'6 માસ પહેલા સરપંચ તો ચૂંટાયા પણ સત્તા વિનાના...', છોટાઉદેપુરના ઇન્દ્રાલ ગામ પંચાયતની અજીબોગરીબ ઘટના

26 જૂન 2025ના રોજ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના ઇન્દ્રાલ ગામની પણ સરપંચની ચૂંટણી યોજાઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના ઇન્દ્રાલ ગ્રામ પંચાયતમાં 6 માસ પહેલા સરપંચ તો ચૂંટાયા પણ સત્તા નહીં મળતાં વિકાસના કામો અટકી ગયા છે.

આજથી છ મહિના પહેલાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ યોજાય હતી એ ચૂંટણીમાં 26 જૂન 2025ના રોજ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના ઇન્દ્રાલ ગામની પણ સરપંચની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. પરંતુ 8 વોર્ડના સભ્યોના ફોર્મ સમય મર્યાદામાં રજૂ નહીં થતાં ફોર્મ રદ થતાં માત્ર સરપંચની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જે ચૂંટણીમાં રાકેશભાઈ પંચાલ સરપંચ પદે ચૂંટાઈ આવ્યા હતાં. ગ્રામ પંચાયતના 8 વોર્ડમાં વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી નહી થવાના કારણે ડેપ્યુટી સરપંચની પણની ચૂંટણી યોજાઈ નહીં અને ગ્રામ સભામાં પણ કોરમ નહી થવાના કારણે ગ્રામ પંચાયતમાં કોઈ ઠરાવ થઈ શક્યો નહી, જેને લઈને ગામના વિકાસના કામો અટકી પડ્યા છે.

ગ્રામ પંચાયતના મકાનનું કામ પણ અધૂરું:

ઇન્દ્રાલ સોનગઢ ગ્રામ પંચાયતનું મકાન જર્જરીત હોવાના કારણે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી દૂધ ડેરીના મકાનમાં બેસી કામ કરે છે. ગ્રામ પંચાયતના નવીન મકાનનું કામ ચાલુ હતું તે પણ અધૂરું રહ્યું છે, તો આંગણવાડીના બાળકો પણ એક ખાનગી મકાનમાં બેસે છે.

ગ્રામજનોના આક્ષેપ

ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, ગામમાં અનેક જરૂરિયાતો જેવી કે પાણીની સુવિધા, સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા અને ગ્રામ પંચાયત કચેરીનું મકાન અધૂરું છે અને આંગણવાડીનું મકાન જર્જરિત છે. બે વર્ષથી દૂધ ડેરીના મકાનમાં ગ્રામ પંચાયત કચેરી ચાલે છે. ગટરો ઉભરાઈ રહી છે, પાણીની પાઇપ લાઇનો લીકેજ છે તેને રિપેર કરાવવી જોઈએ, પણ સરપંચ પાસે સત્તા જ નથી તો આ બધું કોણ કરે?

વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી નથી થઇ:

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી જેમાં સંખેડા તાલુકાના ઇન્દ્રાલ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી પણ યોજાવામાં આવી હતી. ગ્રામ પંચાયતના 8 વોર્ડમાં સમય મર્યાદાના કારણે સભ્ય પદે ઉમેદવારીના નોંધાવી શકતા ફક્ત સરપંચની જ ચૂંટણી યોજાઈ હતી.

આ અંગે સરપંચ રાકેશભાઈ પંચાલ Etv ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, જે વખતે ચૂંટણીમાં વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી યોજાઈ હતી તે વખતે જ ચૂંટણી અધિકારીઓ નોંધ લઈ અમારી ગ્રામ પંચાયતની ચુંટણી અટકાવવી જોઈતી હતી. ચૂંટણી યોજાયા બાદ તંત્રને અનેક રજૂઆત બાદ પણ મને ચાર્જ આપવામાં આવ્યો નથી. ચૂંટણીના છ મહિના બાદ વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી જાહેર કરવી જોઈએ અને વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી યોજી અમોને સત્તા આપવી જોઈએ એવી અમારા ગામના લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. લોકોએ મને સરપંચ પદે ચૂંટ્યો એટલે રોડ રસ્તા, ગટર, પાણી, સ્ટ્રીટ લાઇટ સફાઈ જેવી અનેક રજૂઆત લઈને મારી પાસે આવે છે પણ મારી પાસે સત્તા નથી, વહીવટદાર નહીં હોવાના કારણે લોકોના કોઈ કામ થતાં નથી. જેથી અમારી માંગ છે કે અમારા 8 વૉર્ડમાં સભ્યોની ચૂંટણી કરવામાં આવે.

તંત્રના અધિકારી શું કહે છે?

આ બાબતે જ્યારે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે જણાવ્યું કે, 22/6/2025ના રોજ જે ચૂંટણી યોજાઈ હતી તેમાં ફકત સરપંચની ચૂંટણી થઈ હતી. 8 વોર્ડમાં એક પણ સદસ્યોના ફોર્મ ભરાયા ન હોય, તમામ વોર્ડ ખાલી છે. વહીવટદારની જે નિમણૂક કરવાની હતી જેને લઈ વિકાસ કમિશનરની કચેરીએ દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી જેનો હુકમ આજે થયેલ છે.

