Sardar Patel 151st Birth Anniversary: આજના અમદાવાદનો વિકાસ, સરદાર પટેલના વિકાસકાર્યોને આભારી છે
સરદાર પટેલને દેશ અને વિશ્વ લોંખડી પુરુષ તરીકે ઓળખે છે. સરદાર પટેલનો અમદાવાદ સાથે અનેરો સંબંધ હતો. અમદાવાદ શહેરના વિકાસમાં તેમનો સિંહફાળો રહ્યો છે.
Published : October 31, 2026 at 6:31 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:02 AM IST
અમદાવાદ: દેશના સરદાર ઉર્ફે વલ્લભભાઈ પટેલની 31, ઓક્ટોબરના રોજ 151મી જન્મ જયંતિ છે. સરદાર પટેલને દેશ અને વિશ્વ લોંખડી પુરુષ તરીકે ઓળખે છે. સરદાર પટેલનો અમદાવાદ સાથે અનેરો સંબંધ હતો. અમદાવાદ શહેરના વિકાસમાં તેમનો સિંહફાળો રહ્યો છે. શું છે સરદાર પટેલનો અમદાવાદ શહેર સાથે સંબંઘ જાણીએ...
સરદાર પટેલનો અમદાવાદ સાથે અનોખો સંબંધ રહ્યો છે, આરંભિકથી જ ચોખ્ખા વહિવટને અગ્રીમતા
સરદાર પટેલની આરંભિક કારર્કિદી વકીલ તરીકેની હતી. વર્ષ 1913માં વલ્લભભાઈ વિલાયતથી બેરિસ્ટર થઈ દેશમાં પરત થયા. અમદાવાદથી તેઓએ પોતાની વકીલાત આરંભી હતી. પોતાના ચાર વર્ષના વકીલાતના વ્યવસાય દરમિયાન વલ્લભભાઈ ગાંધીજીના કાર્યો અને વિચારસરણીથી આકર્ષાયા હતા. વર્ષ 1917માં સરદાર પટેલની જાણમાં તત્કાલીન અમદાવાદ નગર પાલિકાના કમિશ્નરની આપખુદી આવી. અમદાવાદ નગરપાલિકામાં લાયકાત ધરાવતા બે ગુજરાતીઓને એન્જિનિયર તરીકે નોકરી ન આપી. તત્કાલિન નગરપાલિકા કમિશ્નર જે. એ. શીલ્ડીની આપખુદી સામે અનેક ફરિયાદો હોવાથી તેમને રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડી હતી. આ જ અરસામાં અમદાવાદના શાહિબાગ કેમ્પ વિસ્તારમાં લશ્કરી છાવણીમાં અંગ્રેજ ઓફિસરો રહેતા. આ અંગ્રેજ અફસરોને ઓછા ભાવે પાણી મળતા તેની સામે વિરોધ નોંધાવી, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બોર્ડમાં ઠરાવ પસાર કરાવીને અંગ્રેજ ઓફિસરોને મળતા ઓછા પાણીના દર સામાન્ય નાગરિકોના દર સાથે કરાવ્યા. સરદાર પટેલની અમદાવાદ નગરપાલિકામાં તટસ્થ અને સમાન વહીવટ માટેના ધોરણો સ્થાપિત કર્યા હતા.
સરદાર પટેલ દરિયાપુર વોર્ડથી પેટા ચૂંટણી લડ્યા હતા, એક મતે વિજયી બન્યા હતા
સરદાર પટેલ અમદાવાદના દરિયાપુર વોર્ડથી સુધરાઈની પેટા-ચૂંટણી લડ્યા હતા. 5, જાન્યુઆરી - 1917ના રોજ લડાયેલી પેટા-ચૂંટણીમાં સરદાર પટેલનો માત્ર એક વોટથી વિજય થયો હતો. કમનસીબે એ પેટા-ચૂંટણીને કોર્ટે રદ્દ જાહેર કરી હતી. ત્યાર બાદ સરદાર પટેલ 14, મે - 1917થી 31, માર્ચ - 1919 સુધી કોંગ્રેસથી તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી લડ્યા અને બિન-હરિફ વિજયી બન્યા હતા. વર્ષ - 1924માં સરદાર પટેલ ફરી એકવાર દરિયાપુર વોર્ડથી ચૂંટણી જીત્યા અને 1924 થી 1927 વચ્ચે અમદાવાદ શહેરના મેયરપદે તરીકે સેવા આપી હતી. સરદાર પટેલે અમદાવાદ શહેરના વિકાસ માટે સિંહ ફાળો આપ્યો હતો. જાહેર આરોગ્ય માટે વાડીલાલ સારાભાઈ હોસ્પિટલ, શેઠ ચિનાઈ પ્રસુતિગૃહ માટે 31 એકર જમીન સંપાદન સાથે નિર્માણ માટે પ્રક્રિયા આરંભાઈ હતી. શહેરમાં ભૂગર્ભ ગટર અને કોટ વિસ્તારની બહારના પરા-વિસ્તારના વિકાસમાં તેમનો મોટો ફાળો રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરના વધતા વિસ્તારને ધ્યાને રાખી શહેર માટે નવુ વોટરવર્ક્સ તૈયાર કરાવ્યુ હતુ. શહેર વચ્ચેના ઘોરીમાર્ગ રિલીફરોડના આયોજન અને નિર્માણમાં તેમની અગ્રગણી ભૂમિકા રહી છે. શહેરમાં જાહેર માર્ગો પર પત્થરો લગાવી કચરો અને ગંદકી દૂર કરાવી હતી. શહેરમાં જાહેર બગીચા નિર્માણ કરાવ્યા. વર્ષ - 1917માં શહેરમાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો ત્યારે સરદાર પટેલની ભૂમિકા આગવી રહી હતી. વર્ષ 1917-18માં પ્લેગ રોગચાળા સાથે દુષ્કાળની સ્થિતિમાં પ્રજાને અછત અને રાહતમાં નોંધનીય કામગીરી કરી હતી. જે માટે તેઓને મહાત્મા ગાંધીની પ્રશંસા મળી હતી.
પ્રાથમિક શિક્ષણને અંગ્રેજ સરકારના અંકુશથી મુક્ત કરાવ્યું, લોકશિક્ષણ મંડળની સ્થાપના કરી
સરદાર પટેલના પ્રાથમિક શિક્ષણને અંગ્રેજ સરકારના અંકુશથી મુક્ત કરવામાં ઐતિહાસિક યોગદાન રહ્યું છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણની સત્તા અંગ્રેજ સરકારના અંકુશથી મુક્ત કરાવવા માટે બોર્ડ પાસે ઠરાવ કરાવ્યો હતો. એક તરફ અંગ્રેજ સરકારે પોતાના હસ્તકથી શિક્ષણને દૂર કરતા અટકાવવા માટે ગ્રાન્ટ નિયંત્રીત કરવા કાવાદાવા કર્યા. શહેરના કમિશ્નરની ભલામણછી અમદાવાદ નગરપાલિકાને બરતરફ કરી વહીવટ સરકારે હસ્તક કર્યો. આ સામે સરદાર પટેલે લોકશિક્ષણ મંડળની સ્થાપના કરી રાષ્ટ્રીય શાળાઓ આરંભી. જેમાં લોકશિક્ષણ મંડળની કુલ 43 શાળામાં કુલ 8,400 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. સરદાર પટેલના સતત અમદાવાદ શહેરના વિકાસમાં યોગદાન રહ્યું, વર્ષ - 1927માં દેશના રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં સક્રિયતા વધતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું પ્રમુખ પદ છોડ્યું. અમદાવાદ શહેરને તેના 12 દરવાજા બહારના વિકાસ માટેના સધન પ્રયાસો સરદાર પટેલ થકી થયા. 31, ઓક્ટોબરના રોજ સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિના દિવસે સમગ્ર રાષ્ટ્ર તેમને રાષ્ટના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખે છે. સરદાર પટેલ અમદાવાદના વિકાસના પ્રેરક અને જનક તરીકે પણ યાદ કરવા રહ્યા. આજે ગ્લોબલ અમદાવાદ તેની વૈશ્વિક ઓળખ વિકસાવી રહ્યું છે, ત્યારે સરદાર પટેલનો અમદાવાદ વિકાસમાં ફાળાને યાદ કરવો જ રહ્યો.
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