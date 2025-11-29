ETV Bharat / state

વડોદરા પહોંચી સરદાર@150 એકતા પદયાત્રા, જે. પી. નડ્ડાએ કહ્યું ‘સરદાર પટેલે જોયેલા ભારતના સ્વપ્નને PM મોદી સાકાર કરી રહ્યા છે’

આ પ્રસંગે તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા અને દેશભરના યુવાનોમાં સરદાર સાહેબનો સંદેશ આપવા બદલ મનસુખભાઇ માંડવિયા અને તેમની ટીમને બિરદાવી હતી.

વડોદરા: કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જયપ્રકાશ નડ્ડાએ જણાવ્યું છે કે, દેશી રાજ્યોના વિલિનીકરણ બાદ સરદાર પટેલે ભારત દેશના ભવિષ્યનું જે સ્વપ્ન જોયું હતું, તેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાકાર કરી રહ્યા છે. બંધારણની કલમ 370 નાબૂદ કરી વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશને ખરા અર્થમાં એક કર્યો છે.

ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની 150મી જન્મ જયંતીની રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીના ઉપલક્ષમાં કરમસદથી કેવડિયા સુધી નીકળેલી સરદાર@150 એકતા પદયાત્રાના વડોદરા શહેરમાં પ્રવેશ સમયે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી નડ્ડા તેમાં સહભાગી થયા હતા.

અટલાદરા સ્વામિનારાયણ મંદિર સભાગૃહમાં યોજાયેલી સરદાર ગાથામાં નડ્ડાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરદાર પટેલ આપણા સાચા રાષ્ટ્રીય નાયક હતા અને સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે એક રાષ્ટ્રીય વ્યક્તિ અને નેતા તરીકે, તેમણે માત્ર બે વર્ષમાં જ આપણા પ્રાચીન દેશના વિઝનને પૂર્ણ કર્યું હતું.

આજનું ભારત, જે 'એક ભારત, નેક ભારત, એક વિકસિત ભારત'ની વાત કરી રહ્યું છે, તે એકીકૃત ભારતનો નકશો છે જેની રચના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કરી હતી. આવનારી ઘણી પેઢીઓ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને યાદ કરશે, જેમણે ભારતને એક અખંડ અને શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. મંત્રીએ યુવાનોને યાદ કરાવ્યું હતું કે સરદાર પટેલનું જીવન સત્યની સતત શોધ અને સત્ય પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું હતું.

ભાષણમાં સરદાર પટેલના પ્રારંભિક જીવન પર પ્રકાશ પાડતા જણાવાયું હતું કે, તેઓ અમદાવાદમાં ખૂબ જ આદરણીય બેરિસ્ટર હતા. તેમણે લંડનમાં અભ્યાસ કર્યો હતો અને એક સારા વિદ્યાર્થી તરીકે અમદાવાદમાં બેરિસ્ટર અને વકીલ તરીકે સારી રીતે સ્થાપિત થયા હતા. તેમ છતાં, ગાંધીજીના આહ્વાનને પગલે તેમણે પોતાનું અંગત જીવન છોડી દઇ રાષ્ટ્રવાદનું જીવન જીવવાનું શરૂ કર્યું હતું.

ગાંધીજીના આહ્વાન બાદ તેમણે ખેડા સત્યાગ્રહ હોય કે બારડોલી સત્યાગ્રહ, ખેડૂતો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. આ આંદોલનો મહેસૂલ વસૂલાત સામેના અન્યાય વિશે હતા, કારણ કે પાક ડૂબી ગયા હતા અથવા નુકસાન થયું હતું, છતાં દમનકારી અંગ્રેજો મહેસૂલ વસૂલવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. બેરિસ્ટર હોવા છતાં, સરદાર પટેલ કોર્ટરૂમ છોડીને ખેડૂતો સાથે ઉભા રહ્યા હતા. જેનાથી ખેડા ચળવળ શરૂ થઈ હતી. આ બંને આંદોલનોમાં અંગ્રેજોનો પરાજય થયો અને સરદાર સાહેબે સફળતા મેળવી હતી જેના પરિણામે તેઓ ખેડૂતોના નેતા તરીકે સ્થાપિત થયા હતા.

આ બે આંદોલનો પછી જ વલ્લભભાઈ પટેલ સરદાર તરીકે ઓળખાયા હતા. 'સરદાર' નામ મળ્યા પછી, તેમણે વ્યક્તિગત કોર્ટરૂમથી સામાજિક કોર્ટરૂમ સુધીની સફર શરૂ કરી હતી. તેઓ પહેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની એક સમિતિના ચેરમેન બન્યા અને પછી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ચેરમેન બન્યા. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન, સરદાર પટેલે જ વિક્ટોરિયા ગાર્ડનમાં લોકમાન્ય તિલકની પ્રતિમા સ્થાપિત કરી હતી (જે આજે અમદાવાદમાં તિલક ગાર્ડન તરીકે ઓળખાય છે) અને તેના અનાવરણ માટે ગાંધીજીને આમંત્રણ આપ્યું હતું.

નડ્ડાએ સરદાર પટેલના નેતૃત્વની વિશિષ્ટતા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમનું નેતૃત્વ થોડા શબ્દોમાંનું હતું; તેઓ ઓછું બોલતા હતા, પણ તેમના કાર્યો બોલતા હતા. તેમણે દોઢ વર્ષમાં 562 રજવાડાઓને એક કરવા એ કોઈ નાની સિદ્ધિ નથી અને કોઈ સરળ કાર્ય નથી. મંત્રીશ્રીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આજે એક જિલ્લાને બીજા જિલ્લા સાથે જોડવા કે તોડવા માટે પણ ઘણો પ્રયાસ કરવો પડે છે, ત્યારે આ દેશી રાજ્યોને એક કરવા તે અસાધારણ હતું.

સરદાર સાહેબ જાણતા હતા કે રાષ્ટ્ર માટે એકતા જરૂરી છે, તેથી તેમણે પ્રેમ દ્વારા, સમજાવટ દ્વારા, કે યોગ્ય કાર્યવાહી દ્વારા લોકોને મનાવવાનું કાર્ય કર્યું. ઇતિહાસના પાનાઓમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા યુવાનોને વિનંતી કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરદાર પટેલે 562 રજવાડાઓને શક્ય તેટલા બધા માધ્યમોથી એક કર્યા હતા, જેમાં તેમને સમજાવવા, શાંત કરવા અને દબાવવાનો સમાવેશ થતો હતો. એ પણ નોંધવું જોઈએ કે જ્યારે જૂનાગઢ અને હૈદરાબાદના નિઝામોએ પોતાનો વિચાર બદલ્યો, ત્યારે તેમણે તેમને એક કરવા માટે લશ્કરી કાર્યવાહી પણ કરી હતી.

આ પ્રસંગે તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા અને દેશભરના યુવાનોમાં સરદાર સાહેબનો સંદેશ આપવા બદલ મનસુખભાઇ માંડવિયા અને તેમની ટીમને બિરદાવી હતી.

કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાએ રાષ્ટ્રવ્યાપી એકતા અને વિકાસના સંદેશને ઉજાગર કર્યો હતો. મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં 1500થી વધુ એક દિવસીય પદયાત્રાઓ યોજાઈ હતી, અને ગુજરાત સરકારે પણ રાજ્યના 182 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાંથી દરેકમાં એક દિવસીય પદયાત્રાઓનું આયોજન કર્યું હતું.

મંત્રી માંડવિયાએ આ પદયાત્રાના વૈચારિક મહત્વ પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે, આ માત્ર પગપાળા કૂચ નથી, પરંતુ તે એક વૈચારિક યાત્રા છે જે દેશમાં એકતાનો સંદેશ ફેલાવે છે. તેમણે સરદાર સાહેબના યોગદાનને યાદ કર્યું હતું, જેમણે 562 રજવાડાઓને એક કરીને 'એક ભારત' બનાવ્યું હતું. તેના પગલે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ 'એક ભારત'ને 'મહાન ભારત' બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે. આ પદયાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક ભારતને આત્મનિર્ભર ભારત, વિકસિત ભારત અને મહાન ભારત બનાવવાનો સંદેશ ફેલાવવાનો છે.

આ પદયાત્રામાં દેશભરમાંથી 500 યુવાઓ જોડાયા છે, જેઓ વિકાસ અને એકતાનો સંદેશ ફેલાવી રહ્યા છે. આ યુવાનોમાં પંજાબ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તરપૂર્વ, નિકોબાર ટાપુઓ, લક્ષદ્વીપ તેમજ તમિલનાડુ અને કેરળના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે, જે દેશની વિવિધતામાં એકતાનું પ્રતીક છે. મંત્રીએ કહ્યું કે આ કૂચમાં બેથી પાંચ હજાર લોકો ચાલી રહ્યા છે. દેશ આ એકતા કૂચ જોઈ રહ્યો છે અને સરદાર સાહેબ પાસેથી પ્રેરણા લઈ મોદીજીના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવામાં જોડાઈ રહ્યો છે.

આજના કાર્યક્રમમાં સહભાગી બનેલા જગત પ્રકાશ નડ્ડા પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરતા ડો. માંડવિયાએ જણાવ્યું કે, આ પદયાત્રા તેમના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને કાર્ય યોજના પણ તેમના સૂચનો હેઠળ વિકસાવવામાં આવી હતી. પદયાત્રા માટે વડા પ્રધાન અને નડ્ડાજીની જે અપેક્ષાઓ હતી અને તેમના હૃદયમાં જે ભાવના હતી, તે સંદેશ આજે ખરેખર દેશમાં પહોંચી રહ્યો છે. તેમણે અંતમાં અભિનંદન આપતા જણાવ્યું હતું કે આ અનોખી યાત્રા આવનારા દિવસોમાં ભારતના વિકાસનો માર્ગ અંકિત કરશે.

પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અખંડ ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્તરે એકતા અને અખંડતાનો સંકલ્પ વધુ મજબૂત બની રહ્યો છે. કરમથી કેવડિયા સુધી યોજાયેલી લગભગ 152 કિલોમીટરની એકતા યાત્રામાં દેશના નાગરિકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલી આ યાત્રાએ રાષ્ટ્રીય એકતાનો શક્તિશાળી સંદેશ સમગ્ર દેશમાં આપ્યો છે.

વિશ્વકર્માએ વધુમાં ઉમેર્યું કે સરદાર પટેલનું એક ભારતનું સપનું માત્ર ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિકોણ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રની અપાર શક્તિ અને સંકલ્પનું પ્રતીક છે. એકતાનગરમાં નિર્મિત સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી દેશના લાખો ખેડૂતોની મહેનત, ગામડાઓની માટી અને જનમાનસના યોગદાનથી તૈયાર થયેલું વૈશ્વિક સ્તરે ગૌરવસભર સ્મારક છે. વિશ્વના અનેક દેશોમાંથી આવતા પ્રવાસીઓ આ સ્મારકને ભારતીય એકતા અને શક્તિનું પ્રતીક માની મુલાકાતે આવે છે.

નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનથી પ્રેરાઈને દેશ ઝડપી પ્રગતિ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. સ્વદેશી ઉત્પાદન, સ્થાનિક સંસાધનોનો ઉત્તમ ઉપયોગ અને નવી ટેકનોલોજી દ્વારા રાષ્ટ્ર વિકાસના નવા માપદંડ સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. દેશનો દરેક નાગરિક આ પરિવર્તનના યજમાન તરીકે સક્રિય ભૂમિકા નિભાવી રહ્યો છે, જે રાષ્ટ્રને વધુ મજબૂત અને સમૃદ્ધ બનાવવાના પ્રયાસોમાં મહત્વપૂર્ણ છે. તેમ તેમણે અંતે કહ્યું હતું.

સરદાર ગાથાના અંતિમ તબક્કામાં વડોદરા શહેરના રમતવીરોનું મહાનુભાવોના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આજની યાત્રાના પ્રારંભે મહાનુભાવોના હસ્તે સ્મૃતિ વનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું.

