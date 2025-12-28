સરદાર@150 સ્વદેશી પદયાત્રાનું ખોડલધામ ખાતે ભવ્ય સમાપન, રાષ્ટ્રીય એકતા અને 'મેક ઈન ઈન્ડિયા'નો ગુંજ્યો નાદ
લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે ધારાસભ્ય રમેશભાઈ ટીલાળાના નેતૃત્વમાં ત્રણ દિવસીય 'સરદાર@150 સ્વદેશી પદયાત્રા'નું કાગવડ ખાતે ભવ્ય સમાપન થયું હતું.
Published : December 28, 2025 at 9:16 PM IST
રાજકોટ: અખંડ ભારતના શિલ્પી લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજિત 'સરદાર@150 સ્વદેશી પદયાત્રા'નું આજે ખોડલધામ, કાગવડ ખાતે ભક્તિસભર અને ગૌરવવંતું સમાપન થયું હતું. ધારાસભ્ય રમેશભાઈ ટીલાળાના નેતૃત્વમાં યોજાયેલી આ ત્રણ દિવસીય પદયાત્રાએ સમાજમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને આત્મનિર્ભરતાનો નવો સંદેશ વહેતો કર્યો છે.
પદયાત્રામાં સરદાર પટેલની પ્રતિમા સાથેનો વિશેષ 'સ્વદેશી રથ' આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો, જેણે 'મેક ઈન ઈન્ડિયા' અને 'વોકલ ફોર લોકલ'ની વિચારધારાને લોકો સુધી અસરકારક રીતે પહોંચાડી હતી. રાજકોટથી શરૂ થયેલી આ પદયાત્રા જ્યારે કાગવડ પહોંચી ત્યારે ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ અને ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા પદયાત્રીઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે 'આઝાદીના યોદ્ધા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ' નામના પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું, જે યુવા પેઢીને સરદાર સાહેબના જીવનથી પરિચિત કરાવશે.
પદયાત્રાના સમાપન સમારોહમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયા, સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલા, રાજ્ય મંત્રી રાઘવજી પટેલ, કૌશિક વેકરિયા, ભરત બોઘરા અને અલ્પેશ ઢોલરીયા સહિતના રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તમામ નેતાઓએ મા ખોડલના દર્શન કરી ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં કરમસદથી કેવડિયા સુધીની 'યુનિટી માર્ચ' કરનાર 10 વિશેષ પદયાત્રીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ, રાજકોટથી જોડાયેલા તમામ પદયાત્રીઓને પ્રમાણપત્ર આપી તેમના દેશપ્રેમ અને શિસ્તને બિરદાવવામાં આવ્યા હતા.
પદયાત્રાના આયોજક રમેશ ટીલાળાએ જણાવ્યું હતું કે, "સરદાર સાહેબ કોઈ એક જ્ઞાતિના નહીં પણ સમગ્ર રાષ્ટ્રના હતા. તેમનો 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'નો વિચાર આજે પણ એટલો જ પ્રાસંગિક છે. આ પદયાત્રા દ્વારા અમે સ્વાવલંબન અને સામાજિક સમરસતાનો પાયો વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે." કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપની નવી ટીમમાં સ્થાન મેળવનાર જેતપુરના પ્રશાંત કોંરાટ અને ગોંડલના રમેશ ધડુકને મહાનુભાવો દ્વારા શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. આ પદયાત્રાના સમાપન સાથે જ સૌરાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રીય એકતા, સ્વદેશી અપનાવવાનો સંકલ્પ અને સરદાર પટેલના આદર્શો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા વધુ દ્રઢ બની છે.
