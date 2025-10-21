દિવાળીના વેકેશનમાં દેશ-દુનિયાના પ્રવાસીઓથી જીવંત બન્યું સાસણ ગીર, સિંહ દર્શન કરી થયા રોમાંચિત
દિવાળીના વેકેશનમાં દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓથી સાસણ ગીર જીવંત બન્યું છે, દિવાળીના દિવસે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સિંહ દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યાં હતાં.
Published : October 21, 2025 at 8:55 PM IST
સાસણગીર, જુનાગઢ: દિવાળીના તહેવારોમાં પણ હવે દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ સિંહ દર્શન કરીને પ્રકાશના પર્વ દિવાળીની સાથે નૂતન વર્ષની ઉજવણી પણ કરી રહ્યા છે. સાસણગીરમાં દિવાળીના દિવસે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સિંહ દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.
સાસણ ગીરના યાદગાર સંભારણા
ખાસ લંડનથી પણ કેટલાક પ્રવાસીઓ ગીરમાં સિંહ જોવા માટે દિવાળીનો દિવસ પસંદ કર્યો હતો. આજે આવેલા મોટાભાગના પ્રવાસીઓએ પ્રથમ વખત ગીરમાં સિંહ દર્શન કર્યા હતા, જેને નવા વર્ષ અને દિવાળીના દિવસે જીવનના એક યાદગાર પ્રસંગ અને સંભારણા સાથે જોડીને ગીરની આ મુલાકાતને ખૂબ જ સફળ ગણાવી હતી.
સિંહની વચ્ચે પ્રવાસીઓનું વેકેશન
વેકેશન શરૂઆત થતા જ સાસણ સિંહ સદન ખાતે દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ એશિયામાં એક માત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોને જોવા માટે ઉમટી પડે છે, ત્યારે આજે ખાસ દિવાળીના દિવસે પણ ભારતના વિભિન્ન રાજ્યો અને લંડન થી પણ કેટલાક પ્રવાસીઓ દિવાળીના દિવસે ખાસ સિંહ દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.
સિંહ દર્શનનો અમૂલ્ય લ્હાવો લેતા સહેલાણીઓ
આજે પ્રથમ સફારીમાં જે પ્રવાસીઓને જંગલમાં સિંહ જોવા મળ્યા હતા, તેમનો આ પહેલો અનુભવ હતો. મોટાભાગના પ્રવાસીઓને સિંહ,સિંહણ ની સાથે બે બચ્ચા જોવા મળ્યા હતા જેને લઈને પ્રવાસીઓ પણ ખૂબ જ ખુશ જોવા મળ્યાં હતાં.
પાછલા કેટલાક વર્ષોથી દિવાળી અને નૂતન વર્ષના તહેવારોને લઈને પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ગીર અને સિંહની વચ્ચે વેકેશન અને દિવાળીનો તહેવાર મનાવતા હોય છે.
વિશ્વના પ્રવાસીઓ પણ ગીર થી પ્રભાવિત
આજે દિવાળીના ખાસ પ્રસંગે ભારતના અન્ય રાજ્યોની સાથે ખાસ લંડનથી ચાર જેટલા પ્રવાસીઓ ગીરમાં સિંહ દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા, તેમનું ગીરમાં સિંહ જોવાનો આ પહેલો પ્રસંગ હતો. લંડનના પ્રવાસીઓ માને છે કે, જંગલની દુનિયાના પ્રાણીઓ કે જેમાં સિંહ, વાઘ, દીપડા સહિત અનેક પશુ-પક્ષી અને પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે, તેના થકી જંગલની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે છે.
દુનિયાના તમામ જંગલોમાં કોઈ પણ અન્ય જીવ પ્રાણીનું સંપૂર્ણ પણે વ્યવસ્થાપન થવું જોઈએ. જેના થકી જંગલના પ્રાણીઓને જંગલમાં સતત વિસ્તારી શકાય અને સાથે સાથે જંગલની વ્યવસ્થા મોટા ભાગે જંગલી પશુ-પક્ષી અને પ્રાણીઓ ઉપર નિર્ભર છે, તેને જાળવી રાખવામાં પણ મદદ મળી શકે.
અન્ય રાજ્યો માંથી આવેલા પ્રવાસીઓ પણ પ્રભાવિત
આજે ખાસ દિવાળી અને નૂતન વર્ષે સાસણગીર સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શન માટે આવેલા પ્રવાસીઓએ દિવાળીનો તહેવાર જંગલ અને સિંહ વચ્ચે મનાવવાનો એક અનેરો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. મોટા ભાગના પ્રવાસીઓએ આજે પ્રથમ સફારી દરમિયાન જ સિંહ દર્શન કરવાની સાથે ગીરના જંગલમાં જોવા મળતા અન્ય પશુ પક્ષી અને પ્રાણીઓને જોવાની પણ એક વિશેષ તક મેળવી હતી.
પ્રકૃતિની વચ્ચે નવું વર્ષની ઉજવણી
સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો નૂતન વર્ષ અને દિવાળીના દિવસોમાં ઘર પર રહેવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો જંગલ અને પ્રકૃતિની વચ્ચે નવું વર્ષ ઉજવવા હવે આગળ આવી રહ્યા છે, જેને કારણે ખાસ સાસણ ગીર સફારી દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ માટે પહેલી પસંદ પણ બની રહ્યું છે.