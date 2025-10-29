સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ: એકતાનગરમાં પીએમ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ઉજવણી અને રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ
નવી દિલ્હીમાં દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસ 26મી જાન્યુઆરીએ યોજાતી પરેડની પેટર્ન પર જ આ વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે એકતાનગર ખાતે મુવિંગ પરેડ યોજવામાં આવશે.
Published : October 29, 2025 at 10:08 PM IST
નર્મદા: અખંડ ભારતના શિલ્પી લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ 31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ભાવના ઉજાગર કરતી ઉજવણી પીએમ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવશે. નવી દિલ્હીમાં દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસ 26મી જાન્યુઆરીએ યોજાતી પરેડની પેટર્ન પર જ આ વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે એકતાનગર ખાતે મુવિંગ પરેડ યોજવામાં આવશે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીને લઈને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનું આજે 30 ઓક્ટોબરે સાંજે 5 વાગ્યે એકતાનગર હેલિપેડ પર આગમન થશે. જે બાદ 5.10 મિનિટે નવી 25 ઈ-બસોનું ફ્લેગ ઓફ (લીલી ઝંડી) આપશે, 6.30 વાગ્યે નર્મદા ડેમ વ્યુ પોઇન્ટ નંબર 1 પર જશે. ત્યાંથી 1220 કરોડના ખર્ચેના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. 6.45 વાગ્યે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામમાં નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 'લોહપુરુષ' નાટક નિહાળશે, જે બાદ સાંજે 7 વાગ્યે તેઓ ત્યાંથી રવાના થશે. બીજા દિવસે 31/10/2025ના રોજ સવારે 8.10 વાગ્યે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાના ચરણસ્પર્શે પુષ્પાંજલિ આપશે. 8.15થી 10.30 સુધી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે પરેડ નિહાળશે અને સંબોધન કરશે. 10.45 વાગ્યે SOU ખાતે 800 જેટલા IAS, IPS અધિકારીઓ સાથે આરંભ પ્રોગ્રામ અને સંબોધન કરશે અને 12.20 વાગ્યે એકતાનગરથી વડોદરા જવા રવાના થશે અને 1 વાગ્યે વડોદરાથી દિલ્હી જવા રવાના થશે.
પીએમ મોદી આ બે દિવસ દરમિયાન વોકવે ફેઝ ટુ, સ્માર્ટ બસ સ્ટોપ ફેઝ ટુ, પ્રોટેક્શન વોલ લેન્ડ લેવલિંગ વિયર ડેમ નજીક, સાતપુડા પ્રોટેક્શન વોલ (કેક્ટસ નજીક), બોન્સાઈ ગાર્ડન, ઈ-બસ ચાર્જિંગ સ્ટેશન, નર્મદા ઘાટ પાર્કિંગ, નવા રહેણાંક મકાનો, એપ્રોચ રોડ મોખડી નજીક, કૌશલ્ય પથ, લીમડી ટેન્ટ સિટી એપ્રોચ રોડ, ગાર્ડન, ટાટા નર્મદા ઘાટનું વિસ્તરણ, ડેમ રેપ્લિકાનું લોકાર્પણ કરશે.
કર્મચારીઓ દ્વારા સંયુક્ત રાઈફલ ડ્રિલ, NSG દ્વારા હેલી માર્ચ, આસામ પોલીસ દ્વારા મોટરસાઈકલ ડેરડેવિલ શો તેમજ BSFના ઈન્ડિયન બ્રીડનો ડોગ શો, CISF અને ITBPની મહિલા કર્મીઓ દ્વારા ટ્રેડિશનલ માર્શલ આર્ટ, SSB દ્વારા બેન્ડ ડિસ્પ્લે અને NCC કેડેટ્સ પણ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
વધુને વધુ લોકો આ એકતા પરેડ નિહાળી શકે તે હેતુસર આ વર્ષે બેઠક વ્યવસ્થામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને 11,500થી વધુ લોકો પરેડ નિહાળી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. આ એકતા પરેડનું રિહર્સલ છેલ્લા 5 દિવસથી કેવડિયા ખાતે થઈ રહ્યું છે, આજે ફાઈનલ રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું, હવે વડાપ્રધાનની હાજરીમાં એકતા પરેડ યોજાશે.
