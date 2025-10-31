નર્મદાના કેવડિયામાં સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ભવ્ય ઉજવણી, PMની હાજરીમાં વિવિધ કાર્યક્રમો પ્રદર્શિત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં, વિવિધ રાજ્યો દ્વારા ભવ્ય પરેડનું આયોજન અને વિવિધ કાર્યક્રમો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા.
Published : October 31, 2025 at 5:36 PM IST
કેવડીયા, એકતાનગર : અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની આજે 150મી જન્મજયંતી, આજે દેશના લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજંયતીની ઉજવણી થઈ રહી છે. જેને લઈને નર્મદાના કેવડીયા ખાતે ભવ્ય ઉજવણી ચાલી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારત સરકાર દ્વારા 31 ઓક્ટોબરના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજંયતી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત વર્ષ 2014થી કરી હતી. ત્યારથી દર વર્ષે 31 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાતો રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ, વર્તમાન રાષ્ટ્રીય પડકારો વચ્ચે ભારતને એક કરવા અને વિવિધતામાં એકતાને પ્રોત્સાહન આપવાના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વારસાનું સન્માન કરે છે. વડાપ્રધાન મોદી કેવડિયાના એકતા નગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લઈ રહ્યાં છે.
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ'ની ઉજવણીના ભાગરૂપે વિવિધ રાજ્યોના ટેબ્લો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સરદાર પટેલ સાથે ભાવનગરના મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીની દર્શનીય પ્રતિમા ઉપરાંત સ્મૃતિવન, સોમનાથ, ગુજરાતની… pic.twitter.com/v1AdfhObxe— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 31, 2025
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં, વિવિધ રાજ્યો દ્વારા ભવ્ય પરેડનું આયોજન
લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાદાયી હાજરીમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, વિવિધ રાજ્યો દ્વારા પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હતું. મહિલાઓએ મજબૂત અને સક્ષમ નેતૃત્વ દર્શાવતા વિવિધ ટુકડીઓનું કમાન્ડિંગ સંભાળ્યું હતું.
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે લોહપુરુષ સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતી નિમિત્તે આયોજિત 'એકતા પરેડ'માં વિવિધ સુરક્ષા દળના જવાનોની સલામી ઝીલી હતી.#RashtriyaEktaDiwas pic.twitter.com/me1auv8jBm— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 31, 2025
આ પરેડમાં વિવિધ દળો અને બેન્ડ્સે ભાગ લીધો હતો. આમાં બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) અને BSF બેન્ડ, ITBP (ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ), CISF (સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ) અને CISF બેન્ડ, આંધ્રપ્રદેશ, આસામ, છત્તીસગઢ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, ત્રિપુરા વગેરે રાજ્યોની પોલીસ ટુકડીઓ, CRPF બેન્ડ, SSB બેન્ડ, દિલ્હી પોલીસ બેન્ડ, NCC ફૂટ ટુકડી, માઉન્ટેડ ટુકડી (કૂતરો અને ઘોડા ટુકડી), ઊંટ ટુકડી અને ઊંટ માઉન્ટેડ બેન્ડ અને સફાઈ મશીન ટુકડીનો સમાવેશ થાય છે.
રાષ્ટ્રીય ગૌરવમાં અભિવૃદ્ધિ કરતા આ અવસરે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી સમક્ષ ભારતના સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્યની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી.#RashtriyaEktaDiwas pic.twitter.com/vo5S8lVzuA— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 31, 2025
આ દળોએ પ્રતીકાત્મક રીતે રાષ્ટ્રીય એકતા, શાંતિ, શિસ્ત અને મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રદર્શન કર્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ દળોને સલામ કરી.
PMની હાજરીમાં વિવિધ કાર્યક્રમો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના શુભ પ્રસંગે, એકતા નગરના પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગૌરવપૂર્ણ હાજરીમાં અનેક મનમોહક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ગુજરાત પોલીસ અને સીઆરપીએફની મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ સંયુક્ત શસ્ત્ર કવાયત, સીઆઈએસએફ દ્વારા પરંપરાગત માર્શલ આર્ટ્સનું પ્રદર્શન, આસામ પોલીસ દ્વારા મોટરસાયકલ ડેરડેવિલ શો, સીઆરપીએફ દ્વારા નિઃશસ્ત્ર લડાઇ (યુએસી) પ્રદર્શન, બીએસએફ દ્વારા ડોગ શો અને "વલ્લભભાઈ સરદાર હમારે" થીમ પર આધારિત એનસીસી દ્વારા એક વિશેષ પ્રસ્તુતિનો સમાવેશ થાય છે. વિવિધ દળો દ્વારા કૌશલ્ય, શક્તિ અને શિસ્તના આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનોએ પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
એકતા નગર ખાતે 8 રાજ્યો, NSG અને NDRF દ્વારા 'એકત્વ' (એકતા)ની થીમ દર્શાવતી કુલ 10 ટેબ્લો રજૂ
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ પર એકતા નગર ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે વિવિધ રાજ્યો અને સશસ્ત્ર દળોની સિદ્ધિઓ અને અનન્ય ઓળખ દર્શાવતી ટેબ્લો રજૂ કરવામાં આવી, જે દિલ્હીમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડની ભવ્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 'એકત્વ' (એકતા) ની થીમ પર કુલ 10 ટેબ્લો રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેમાં NSG (નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ), NDRF (નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ), આંદામાન અને નિકોબાર, છત્તીસગઢ, ગુજરાત, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર, મણિપુર, પુડુચેરી અને ઉત્તરાખંડનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતનું ટેબ્લો: અખંડ ભારત (સંયુક્ત ભારત)ની ગાથા
એકતાનગર ખાતે ગુજરાતનું ટેબ્લો પરેડમાં, રાજ્ય સરકાર દ્વારા તૈયાર કરાયેલું ટેબ્લો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું. તેમાં ભારતના એકીકરણમાં સરદાર પટેલના અમૂલ્ય યોગદાનને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતના ટેબ્લોના મુખ્ય ભાગમાં તે ઐતિહાસિક ક્ષણ દર્શાવવામાં આવી હતી. જ્યારે સરદાર પટેલે મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીના ઉદાર કાર્ય દ્વારા ભાવનગર રાજ્યને ભારતીય સંઘમાં ઔપચારિક રીતે જોડીને રાષ્ટ્રના એકતા મિશનનો મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો.
આ ટેબ્લોમાં સોમનાથ મંદિર પણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે સરદાર પટેલની દૃઢ ઇચ્છાશક્તિનું પ્રતીક છે, અને ભુજમાં સ્મૃતિવન, જે કચ્છ ભૂકંપના શહીદોની યાદમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. જે ગુજરાતની હિંમત અને સ્થિતિસ્થાપકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ઉપરાંત, રાજ્યના કાપડ અને હીરા ઉદ્યોગોની ઝલક ગુજરાતની આર્થિક પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
‘ઓપરેશન સિંદુર’માં સાહસ અને બહાદુરીથી શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર શૌર્યચક્ર વિજેતા 21 અધિકારીઓ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમોમાં એકતાનગરની મુલાકાતે
‘ઓપરેશન સિન્દૂર’ દરમિયાન સાહસ, બહાદુરી અને ફરજ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા બદલ શૌર્યચક્રથી સન્માનિત થયેલ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સના અધિકારીઓ અને જવાનો આજે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થયા હતા. દેશની એકતા અને અખંડિતતાના પ્રણેતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સ્મૃતિમાં નિર્મિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આ તમામ અધિકારીઓએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી રાષ્ટ્રની એકતા માટેના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવ્યો હતો.
એકતા નગર ખાતે ઉપસ્થિત BSFના શૌર્યચક્ર વિજેતા અધિકારીઓ
- રવિન્દ્ર રાઠોડ, ડીસી
- દેવિલાલ, ઈન્સ્પેક્ટર
- સાહિબસિંહ, હેડ કૉન્સ્ટેબલ
- કનવરજસિંહ, કૉન્સ્ટેબલ
- રાજપ્પા બી.ટી., આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર
- મનોહર ઝાલ્કો, કૉન્સ્ટેબલ
- ઉદયવીરસિંહ, આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર
- આલોક નેગી, આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ
- વ્યાસદેવ, સબ ઈન્સ્પેક્ટર
- સુદ્દી રબ્બા, કૉન્સ્ટેબલ
- અભિષેક વાસ્તવ, આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ
- ભૂપેન્દ્ર બાજપાઈ, કૉન્સ્ટેબલ
- બસવરાજપા શિવાપ્પા સુંકડા, કૉન્સ્ટેબલ
- બૃજમોહનસિંહ, હેડ કૉન્સ્ટેબલ
- દિપેશ્વર બર્મન, કૉન્સ્ટેબલ
- રાજનકુમાર, કૉન્સ્ટેબલ
એકતા નગર ખાતે ઉપસ્થિત CRPFના શૌર્યચક્ર વિજેતા અધિકારીઓ
- વિક્રાંતકુમાર, ડીસી
- જેફ્રી હમિંગચુલ્લો, ઈન્સ્પેક્ટર
- સદ્દામ હુસેન, કૉન્સ્ટેબલ
- ફેદા હુસેન, કૉન્સ્ટેબલ
- સંજય તિવારી, કૉન્સ્ટેબલ
એકતા અને વીરતાનું પ્રતિક
આ બહાદુર અધિકારીઓ અને જવાનોની એકતા નગરની મુલાકાત રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ક્ષણ બની રહી હતી. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમોમાં તેમની ઉપસ્થિતિ સરદાર પટેલના એકતા, અખંડિતતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમના આદર્શોનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે. તેમના સાહસ અને સેવા ભાવના દેશની સુરક્ષા અને શાંતિ માટેની તેમની અવિરત પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિક છે.
આ પણ વાંચો...