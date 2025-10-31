ETV Bharat / state

સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ભવ્ય ઉજવણી, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે “રન ફોર યુનિટી” દોડ

લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ‘રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ’ની ઉજવણી

સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ભવ્ય ઉજવણી
સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 3:39 PM IST

ગુજરાત : લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ‘રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ’ની ઉજવણી અન્વયે ગીર સોમનાથ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુલ વેરાવળથી સટ્ટાબજાર, શાકમાર્કેટ, સુભાષ રોડ થી ટાવર ચોક સુધી 'રન ફોર યુનિટી' દોડ યોજાઈ હતી.

ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ

ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાય, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્નેહલ ભાપકર, જિલ્લા પોલીસવડા જયદિપસિંહ જાડેજા સહિતનાઓએ સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુલથી 'રન ફોર યુનિટી' દોડને લીલીઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.

ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ (ETV Bharat Gujarat)

સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુલ વેરાવળથી શરૂ થયેલી આ દોડ ટાવરચોક થી થઈ સટ્ટાબજાર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, સુભાષ રોડ, શાકમાર્કેટથી ટાવર ચોકમાં પૂર્ણ થઈ હતી. સમગ્ર દોડના આ રૂટ પર સેવાભાવી અને સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરી અને દોડવીરોનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ
ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડે જણાવ્યું હતું કે, "સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જીવનચરિત્ર એ દેશના યુવાનો માટે આદર્શ છે. યુવાનોએ વ્યસનથી દૂર રહેવું જોઈએ અને વ્યસનમુકત જીવનની સાથે જ નિયમિત વ્યાયામ પણ કરવો જોઈએ. દેશની અખંડિતતા અને એકતા માટે સરદારે કરેલા ભગીરથ કાર્યો હંમેશા આવતી પેઢીને પણ સ્મરણમાં રહેશે."

કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, "સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે એકતા અને અખંડિતતાનો સંદેશ પ્રસરાવવા માટે આ દોડનું આયોજન કરાયું છે. આ ઉપરાંત એકતા શપથના માધ્યમથી ઉપસ્થિત સર્વે દેશના સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરવા સંકલ્પબદ્ધ થયાં છે."

ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ
ગીર સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી' દોડ (ETV Bharat Gujarat)

‘રન ફોર યુનિટી માર્ચ’ના સમગ્ર રૂટમાં ડીજેના માધ્યમથી 'મેરે દેશ કી ધરતી', 'મેરા ભારત મહાન', 'યે દેશ હૈ વીર જવાનો કા', 'એ મેરે વતન કે લોગો', 'મા તુજે સલામ' સહિતના દેશભક્તિસભર ગીતોથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. આ તકે ઉપસ્થિત સર્વેએ સરદાર પટેલના સંકલ્પને સાકાર કરવા તેમજ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની તેમની ફરજોના સ્મરણ સાથે તેમને સ્મૃતિ વંદના કરતાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતાને જાળવી રાખવાં તેમજ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ફરજોનું સ્મરણ કરવા દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હતો.

'રન ફોર યુનિટી માર્ચ'માં અધિક નિવાસી કલેક્ટર રાજેશ આલ, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના નિયામક યોગેશ જોશી, પ્રાંત અધિકારી વિનોદ જોશી, અગ્રણી ઝવેરીભાઈ ઠકરાર, સંજયભાઈ પરમાર, પોલીસ કર્મચારીઓ, ઈન્ડિયન રેડક્રોસ, ભારત વિકાસ પરિષદ, સીનિયર સીટિઝન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, એન.સી.સી કેડેટ્સ સહિત નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો.

બારડોલીમાં 'રન ફોર યુનિટી'નું ભવ્ય આયોજન

બારડોલી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિ (રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ) નિમિત્તે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા પોલીસતંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે સરદાર નગરી બારડોલીમાં 'રન ફોર યુનિટી' (Run for Unity)નું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન
નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ દોડનું પ્રારંભ અને સમાપન બારડોલીના ઐતિહાસિક સ્વરાજ આશ્રમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મુખ્ય અતિથિઓ જિલ્લા વહીવટી તંત્રના પ્રાંત અધિકારી કૌશિક જાદવ, જિલ્લા પોલીસવડા રાજેશ ગઢિયા, બારડોલીના ધારાસભ્ય ઇશ્વર પરમાર સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

'રન ફોર યુનિટી'માં 1500થી વધુ લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા

રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે ઉપસ્થિત સૌને શપથ લેવડાવ્યા બાદ 'રન ફોર યુનિટી'ને લીલી ઝંડી આપીને ફ્લેગ ઓફ કરાવ્યો હતો. 'રન ફોર યુનિટી'માં 1500થી વધુ લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. જેમાં જિલ્લા પોલીસના તમામ પોલીસ મથકના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, જી.આર.ડી. (GRD)ના જવાનો, શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, અને બારડોલી નગરના મોટી સંખ્યામાં નગરજનો સામેલ હતા.

નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન

નવસારીમાં આજે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત “એકતા દોડ”નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારીના લુન્સીકુઈ સ્થિત સર્કિટ હાઉસથી ઇટાળવા સુધી આ દોડ યોજાઈ હતી. જિલ્લા કલેક્ટર ક્ષિપ્રા આગ્રે, પોલીસ કમિશનર દેવ ચૌધરી તથા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભુરાલાલ શાહે લીલી ઝંડી બતાવી દોડને પ્રસ્થાન કરાવ્યું.

નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન
નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ દોડમાં શહેરના શાળા-કોલેજના હજારો વિદ્યાર્થીઓ, વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ તેમજ શહેરીજનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ અને જવાનો પણ દેશની એકતા અને અખંડિતતાના સંદેશ સાથે દોડમાં સહભાગી બન્યા હતા.

જિલ્લા કલેક્ટર ક્ષિપ્રા આગ્રેએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, “રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ એ માત્ર ઉજવણીનો દિવસ નથી, પરંતુ દેશ માટેની એકતા, ભાઈચારો અને અખંડિતતાનો સંકલ્પ લેવાનો પ્રસંગ છે.” તેમણે સૌને સંદેશ આપ્યો કે દરેક નાગરિકે દેશની સુરક્ષા અને એકતા જાળવવા માટે પોતપોતાના સ્તરે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

નવસારીમાં યોજાઈ એકતા દોડનું ભવ્ય આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય એકતા દોડના આયોજનનો મુખ્ય હેતુ લોકોમાં એકતા અને રાષ્ટ્રીય ચેતના કેળવવાનો છે. ભારતના લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર દેશમાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લામાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને નવસારી મહાનગરપાલિકાના સંયુક્ત ઉપક્રમથી આ દોડનું સફળ આયોજન થયું હતું.

સર્કિટ હાઉસથી ઈટાળવા સુધી ચાલેલી આ દોડ દરમિયાન ભાગ લેનારાઓએ “એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત”ના નાદ સાથે દેશપ્રેમનો જ્વલંત સંદેશ આપ્યો. કાર્યક્રમના અંતે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ દોડમાં જોડાયેલા તમામ નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો તથા સરદાર પટેલના એકતા સંદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો.

