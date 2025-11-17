ETV Bharat / state

મજુરામાં 'સરદાર@150 યુનિટી માર્ચ' પદયાત્રા યોજાઈ, હર્ષ સંઘવી સાથે 20 હજાર નાગરિકો જોડાયા

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં મજુરા વિધાનસભાની 'સરદાર@150 યુનિટી માર્ચ' પદયાત્રા યોજાઈ હતી.

'સરદાર@150 યુનિટી માર્ચ' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 7:53 AM IST

સુરત : દેશની એકતા, અખંડતાના પ્રતિક લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં મજુરા વિધાનસભા વિસ્તારની 'સરદાર@150 યુનિટી માર્ચ' પદયાત્રા યોજાઈ હતી.

સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સરદાર પદયાત્રા શહેરના અટલ ક્લિનીક, બમરોલીથી રત્નદીપ સોસાયટી ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી. 8 કિલોમીટર લાંબી આ પદયાત્રામાં 20,000 થી વધુ રાષ્ટ્રપ્રેમી નાગરિકો જોડાયા હતા. 'વંદે માતરમ અને ભારત માતા કી જય' ના નારા સાથે સમગ્ર માહોલ દેશભક્તિમય બન્યો હતો.

8 કિલોમીટર લાંબી પદયાત્રા

સુરતની ઐતિહાસિક ભૂમિ પરથી ઉઠેલો મા ભારતીનો નારો દેશભરમાં ગુંજે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશને એકતાની ડોરમાં બાંધનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ કશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ધામધૂમપૂર્વક ઉજવાઈ રહી છે.

સરદાર પટેલના વિચારો અને દૃઢ સંકલ્પથી જ ભારત આજે એકત્વ અને વિકાસના માર્ગે આગળ વધી રહ્યું છે. દેશની એકતા અને અખંડિતતા જાળવવામાં સરદાર સાહેબનું યોગદાન અવિસ્મરણીય છે.

મજુરા વિસ્તાર ‘મિની ભારત’

મજુરા વિસ્તારમાં યોજાયેલ યુનિટી માર્ચ પદયાત્રા અંગે હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, મજુરા વિસ્તાર ‘મિની ભારત’ સમાન છે, જ્યાં વિવિધ સંસ્કૃતિ અને સમુદાયના લોકો એકતાની ભાવના અને વિવિધતામાં એકતા સાથેની ભારતીય ઓળખ સાથે રહે છે. આ પદયાત્રા યુવા પેઢીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના રાષ્ટ્રને એક બનાવવા કરાયેલા ઐતિહાસિક પ્રયાસો તથા તેમના વિઝન વિશે માહિતગાર કરવાની ક્ષણ છે.

આત્મનિર્ભર ભારત નિર્માણના શપથ

પદયાત્રા બાદ ઉપસ્થિત સૌ લોકોએ સ્વદેશી ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આત્મનિર્ભર ભારત નિર્માણના શપથ લીધા હતા. આ પ્રસંગે મેયર દક્ષેશભાઈ માવાણી, કોર્પોરેટર, પદાધિકારીઓ, પાલિકાના અધિકારીઓ, અગ્રણીઓ તથા મોટી સંખ્યામાં રાષ્ટ્રપ્રેમી શહેરીજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

