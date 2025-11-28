ETV Bharat / state

કોણ કહે છે સિંહના ટોળા ન હોય? જુઓ 15 સિંહ એકસાથે, મસ્તી કરતા પાઠડા પણ ખરા

એક સાથે 15 કરતા પણ વધારે સિંહો આરામ કરતા સાસણ જંગલમાં જોવા મળ્યા, વન વિભાગના કર્મચારીના કેમેરામાં વીડિયો કેદ થયો.

15 જેટલા સિંહનો પરિવાર એકસાથે
15 જેટલા સિંહનો પરિવાર એકસાથે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ : હાલ ગીરના જંગલમાં સિંહ દર્શન પ્રવાસીઓને ખૂબ રોમાંચિત કરી રહ્યા છે. સાસણ જંગલ સફારીના જ એક રૂટ પર એક સાથે 15 જેટલા સિંહ અને નાના બચ્ચા જોવા મળ્યા. આ સિંહ પરિવાર જાણે જંગલની તમામ માથાકૂટમાંથી પરવારીને એકદમ આરામ અને મસ્તી મજાકના મૂડમાં હોય તે પ્રકારનો વીડિયો વન વિભાગના કર્મચારીએ મોબાઇલમાં કેદ કર્યો છે.

15 જેટલા સિંહનો પરિવાર એકસાથે

ગીર જંગલમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા પ્રવાસીઓ સિંહ જોવાનો લાભ તો દર વર્ષે મળતો હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે તો સમગ્ર સિંહ પરિવારના દર્શન થઈ રહ્યા છે. સમયાંતરે સાસણ જંગલ સફારીના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થતા હોય છે. ત્યારે સાસણ ગીર જંગલ સફારીનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેને વન વિભાગના જ કર્મચારીએ મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કર્યો છે.

ઓ 15 સિંહ એકસાથે, મસ્તી કરતા પાઠડા પણ ખરા (ETV Bharat Gujarat)

ટીખળ અને મોજ મસ્તી કરતા બાળ સિંહ

એક સાથે 15 કરતા વધારે સિંહ બિલકુલ આરામ અને નાના બચ્ચા ટીખળ અને મોજ મસ્તી કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયા છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. સામાન્ય રીતે સિંહોના આ પ્રકારે દર્શન કરવાનો લાહ્વો મળતો નથી. પરંતુ આવા દ્રશ્યો જોવા મળતા ગીર જંગલ સફારી માટે આવતા પ્રવાસીઓ માટે એક યાદગાર અનુભવ પણ બની રહેતો હોય છે.

સિંહના ટોળા ન હોય પરંતુ પરિવાર ચોક્કસ

સામાન્ય એક કહેવત છે કે "સિંહના ટોળા ન હોય" આ કહેવત ખોટી નથી, પરંતુ જ્યારે સિંહનો આખો પરિવાર એક સાથે જોવા મળે ત્યારે તે સિંહના ટોળારૂપે જોવામાં આવતો હોય છે. જેમાં બે કરતાં વધારે સિંહણો નાના પાઠડા અને બચ્ચા કે જેની ઉંમર છ મહિનાથી લઈને એક વર્ષની આસપાસ હોય છે, આ સિવાય અન્ય કેટલાક નવજાત બચ્ચા પણ સિંહ પરિવારના હોય છે.

આ સમગ્ર પરિવાર પર એક અથવા તો બે નર સિંહ આધીપત્ય ધરાવતા હોય છે. સિંહનો સમગ્ર પરિવાર આ રીતે એક જગ્યા પર દિવસમાં કાયમ માટે એકત્ર થતો હોય છે. અને જ્યારે બચ્ચા નાના હોય ત્યારે પારિવારિક ભાવના અને આ જ પ્રકારે સંયુક્ત રીતે સિંહો જોવા મળતા હોય છે. જેનો વીડિયો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવામાં વન વિભાગના કર્મચારીને સફળતા મળી છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

SASAN FOREST VIRAL VIDEO
સિંહનો વાયરલ વીડિયો
સિંહનું ટોળું
SASAN GIR LION SAFARI PARK
LION VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.