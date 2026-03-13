સરદાર સરોવરનું પાણી ‘સોનાથી મોંઘું’! માત્ર 2 વર્ષમાં સરકારને ₹1620 કરોડથી વધુની આવક

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 6:30 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતના જીવાદોરી સમાન ગણાતા સરદાર સરોવર ડેમ માત્ર પાણી પુરવઠાનું મોટું સાધન નથી, પરંતુ રાજ્ય સરકાર માટે મોટી આવકનું સ્ત્રોત પણ બન્યું છે. સરદાર સરોવરથી ઉદ્યોગો, ખેતી અને પીવાના પાણી માટે આપવામાં આવતા પાણીમાંથી છેલ્લા 2 વર્ષમાં સરકારને ₹1620.65 કરોડથી વધુની આવક થઈ છે. આ માહિતી ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં સરકારે આપી હતી.

2024-25માં ₹1685.52 કરોડની આવક: 1 લી એપ્રિલ 2024થી 31 માર્ચ 2025 સુધી સરદાર સરોવરથી કુલ 8751.68 મિલિયન ક્યુબિક મીટર (MCX) પાણીનું વિતરણ થયું હતું. આ પાણી સામે સરકારને ₹1685.52 કરોડની આવક થઈ.

  • ઉદ્યોગોને 108.49 MCX પાણી આપવામાં આવ્યું, જેનાથી ₹490.18 કરોડની આવક થઈ.
  • કૃષિ માટે સૌથી વધુ 6909.93 MCX પાણી આપવામાં આવ્યું, પરંતુ તેનાથી માત્ર ₹65.48 કરોડની આવક થઈ.
  • પીવાના પાણી માટે 1933.26 MCX પાણી પુરવઠો થયો, જેનાથી ₹1129.86 કરોડની આવક થઈ.

2025-26 (જાન્યુઆરી સુધી)માં ₹1047.59 કરોડની આવક: 1 લી એપ્રિલ 2025થી 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી કુલ 5147.02 MCX પાણી વિતરણ થયું, જેનાથી ₹1047.59 કરોડની આવક થઈ છે.

  • ઉદ્યોગોને 93.80 MCX પાણી આપીને ₹545.08 કરોડ મળ્યા છે.
  • કૃષિ માટે 3527.65 MCX પાણી આપવામાં આવ્યું, પરંતુ માત્ર ₹11.72 કરોડની આવક થઈ છે.
  • પીવાના પાણી માટે 1525.57 MCX પાણી પુરવઠો થયો, જેનાથી ₹490.79 કરોડની આવક થઈ.

આ બંને વર્ષની કુલ આવક ₹2733.11 કરોડ થઈ છે, પરંતુ વિધાનસભામાં આપેલા જવાબમાં છેલ્લા 2 વર્ષના આંકડા તરીકે ₹1620 કરોડથી વધુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કેટલાક ભાગો અથવા ગણતરીના આધારે તફાવત હોઈ શકે છે.

"રાજ્યમાં નર્મદા પાણીનો ઉદ્યોગ, કૃષિ અને પીવાના પાણી માટે વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા દર મુજબ પાણી આપવામાં આવે છે, જેથી પાણી પુરવઠા સાથે સરકારને સારી આવક પણ મળે છે." - ઇશ્વરભાઈ પટેલ, પાણી પુરવઠા મંત્રી.

આ આંકડાઓ બતાવે છે કે કૃષિને સૌથી વધુ પાણી મળે છે, પરંતુ આવકનો મોટો ભાગ ઉદ્યોગો અને પીવાના પાણીના પુરવઠામાંથી આવે છે. આનાથી સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ રાજ્યના વિકાસ અને અર્થતંત્ર માટે ખૂબ મહત્વનું બની રહ્યું છે.

