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સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી, જળસપાટી 127.50 મીટરે પહોંચી

રાજ્યના ખેડૂતો, પીવાના પાણીની યોજનાઓ તેમજ વીજ ઉત્પાદન માટે આ સ્થિતિ લાભદાયી માનવામાં આવી રહી છે.

સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી
સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 7:03 PM IST

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નર્મદા : રાજ્યના જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થતાં ડેમની જળસપાટીમાં વધારો નોંધાયો છે. હાલ ડેમમાં 16,335 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, જેના કારણે ડેમની જળસપાટી વધીને 127.50 મીટર પર પહોંચી છે. રાજ્યના ખેડૂતો, પીવાના પાણીની યોજનાઓ તેમજ વીજ ઉત્પાદન માટે આ સ્થિતિ લાભદાયી માનવામાં આવી રહી છે.

પાણીની આવકમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને નર્મદા ડેમના કેનાલ હેડ પાવર હાઉસ (CHPH)ના તમામ પાવર હાઉસ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે. ડેમમાં ઉપલબ્ધ જળસંગ્રહના આધારે વીજ ઉત્પાદનની કામગીરી પણ નિયમિત રીતે ચાલી રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની મહત્તમ જળસપાટી 138.68 મીટર છે. આગામી દિવસોમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ચાલુ રહે તો ડેમની સપાટીમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યના ખેડૂતો, પીવાના પાણીની યોજનાઓ તેમજ વીજ ઉત્પાદન માટે આ સ્થિતિ લાભદાયી માનવામાં આવી રહી છે.

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