એકતાનગરમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીની તૈયારીઓ તેજ, 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે ભવ્ય એકતા પરેડ યોજાશે
દેશભરના સુરક્ષાદળોના જવાનો દ્વારા યોજાનારી ભવ્ય એકતા પરેડનું રિહર્સલ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, શિસ્ત અને શૌર્યનું પ્રદર્શન થશે.
Published : October 28, 2026 at 4:04 PM IST
નર્મદા: જિલ્લાના એકતાનગરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી યોજાશે. આ કાર્યક્રમ માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. દેશભરના સુરક્ષાદળોના જવાનો પરેડની રિહર્સલ કરી રહ્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 30 ઓક્ટોબરે એકતાનગરની મુલાકાત લેશે. આ દરમિયાન તેઓ વિવિધ નવા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરશે અને કેટલાક પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત પણ કરશે. તેમાં નવી એકતા ક્રૂઝ, રેન ફોરેસ્ટ પ્રોજેક્ટ, ઇલેક્ટ્રિક બસો, ઇકો ટ્રેલ, નર્મદા ઘાટ અને IRCTC હોટલનો સમાવેશ થાય છે.
પુષ્પાંજલિ અને રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ
31 ઓક્ટોબરે સવારે 8 વાગ્યે વડાપ્રધાન સરદાર પટેલની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતાનો સંદેશ આપશે.
આ વર્ષે રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ સાંજે 5 વાગ્યે યોજાશે. પરેડમાં દેશનાં વિવિધ સુરક્ષાદળોના જવાનો શિસ્ત, સાહસ અને શૌર્યનું પ્રદર્શન કરશે. પરેડ માટે ચાલી રહેલી તૈયારીઓમાં જવાનો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે.
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો બનશે આકર્ષણ
આ ઉજવણીમાં વંદે માતરમની થીમ પર વિશેષ ઝાંખીઓ રજૂ કરવામાં આવશે. ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. નક્સલવાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના લોકોની ભાગીદારી આ કાર્યક્રમનું વિશેષ આકર્ષણ રહેશે.
સરદાર પટેલની જન્મજયંતીના અવસરે યોજાનારી આ ઉજવણીમાં દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રીય એકતા અને વિવિધતામાં એકતાનો સંદેશ પ્રસરશે. એકતાનગર ખાતે યોજાનારી પરેડ અને અન્ય કાર્યક્રમો દ્વારા દેશની એકતા તથા અખંડિતતાની ઝલક જોવા મળશે.
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