ અલગ પ્રકારનો છે.
1. સાસણ ગીર સફારી પાર્ક
સાસણ ગીર સફારી પાર્ક ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં સફારી માટે જાણીતું છે. અહીં વનવિભાગની ખુલ્લી જીપમાં નિર્ધારિત માર્ગો પર સફારી કરાવવામાં આવે છે. પ્રવાસીઓને જંગલના કુદરતી વાતાવરણમાં સિંહો સહિત અન્ય વન્યજીવોને નિહાળવાની તક મળે છે.
ગીરના વિશાળ જંગલ વિસ્તારમાં સફારી કરવાનો અનુભવ પ્રવાસીઓ માટે યાદગાર બની રહે છે. જોકે, જંગલમાં સિંહ દર્શન થવાની કોઈ ગેરંટી હોતી નથી, કારણ કે વન્યજીવો સ્વતંત્ર રીતે વિચરે છે. સાસણ સફારી માટે અગાઉથી ઓનલાઇન પરમિટ લેવી જરૂરી છે.
2. દેવળિયા સફારી પાર્ક
દેવળિયા સફારી પાર્ક સાસણથી આશરે 12 કિલોમીટરના અંતરે આવેલો છે. અહીં નિયંત્રિત અને સુરક્ષિત વિસ્તારમાં સિંહ દર્શન માટે મિની બસ તેમજ જીપ સફારીના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
ઓછા સમયમાં સિંહ દર્શનનો અનુભવ મેળવવા ઇચ્છતા પ્રવાસીઓ અને બાળકો સાથે આવતા પરિવારો માટે દેવળિયા સફારી એક અનુકૂળ વિકલ્પ બની શકે છે. અહીં પ્રવેશ, વાહન અને સફારી સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
સિંહ દર્શનનો સમય શું રહેશે?
આ સિઝન માટે જણાવવામાં આવેલા સમય મુજબ સિંહ દર્શન માટે સવાર અને બપોર બાદ એમ બે સત્ર રાખવામાં આવ્યા છે.
- સવારનો સ્લોટ: સવારે 6:30થી 9:30 વાગ્યા સુધી.-
- બપોર બાદનો સ્લોટ: બપોરે 3:00થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી.
પ્રવાસીઓએ પોતાની પસંદગીના સમય માટે પરમિટ બુક કરાવતી વખતે ઉપલબ્ધ સ્લોટ અને પ્રવેશની સૂચનાઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તપાસવી જોઈએ. સફારી માટે સમયસર પહોંચવું અને પરમિટમાં દર્શાવેલી શરતોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
સફારીના ચાર્જિસ કેટલા? ભારતીય અને વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે અલગ ફી
સાસણ-ગીર સફારીનું આયોજન કરતા પ્રવાસીઓ માટે પરમિટની ફી પણ મહત્વનો મુદ્દો છે. આપવામાં આવેલી ફીની વિગતો મુજબ સોમવારથી શુક્રવાર દરમિયાન અને શનિવાર-રવિવાર તથા તહેવારોના દિવસોમાં અલગ દર લાગુ પડે છે.
સોમવારથી શુક્રવારના ચાર્જિસ
પ્રવાસીઓની શ્રેણી| પરમિટ ફી
- ભારતીય નાગરિકો – 6 વ્યક્તિ સુધી| ₹800
- વિદેશી નાગરિકો – 6 વ્યક્તિ સુધી| ₹7,600
- વધારાનું બાળક – ભારતીય| ₹100
- વધારાનું બાળક – વિદેશી| ₹1,900
શનિવાર, રવિવાર અને તહેવારોના દિવસોના ચાર્જિસ
પ્રવાસીઓની શ્રેણી| પરમિટ ફી
- ભારતીય નાગરિકો – 6 વ્યક્તિ સુધી| ₹1,000
- વિદેશી નાગરિકો – 6 વ્યક્તિ સુધી| ₹9,500
- વધારાનું બાળક – ભારતીય| ₹125
- વધારાનું બાળક – વિદેશી| ₹2,375
આપેલી માહિતી મુજબ ભારતીય નાગરિકો માટે સામાન્ય દિવસોમાં છ વ્યક્તિ સુધીની પરમિટ ફી ₹800 છે, જ્યારે શનિવાર, રવિવાર અને તહેવારોના દિવસોમાં આ ફી ₹1,000 છે. વિદેશી નાગરિકો માટે અનુક્રમે ₹7,600 અને ₹9,500ના દર દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
નોંધ: ઉપર દર્શાવેલી ફી આપેલી વિગતોના આધારે છે. આ દર કયા પ્રકારની સફારી અને પરમિટ માટે લાગુ પડે છે, તેમાં વધારાના ચાર્જિસ સામેલ છે કે નહીં અને બાળકો માટેની ઉંમરની શરતો શું છે, તેની બુકિંગ પહેલાં સત્તાવાર પોર્ટલ પર પુષ્ટિ કરી લેવી.
સફારીનું ઓનલાઇન બુકિંગ કેવી રીતે કરાવવું?
સાસણ ગીર અને દેવળિયા સફારી માટે પરમિટ મેળવવા ગુજરાત વનવિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://girlion.gujarat.gov.in
સાસણ વન્યપ્રાણી વિભાગના DCF અગ્નેશ્વરકુમાર વ્યાસે પણ પ્રવાસીઓને સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી જ સફારીની પરમિટ બુક કરાવવાની સલાહ આપી છે.
પ્રવાસીઓએ બુકિંગ કરતી વખતે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ:
પ્રવાસીઓએ બિનસત્તાવાર માધ્યમો મારફતે બુકિંગ કરાવવાને બદલે વનવિભાગના અધિકૃત પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.
સાસણ-ગીર કેવી રીતે પહોંચશો? જાણો રોડ માર્ગની વિગતો
સાસણ અને દેવળિયા સફારી પાર્ક સુધી રોડ માર્ગે સરળતાથી પહોંચી શકાય છે. પ્રવાસીઓ ખાનગી વાહન, ટેક્સી અથવા ઉપલબ્ધ જાહેર પરિવહન દ્વારા સાસણ સુધી પહોંચી શકે છે.
અમદાવાદથી તમે સાસણ-ગીર જવા માંગો છો તો રાજકોટ-જૂનાગઢ થઈને જતો હાઈવે રસ્તાની ઉત્તમ સ્થિતિના કારણે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
શ્રેષ્ઠ રૂટ: અમદાવાદ ➔ લીમડી ➔ ચોટીલા ➔ રાજકોટ ➔ ગોંડલ ➔ જેતપુર ➔ જૂનાગઢ ➔ સાસણ ગીર.
નેશનલ હાઇવે-48 મારફતે: જેતપુર અને સોમનાથ તરફથી મેંદરડા થઈ સાસણ પહોંચવાનો માર્ગ ઉપલબ્ધ છે.
નેશનલ હાઇવે-51 મારફતે: સોમનાથ-ભાવનગર માર્ગેથી તાલાલા થઈ સાસણ પહોંચી શકાય છે.
રોડ માર્ગે મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓએ પોતાની શરૂઆતની જગ્યાના આધારે અંતર, મુસાફરીનો સમય અને માર્ગની વર્તમાન સ્થિતિ તપાસવી જોઈએ. પરિવાર સાથે મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓ માટે સફારીના સમયને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉથી સાસણ પહોંચવાનું આયોજન અનુકૂળ રહેશે.
બસ દ્વારા સાસણ પહોંચવાની સુવિધા
સાસણ સુધી પહોંચવા માટે તાલાલા, મેંદરડા અને વિસાવદર નજીકનાં બસ કનેક્શન માટે ઉપયોગી સ્થળો છે. આ સ્થળોએથી સાસણ તરફ જવા માટે ઉપલબ્ધ સરકારી બસ, ખાનગી વાહન અથવા ટેક્સીની વ્યવસ્થા તપાસી શકાય છે.
જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા પ્રવાસીઓએ બસના સમયપત્રક અને સાસણ સુધીની કનેક્ટિવિટી અંગે અગાઉથી માહિતી મેળવી લેવી જોઈએ, ખાસ કરીને સવારે 6:30 વાગ્યાના પ્રથમ સફારી સ્લોટ માટે મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે.
ટ્રેન દ્વારા સાસણ-ગીર પહોંચવાની સુવિધા
રેલવે માર્ગે આવતા પ્રવાસીઓ માટે સાસણ ગીર રેલવે સ્ટેશન નજીકનું સ્ટેશન છે. આ સ્ટેશન જૂનાગઢ અને વેરાવળ તરફના રેલવે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલું છે.
આપવામાં આવેલી વિગતો મુજબ જૂનાગઢ-વેરાવળ પેસેન્જર, વેરાવળ-જૂનાગઢ પેસેન્જર અને જૂનાગઢ-દેલવાડા પેસેન્જર ટ્રેનો સાસણ ગીર સ્ટેશન પર રોકાય છે.
રેલવે દ્વારા મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓએ પોતાની તારીખ મુજબ ટ્રેનનું સમયપત્રક, સ્ટોપેજ અને ઉપલબ્ધતા સત્તાવાર રેલવે માધ્યમ પરથી ચકાસવી જોઈએ. સ્ટેશનથી સફારી પાર્ક સુધી પહોંચવા માટે સ્થાનિક પરિવહનની વ્યવસ્થા પણ અગાઉથી જાણી લેવી ઉપયોગી રહેશે.
હવાઈ માર્ગે આવવા ઇચ્છતા પ્રવાસીઓ માટે વિકલ્પો
ગીરની મુલાકાત લેવા માટે હવાઈ માર્ગે આવવા ઇચ્છતા પ્રવાસીઓ નજીકનાં એરપોર્ટનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
કેશોદ એરપોર્ટ: સાસણથી આશરે 40 કિલોમીટર દૂર હોવાનું જણાવવામાં આવે છે.
દીવ એરપોર્ટ: આશરે 90 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે.
રાજકોટ હીરાસર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ: આશરે 200 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે.
દીવ એરપોર્ટથી મુંબઈ અને અમદાવાદ માટેની ફ્લાઇટની ઉપલબ્ધતા મુસાફરીની તારીખ પ્રમાણે તપાસવી જરૂરી છે. એરપોર્ટથી સાસણ સુધી પહોંચવા માટે ટેક્સી અથવા અન્ય માર્ગ પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. અંતર, ફ્લાઇટ અને મુસાફરીના સમયની વિગતો પ્રવાસ પહેલાં ચકાસવી હિતાવહ છે.
સિંહ દર્શન દરમિયાન પ્રવાસીઓએ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું?
ગીર જંગલએ વન્યજીવોનું કુદરતી રહેઠાણ છે. તેથી સફારી દરમિયાન પ્રવાસીઓએ વનવિભાગના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ.
સફારી દરમિયાન પ્રવાસીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત
ગીરની નવી સિઝન શરૂ થતાં પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં ઉત્સાહ
સાસણ-ગીર અને દેવળિયા સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શનની નવી સિઝન શરૂ થતાં પ્રવાસીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રથમ જ દિવસે સવારે 6:30 વાગ્યાના સ્લોટની તમામ 50 પરમિટ બુક થવી એ ગીર સફારી પ્રત્યેના આકર્ષણની ઝલક આપે છે.
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