સરદાર પટેલની 151મી જન્મજયંતિ: એકતાનગરમાં નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાએ ‘આનંદમઠ’નું ભવ્ય મંચન કર્યું
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી પ્રસ્તુતિ નિહાળવા ગૃહ મંત્રાલયના આમંત્રણે બંકિમચંદ્રનો પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો.
Published : October 31, 2026 at 6:03 PM IST
નર્મદા: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિની પૂર્વસંધ્યાએ એકતાનગરમાં બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયની ઐતિહાસિક નવલકથા ‘આનંદમઠ’ પર આધારિત નાટકનું ભવ્ય મંચન થયું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાના કલાકારોએ રજૂ કરેલી પ્રસ્તુતિએ ઉપસ્થિત લોકોને ‘આનંદમઠ’ની વાર્તા અને તેના ઐતિહાસિક મહત્ત્વની ઝલક આપી.
બંકિમચંદ્રના પરિવારજનો પણ રહ્યા ઉપસ્થિત
ગૃહ મંત્રાલયના વિશેષ આમંત્રણથી બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયના પરિવારજનો એકતાનગર પહોંચ્યા હતા. તેમાં શાંતનુ ચટ્ટોપાધ્યાય, બરનાલી ચટ્ટોપાધ્યાય અને સુમિત્રો ચટ્ટોપાધ્યાય સહિત પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
પોતાના પૂર્વજની જાણીતી કૃતિને કલાકારો દ્વારા રંગમંચ પર જીવંત થતી જોઈ પરિવારજનો ભાવુક બન્યા હતા. વડાપ્રધાન મોદી સાથે બેસીને તેમણે નાટક નિહાળ્યું. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વડાપ્રધાને પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી અને આત્મીય સંવાદ કર્યો હતો.
‘વંદે માતરમ્’ના વારસાને યાદ કર્યો
પરિવારના સભ્ય સુમિત્રો ચટ્ટોપાધ્યાયે ‘વંદે માતરમ્’ અને બંકિમચંદ્રના યોગદાન અંગે પોતાનો મત રજૂ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ગીતમાં ફેરફાર કરવો યોગ્ય નહોતો અને બંકિમચંદ્રના ઇતિહાસ તથા યોગદાનને ભૂલાવી દેવાના પ્રયાસો થયા હતા.
તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી ‘વંદે માતરમ્’નું સંપૂર્ણ ગીત રજૂ કરવા અને બંકિમચંદ્રના વારસાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તે જોઈને તેમને ગર્વ થાય છે.
એકતાનગરમાં યોજાયેલી આ પ્રસ્તુતિએ સાહિત્ય, ઇતિહાસ અને દેશભક્તિને જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. ‘આનંદમઠ’ના મંચન દ્વારા બંકિમચંદ્રની કૃતિને યાદ કરવામાં આવી અને ‘વંદે માતરમ્’ના ઐતિહાસિક વારસા પર પણ ધ્યાન દોરાયું.
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