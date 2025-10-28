SoU ખાતે ઉજવાશે સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ, લોહપુરુષના વંશજોની હાજરી ઐતિહાસિક રહેશે
દિલ્હીમાં યોજાતી પ્રજાસત્તાક દિવસ પરેડની પેટર્ન પર એકતાનગર ખાતે પરેડ યોજાશે, સાથે જ વિવિધ રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક વિરાસતની ઝાંખી કરાવતા કાર્યક્રમો યોજાશે.
નર્મદા : અખંડ ભારતના શિલ્પી લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ 31 ઓક્ટોબરને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરતા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ભાવના ઉજાગર વિવિધ કાર્યક્રમ એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાશે.
સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ
દેશભરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિને 31 ઓક્ટોબરને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે સરદાર સાહેબની યાદમાં વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તૈયાર કરવામાં આવી. અહીં દર વર્ષે વડાપ્રધાનની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે.
આ વર્ષે સરદાર સાહેબની 150મી જન્મજયંતિ વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની શાનદાર અને અનોખી ઉજવણીનું બહુવિધ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નવી દિલ્હીમાં દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસ 26 જાન્યુઆરીએ યોજાતી પરેડની પેટર્ન પર જ આ વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે એકતાનગર ખાતે મુવિંગ પરેડ યોજવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની મુવિંગ પરેડ
મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી અને પોલીસ મહાનિદેશક વિકાસ સહાયે આ ભવ્ય ઉજવણીના સમગ્ર કાર્ય આયોજન અંગેની વિસ્તૃત ભૂમિકા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની આ પરેડમાં BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB, J&K, પંજાબ, આસામ, ત્રિપુરા, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, કેરાળા, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને NCC મળીને કુલ 16 કન્ટીજન્ટ્સ સહભાગી થશે. એટલું જ નહિં, ઓપરેશન સિંદૂરના BSFના 16 પદક વિજેતા અને CRPFના પાંચ શૌર્ય ચક્ર વિજેતા બહાદુર જવાનો પણ આ પરેડમાં ખુલ્લી જીપ્સીમાં જોડાશે.
બેન્ડ કન્ટીજન્સી અને હેરાલ્ડીંગ ટીમ
એકતા પરેડમાં કર્ણપ્રિય સુરાવલીઓ રેલાવતા 9 બેન્ડ કન્ટીજન્સ પણ જોડાવાના છે. ઉપરાંત રાજ્યકક્ષાએ વિજેતા થયેલા ગુજરાતના બે સ્કૂલ બેન્ડ તથા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત સ્કૂલ બેન્ડ સ્પર્ધામાં વિજેતા બે સ્કૂલ બેન્ડ મળીને ચાર સ્કૂલ બેન્ડ દ્વારા બેન્ડ ડિસ્પ્લે પણ થવાના છે. આ પરેડનું નેતૃત્વ વિવિધ રંગબેરંગી વેશભૂષા અને અલગ-અલગ વાજિંત્રો સાથે હેરાલ્ડીંગ ટીમના 100 જેટલા સદસ્યો કરવાના છે.
વડાપ્રધાન મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર
કેન્દ્ર સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયના ઉપક્રમે દેશના વિવિધ રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક વિરાસતની ઝાંખી કરાવતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ આ અવસરે યોજાશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સરદાર સાહેબની પ્રતિમાની પૂજા કર્યા પછી પરેડ અને વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેશે. તેમને કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો અને ગુજરાત પોલીસની કંટીજન્ટ્સ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાશે અને સમગ્ર કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થશે.
સરદાર પટેલના વંશજ ઉપસ્થિત રહેશે
આ વિશેષ પ્રસંગે સરદાર પટેલના વંશજો પણ ઉપસ્થિત રહેશે અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે. સરદાર પટેલના વંશજોની ઉપસ્થિતિ આ ક્ષણને વધુ સ્મરણીય અને ઐતિહાસિક બનાવશે. ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ દેશની એકતા, અખંડતા અને સંકલ્પનું પ્રતિક છે, અને આ પ્રસંગે સરદાર સાહેબના પરિવારની પેઢીઓ એક સાથે એકતા નગર ખાતે ઉપસ્થિત થવી એ સ્વયં રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ક્ષણ છે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વંશજોમાં સરદાર પટેલના પૌત્ર ગૌતમ ડાહ્યાભાઈ પટેલ (80 વર્ષ) પરિવારના વરિષ્ઠ સભ્ય તરીકે તેમની પત્ની ડો. નંદિતા ગૌતમ પટેલ સાથે ઉપસ્થિત રહેશે. સરદાર પટેલના પ્રપૌત્ર કેદાર ગૌતમ પટેલ (47 વર્ષ) પણ પત્ની રીના પટેલ (47 વર્ષ) તથા તેમની 13 વર્ષીય પુત્રી કરીના કેદાર પટેલ સાથે ઉપસ્થિત રહેશે. કરીના કેદાર પટેલ સરદાર પટેલની પ્રપ્રપૌત્રી છે. આ ઉપરાંત, ગૌતમ ડાહ્યાભાઈ પટેલના પિતરાઈ સમીર ઇન્દ્રકાંત પટેલ તથા તેમની પત્ની રીતા એસ. પટેલ પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી રાષ્ટ્રીય ગૌરવના આ કાર્યક્રમનો ભાગ બનશે.
'એકત્વ' થીમ આધારિત વિવિધ ટેબ્લો
આ પરેડમાં 'એકત્વ' થીમ આધારિત વિવિધ ટેબ્લોઝનું જે નિદર્શન થવાનું છે, તેમાં જુદા જુદા રાજ્યો અને CAPF દ્વારા પોતાની વિશેષતા અને સિદ્ધિઓ દર્શાવતા 10 ટેબ્લો પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. સાથે જ NDRF, NSG, જમ્મુ કાશ્મીર, આંદામાન અને નિકોબાર, પુડ્ડુચેરી, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મણીપુર, છત્તીસગઢ અને ઉત્તરાખંડ દ્વારા આ ટેબ્લોઝ રજૂ થવાના છે.
'સૂર્ય કિરણ ટીમ' બતાવશે આકાશી કરતબ
આ ઉપરાંત, ભારતીય વાયુસેના દ્વારા ઓપરેશન સૂર્યકિરણ અન્વયે ફ્લાય પાસ્ટ તથા CRPF અને ગુજરાત પોલીસની મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા સંયુક્ત રાયફલ ડ્રીલ ,NSG દ્વારા હેલ માર્ચ, આસામ પોલીસ દ્વારા મોટરસાયકલ ડેરડેવિલ શો તેમજ BSFના ઇન્ડિયન બ્રીડનો ડોગ શો, CISF અને ITBP મહિલાકર્મીઓ દ્વારા ટ્રેડિશનલ માર્શલ આર્ટ, SSB દ્વારા બેન્ડ ડિસ્પ્લે અને NCC કેડેટ્સ પણ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
એકતા પરેડને નિહાળવા રજીસ્ટ્રેશન : વધુને વધુ લોકો આ એકતા પરેડ નિહાળી શકે તે હેતુસર આ વર્ષે બેઠક વ્યવસ્થામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કુલ 11,500થી વધુ લોકો પરેડ નિહાળી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પોર્ટલ પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તેના પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરીને કોઈપણ વ્યક્તિ એકતા પરેડના કાર્યક્રમમાં જોડાઈ શકે છે.
લાઇટિંગ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ : આ વર્ષે પ્રકાશ પર્વ દિવાળી, નૂતન વર્ષ અને સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ એમ ત્રિવેણી ઉજવણીરુપે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 17 ઓક્ટોબરથી 15 નવેમ્બર દરમિયાન એકતાનગર ખાતે દરરોજ સાંજે 7 કલાકથી 11 કલાક સુધી સૌંદર્યમય લાઇટિંગ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિહાળી શકાશે. આ હેતુસર વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ જવાના માર્ગને 13 થીમ આધારિત ઝોનમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યો છે. દરેક ઝોનમાં સીલીંગ લાઈટ, રોડ સાઈડ ઈલ્યુમિનેશન આર્ટીકલ તથા ફોટો-સેલ્ફી પોઇન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
વિવિધ પ્રદેશોના સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન : આ 15 દિવસ દરમિયાન 45 ફૂડ સ્ટોલ, 55 હસ્તકલા અને હેન્ડલૂમ સ્ટોલ, વિવિધ રાજ્યોના પેવેલિયન અને 28 રાજ્ય તેમજ 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન યોજાવાના છે. ભારત પર્વ, 2025 અંતર્ગત 1 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર દરમિયાન દરરોજ સાંજે દેશના જુદા જુદા રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ, પરંપરાગત કલા-સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરશે.
બિરસા મુંડા જયંતિની વિશેષ પ્રસ્તુતિ
ભગવાન બિરસા મુંડાની પણ આ વર્ષે 150મી જન્મજયંતિ ઉજવાઈ રહી છે. એકતાનગર ખાતે બિરસા મુંડા જયંતિએ વિશેષ પ્રસ્તુતિ યોજાવાની છે. આ સાથે જ વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના પરંપરાગત ખાનપાન વ્યંજન પીરસતા 45 ફૂડ સ્ટોલ અને એક લાઈવ સ્ટુડિયો કિચનનું પણ આયોજન છે. આ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ ઉજવણી કાર્યક્રમોને આખરી ઓપ આપી દેવાયો છે.
