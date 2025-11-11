ETV Bharat / state

માંડવીના MLA કુંવરજી હળપતિના નામે ઉઘરાણાનો મામલો, સરપંચ ગોટુ ચૌધરીએ કર્યો ખુલાસો

કુંવરજી હળપતિએ તેમના નામે કરેલા ઉઘરાણાનe આક્ષેપોને લઈને મિત્તલ ચૌધરી ઉર્ફે ગોટુુએ પ્રતિક્રિયા આપતા આ આરોપો ખોટા ગણાવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 12:47 PM IST

1 Min Read
સુરત: સુરત જિલ્લાના અરેઠ તાલુકાના કરંજ ગામે માંડવી તાલુકા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન દ્વારા સ્નેહ મિલન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં પૂર્વ મંત્રી અને માંડવીના ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિ હાજર રહ્યા હતા, અને તેઓએ આ સમારોહમાં સંબોધન પણ કર્યુ હતું.

જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મારા અને ગણપત વસાવાના નામથી ઘણા આગેવાનો ઉઘરાણા કરે છે, તેમજ દિવાળી ઉપર મુકેશ અને ગોટુ નામના બે વ્યક્તિઓએ કુંવરજી ભાઈના માણસો છીએ તેવું કહીને ઉઘરાણું કરવા આવ્યા હોવાની ઘટના બની છે. આવા કોઈ માણસો મારા છે નહીં અને આવે તો સીધો મને ફોન કરજો. ત્યારે કુંવરજી હળપતિના જાહેર ખુલાસાને લઈને હાજર લોકો પણ ચોંકી ગયા હતા.

ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિના આક્ષેપોને લઈને વદેશિયા ગ્રામ પંચાયતના યુવા સરપંચ મિતલ ચૌધરી ઉર્ફે ગોટુ એ પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિના આ આરોપને મિત્તલ ચૌધરીએ ખોટા ગણાવ્યા હતા, અને કુંવરજી હળપતિએ કરેલા આક્ષેપો સાબિત કરી આપે તો મિત્તલ ચૌધરીએ જાહેર જીવન છોડવાની પણ કરી વાત કરી હતી. મિત્તલ ચૌધરી ઉર્ફે ગોટુ અરેઠના વદેશિયા ગામના સરપંચ છે.

મિત્તલ ચૌધરી ઉર્ફે ગોટુએ કહ્યું કે,'હું દિવાળીના સમયે 500 જેટલા કર્મચારીઓનું બોનસ બાકી હતું જેથી કંપનીમાં વાત કરવા ગયો હતો'. કામદારોની રજૂઆત બાદ કર્મચારીઓને બોનસ અને પગાર આપવામાં આવે તે રજૂઆત કરવા તેઓ કંપનીમાં ગયો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે એમ કહ્યું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિએ તેમના વિરુદ્ધમાં સભાઓ કરી હતી. મિત્તલ ચૌધરીએ પોતાનું જાહેર અને રાજકારણ જીવન ખતમ કરવાં ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિએ ખોટા આરોપો કરી બદનામ કરવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો.

